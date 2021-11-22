https://ru.sputnik.md/20211122/sotni-tysyach-sigaret-i-tonny-alkogolya-izyali-pogranichniki-na-granitse-s-rumyniey-46606773.html
Сотни тысяч сигарет и тонны алкоголя изъяли пограничники на границе с Румынией
Сотни тысяч сигарет и тонны алкоголя изъяли пограничники на границе с Румынией
Шесть человек были задержаны за контрабанду 600 000 сигарет и 4 000 литров алкоголя в результате совместной операции Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, таможни и СИБ.
2021-11-22T12:25+0200
2021-11-22T12:25+0200
2021-11-22T12:25+0200
контрабанда
задержание
сигареты
алкоголь
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КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Шесть граждан Молдовы были задержаны правоохранительными органами по подозрению в совершении серии преступлений, в том числе контрабанде 600 000 сигарет и 4 000 литров алкоголя, которые должны были быть переправлены в Румынию.Операция проводилась под руководством прокуроров по борьбе с оргпреступностью и особым делам, сотрудниками Службы информации и безопасности и Таможенной службы."За деятельностью членов преступной группы наблюдали в течение трех месяцев, начиная с сентября 2021 года. Согласно материалам дела, шестеро граждан вывозили сигареты в специально отведенные места, минуя пункты пересечения границы, где проверки проходят более тщательно. При этом в ходе уголовного производства были выявлены не только случаи контрабанды, но и обнаружены места хранения" - говорится в сообщении прокуратуры.После накопления доказательств, подтвержденных результатами обысков, представители закона добились решения о предварительном заключении на 30 дней в отношении всех шести обвиняемых.Были также изъяты две машины для контрабанды и три дорогих автомобиля.Расследование продолжается с целью выяснения всех обстоятельств преступных действий.
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
контрабанда, задержание, сигареты, алкоголь
Сотни тысяч сигарет и тонны алкоголя изъяли пограничники на границе с Румынией
Злоумышленники были задержаны в результате совместной операции Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, таможни и СИБ.
КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Шесть граждан Молдовы были задержаны правоохранительными органами по подозрению в совершении серии преступлений, в том числе контрабанде 600 000 сигарет и 4 000 литров алкоголя, которые должны были быть переправлены в Румынию.
Операция проводилась под руководством прокуроров по борьбе с оргпреступностью и особым делам, сотрудниками Службы информации и безопасности и Таможенной службы.
"За деятельностью членов преступной группы наблюдали в течение трех месяцев, начиная с сентября 2021 года. Согласно материалам дела, шестеро граждан вывозили сигареты в специально отведенные места, минуя пункты пересечения границы, где проверки проходят более тщательно. При этом в ходе уголовного производства были выявлены не только случаи контрабанды, но и обнаружены места хранения" - говорится в сообщении прокуратуры.
После накопления доказательств, подтвержденных результатами обысков, представители закона добились решения о предварительном заключении на 30 дней в отношении всех шести обвиняемых.
Были также изъяты две машины для контрабанды и три дорогих автомобиля.
Расследование продолжается с целью выяснения всех обстоятельств преступных действий.