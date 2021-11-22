https://ru.sputnik.md/20211122/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-prikhodit-pokholodanie-46589966.html

Самый точный прогноз погоды: приходит похолодание

Самый точный прогноз погоды: приходит похолодание

Самый точный прогноз погоды когда похолодает.

2021-11-22T07:00+0200

2021-11-22T07:00+0200

2021-11-22T07:00+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман.Ветер северо-западный, слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -3 до +2 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 22 ноября: ночью – от +2 до +4, днем – от +11 до +13 градусов.А 23 ноября днем ожидается всего до +8, возможны слабые дожди. Затем, 24 ноября, осадков не прогнозируют. Днем температурный режим останется тем же, в то время как ночью могут быть заморозки до -7.Позднее, начиная с 25 ноября немного потеплеет – до +10 днем, а ночью ожидается от 0 до +5 градусов. Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь празднует день иконы Божьей Матери, именуемой "Скоропослушница".Также 22 ноября отмечается день памяти святой подвижницы, преподобной Матроны Константинопольской. В народе ее называли "Матрена", "Матрена зимняя", "Матрена-наставница".Считалось, что с этого дня зима окончательно "встает на ноги" и начинаются морозы. Поверье гласило, что зима едет на белой лошади, а когда та устает, в сани запрягает пегую – тогда начинаются оттепели.В этот день молились о прозрении очей, излечении от хромоты, за детей, о желании иметь здорового ребенка, о спасении из плена и при кораблекрушениях.

https://ru.sputnik.md/20211121/rozhdestvenskiy-post-2021-2022-kalendar-pitaniya-po-dnyam-46577255.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды