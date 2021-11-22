https://ru.sputnik.md/20211122/risk-ostatsya-bez-khleba-agrarii-sazhat-ozimye-zasokhshuyu-pochvu-46615614.html

Риск остаться без хлеба: аграрии вынуждены сеять озимые в засохшую почву

Риск остаться без хлеба: аграрии вынуждены сеять озимые в засохшую почву

Аграрии юга Молдовы вынуждены сеять озимые культуры, несмотря на серьезный риск потерять урожай.

2021-11-22T18:05+0200

2021-11-22T18:05+0200

2021-11-22T18:05+0200

экономика

в молдове

сельское хозяйство

гагаузия

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КОМРАТ, 22 ноя Sputnik, Максим Топал. Гагаузские аграрии могут остаться без урожая озимых из-за длительного отсутствия необходимого для нормального развития культур количества осадков. Дождей практически нет, в то время как оптимальные сроки посевной завершаются. В таких условиях перед сельхозпроизводителями возник непростой вопрос: сеять озимые в сухую почву или вовсе отказаться от посева.По словам директора одного из сельхозпредприятий автономии Константина Фучеджи, "с озимыми в этом году все очень плохо".Гагаузия находится в зоне рискованного земледелия. Каждые 3-4 года в этом регионе регистрируется засуха, говорит заместитель начальника Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии Людмила Филева."Отсутствие дождей в последние два месяца, когда наступили оптимальные агротехнические сроки для посева озимого клина, привело к тому, что на свой страх и риск аграрии провели посевную кампанию. Сажали в абсолютно сухую почву", – отметила Филева.Опасения аграриев вполне обоснованы, говорят в Государственной гидрометеорологической службе страны. Дело в том, что в ближайшее время осадков не предвидится, а ситуацию усугубят заморозки."Аграрии правильно говорят, ведь осадков, достаточных для посева озимых культур, в ближайшие дни не ожидается. У тех, кто посеял семена, всходов нет. С завтрашнего дня будут заморозки до –5 градусов по Цельсию. Днем температура воздуха не превысит +3, +8 градусов", – отметила начальник метеослужбы Комрата Тамара Чебан.По ее словам, в последующие дни температура воздуха продолжит снижаться.По данным Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии, в автономии в этом году было засеяно пшеницей около 27 тысяч гектаров, ячменем – 4 гектара, другими культурами – 2 тысячи гектаров.

https://ru.sputnik.md/20211005/urozhay-yablok-nekotorykh-sortov-moldove-vyshe-tseny-45258028.html

гагаузия

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в молдове, сельское хозяйство, гагаузия