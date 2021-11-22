https://ru.sputnik.md/20211122/sotni-tysyach-sigaret-i-tonny-alkogolya-izyali-pogranichniki-na-granitse-s-rumyniey-46606773.html

Сотни тысяч сигарет и тонны алкоголя изъяли пограничники на границе с Румынией

Сотни тысяч сигарет и тонны алкоголя изъяли пограничники на границе с Румынией

Шесть человек были задержаны за контрабанду 600 000 сигарет и 4 000 литров алкоголя в результате совместной операции Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, таможни и СИБ.

2021-11-22T12:25+0200

2021-11-22T12:25+0200

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контрабанда

задержание

сигареты

алкоголь

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КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Шесть граждан Молдовы были задержаны правоохранительными органами по подозрению в совершении серии преступлений, в том числе контрабанде 600 000 сигарет и 4 000 литров алкоголя, которые должны были быть переправлены в Румынию.Операция проводилась под руководством прокуроров по борьбе с оргпреступностью и особым делам, сотрудниками Службы информации и безопасности и Таможенной службы."За деятельностью членов преступной группы наблюдали в течение трех месяцев, начиная с сентября 2021 года. Согласно материалам дела, шестеро граждан вывозили сигареты в специально отведенные места, минуя пункты пересечения границы, где проверки проходят более тщательно. При этом в ходе уголовного производства были выявлены не только случаи контрабанды, но и обнаружены места хранения" - говорится в сообщении прокуратуры.После накопления доказательств, подтвержденных результатами обысков, представители закона добились решения о предварительном заключении на 30 дней в отношении всех шести обвиняемых.Были также изъяты две машины для контрабанды и три дорогих автомобиля.Расследование продолжается с целью выяснения всех обстоятельств преступных действий.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

контрабанда, задержание, сигареты, алкоголь