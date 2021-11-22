https://ru.sputnik.md/20211122/risk-ostatsya-bez-khleba-agrarii-sazhat-ozimye-zasokhshuyu-pochvu-46615614.html
Риск остаться без хлеба: аграрии вынуждены сеять озимые в засохшую почву
Риск остаться без хлеба: аграрии вынуждены сеять озимые в засохшую почву
Аграрии юга Молдовы вынуждены сеять озимые культуры, несмотря на серьезный риск потерять урожай.
2021-11-22T18:05+0200
2021-11-22T18:05+0200
2021-11-22T18:05+0200
экономика
в молдове
сельское хозяйство
гагаузия
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КОМРАТ, 22 ноя Sputnik, Максим Топал. Гагаузские аграрии могут остаться без урожая озимых из-за длительного отсутствия необходимого для нормального развития культур количества осадков. Дождей практически нет, в то время как оптимальные сроки посевной завершаются. В таких условиях перед сельхозпроизводителями возник непростой вопрос: сеять озимые в сухую почву или вовсе отказаться от посева.По словам директора одного из сельхозпредприятий автономии Константина Фучеджи, "с озимыми в этом году все очень плохо".Гагаузия находится в зоне рискованного земледелия. Каждые 3-4 года в этом регионе регистрируется засуха, говорит заместитель начальника Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии Людмила Филева."Отсутствие дождей в последние два месяца, когда наступили оптимальные агротехнические сроки для посева озимого клина, привело к тому, что на свой страх и риск аграрии провели посевную кампанию. Сажали в абсолютно сухую почву", – отметила Филева.Опасения аграриев вполне обоснованы, говорят в Государственной гидрометеорологической службе страны. Дело в том, что в ближайшее время осадков не предвидится, а ситуацию усугубят заморозки."Аграрии правильно говорят, ведь осадков, достаточных для посева озимых культур, в ближайшие дни не ожидается. У тех, кто посеял семена, всходов нет. С завтрашнего дня будут заморозки до –5 градусов по Цельсию. Днем температура воздуха не превысит +3, +8 градусов", – отметила начальник метеослужбы Комрата Тамара Чебан.По ее словам, в последующие дни температура воздуха продолжит снижаться.По данным Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии, в автономии в этом году было засеяно пшеницей около 27 тысяч гектаров, ячменем – 4 гектара, другими культурами – 2 тысячи гектаров.
https://ru.sputnik.md/20211005/urozhay-yablok-nekotorykh-sortov-moldove-vyshe-tseny-45258028.html
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в молдове, сельское хозяйство, гагаузия
Риск остаться без хлеба: аграрии вынуждены сеять озимые в засохшую почву
Аграрии юга Молдовы вынуждены сеять озимые культуры, несмотря на серьезный риск потерять урожай.
КОМРАТ, 22 ноя Sputnik, Максим Топал. Гагаузские аграрии могут остаться без урожая озимых из-за длительного отсутствия необходимого для нормального развития культур количества осадков. Дождей практически нет, в то время как оптимальные сроки посевной завершаются. В таких условиях перед сельхозпроизводителями возник непростой вопрос: сеять озимые в сухую почву или вовсе отказаться от посева.
По словам директора одного из сельхозпредприятий автономии Константина Фучеджи, "с озимыми в этом году все очень плохо".
"У нас засеяно более 40 гектаров озимой пшеницы. При посеве мы дали удобрения, сделали протравку, работали со стимуляторами роста. Сделали все, что положено, но погодные условия нас немного подводят", – сказал Фучеджи.
Гагаузия находится в зоне рискованного земледелия. Каждые 3-4 года в этом регионе регистрируется засуха, говорит заместитель начальника Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии Людмила Филева.
"Отсутствие дождей в последние два месяца, когда наступили оптимальные агротехнические сроки для посева озимого клина, привело к тому, что на свой страх и риск аграрии провели посевную кампанию. Сажали в абсолютно сухую почву", – отметила Филева.
Опасения аграриев вполне обоснованы, говорят в Государственной гидрометеорологической службе страны. Дело в том, что в ближайшее время осадков не предвидится, а ситуацию усугубят заморозки.
"Аграрии правильно говорят, ведь осадков, достаточных для посева озимых культур, в ближайшие дни не ожидается. У тех, кто посеял семена, всходов нет. С завтрашнего дня будут заморозки до –5 градусов по Цельсию. Днем температура воздуха не превысит +3, +8 градусов", – отметила начальник метеослужбы Комрата Тамара Чебан.
По ее словам, в последующие дни температура воздуха продолжит снижаться.
По данным Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии, в автономии в этом году было засеяно пшеницей около 27 тысяч гектаров, ячменем – 4 гектара, другими культурами – 2 тысячи гектаров.