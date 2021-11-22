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Разыскиваемый Интерполом гражданин Молдовы экстрадирован из Чехии
Разыскиваемый Интерполом гражданин Молдовы экстрадирован из Чехии
Гражданин Молдовы обвиняется в организации принудительного труда.
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2021-11-22T11:41+0200
экстрадиция
интерпол
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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Уроженец села Бульбока Новоаненского района, объявленный в розыск в 2020 году, экстрадирован в Молдову из Чехии. Об этом сообщает пресс-служба молдавской полиции.Мужчина 37 лет был объявлен в розыск и выдан по запросу Инспектората полиции Новых Анен по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 168 УК РМ "Принудительный труд двух и более человек".Сообщается, что в 2017 году, находясь в Чехии, он через социальные сети нанял несколько граждан Молдовы для работы в строительстве, пообещав им зарплату более тысячи евро в месяц."Приехав в Чехию, пострадавшие получили за все отработанные месяцы (три месяца) только часть денег. Более того, обвиняемый перевез их в Республику Молдова, не выплатив причитающуюся им задолженность", – говорится в сообщении полиции.В результате совместных действий молдавской и чешской полиции при поддержке Интерпола мужчина был задержан в Чехии и экстрадирован в Республику Молдова.
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Евгений Чебан
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экстрадиция, интерпол

Разыскиваемый Интерполом гражданин Молдовы экстрадирован из Чехии

10:11 22.11.2021 (обновлено: 11:41 22.11.2021)
© Sputnik / Osmatescoполиция
полиция - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Osmatesco
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Гражданин Молдовы обвиняется в организации принудительного труда.
КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Уроженец села Бульбока Новоаненского района, объявленный в розыск в 2020 году, экстрадирован в Молдову из Чехии. Об этом сообщает пресс-служба молдавской полиции.
Мужчина 37 лет был объявлен в розыск и выдан по запросу Инспектората полиции Новых Анен по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 168 УК РМ "Принудительный труд двух и более человек".
© Photo : Poliția Republicii MoldovaUn moldovean căutat de Interpol a fost extrădat din Cehia în Republica Moldova
Un moldovean căutat de Interpol a fost extrădat din Cehia în Republica Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
Un moldovean căutat de Interpol a fost extrădat din Cehia în Republica Moldova
© Photo : Poliția Republicii Moldova
Сообщается, что в 2017 году, находясь в Чехии, он через социальные сети нанял несколько граждан Молдовы для работы в строительстве, пообещав им зарплату более тысячи евро в месяц.
"Приехав в Чехию, пострадавшие получили за все отработанные месяцы (три месяца) только часть денег. Более того, обвиняемый перевез их в Республику Молдова, не выплатив причитающуюся им задолженность", – говорится в сообщении полиции.
В результате совместных действий молдавской и чешской полиции при поддержке Интерпола мужчина был задержан в Чехии и экстрадирован в Республику Молдова.
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