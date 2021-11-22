https://ru.sputnik.md/20211122/razyskivaemyy-interpolom-grazhdanin-moldovy-ekstradirovan-iz-chekhii-46601262.html
Разыскиваемый Интерполом гражданин Молдовы экстрадирован из Чехии
Разыскиваемый Интерполом гражданин Молдовы экстрадирован из Чехии
Гражданин Молдовы обвиняется в организации принудительного труда.
2021-11-22T10:11+0200
2021-11-22T10:11+0200
2021-11-22T11:41+0200
экстрадиция
интерпол
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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Уроженец села Бульбока Новоаненского района, объявленный в розыск в 2020 году, экстрадирован в Молдову из Чехии. Об этом сообщает пресс-служба молдавской полиции.Мужчина 37 лет был объявлен в розыск и выдан по запросу Инспектората полиции Новых Анен по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 168 УК РМ "Принудительный труд двух и более человек".Сообщается, что в 2017 году, находясь в Чехии, он через социальные сети нанял несколько граждан Молдовы для работы в строительстве, пообещав им зарплату более тысячи евро в месяц."Приехав в Чехию, пострадавшие получили за все отработанные месяцы (три месяца) только часть денег. Более того, обвиняемый перевез их в Республику Молдова, не выплатив причитающуюся им задолженность", – говорится в сообщении полиции.В результате совместных действий молдавской и чешской полиции при поддержке Интерпола мужчина был задержан в Чехии и экстрадирован в Республику Молдова.
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
экстрадиция, интерпол
Разыскиваемый Интерполом гражданин Молдовы экстрадирован из Чехии
10:11 22.11.2021 (обновлено: 11:41 22.11.2021)
Гражданин Молдовы обвиняется в организации принудительного труда.
КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Уроженец села Бульбока Новоаненского района, объявленный в розыск в 2020 году, экстрадирован в Молдову из Чехии. Об этом сообщает пресс-служба молдавской полиции.
Мужчина 37 лет был объявлен в розыск и выдан по запросу Инспектората полиции Новых Анен по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 168 УК РМ "Принудительный труд двух и более человек".
Сообщается, что в 2017 году, находясь в Чехии, он через социальные сети нанял несколько граждан Молдовы для работы в строительстве, пообещав им зарплату более тысячи евро в месяц.
"Приехав в Чехию, пострадавшие получили за все отработанные месяцы (три месяца) только часть денег. Более того, обвиняемый перевез их в Республику Молдова, не выплатив причитающуюся им задолженность", – говорится в сообщении полиции.
В результате совместных действий молдавской и чешской полиции при поддержке Интерпола мужчина был задержан в Чехии и экстрадирован в Республику Молдова.