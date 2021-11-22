https://ru.sputnik.md/20211122/transportnaya-sistema-moldova-risk-kollaps-46571460.html

Пешком или автостопом: почему в транспортной системе Молдовы – риск коллапса

Пешком или автостопом: почему в транспортной системе Молдовы – риск коллапса

Экономический эксперт объяснил, какие проблемы есть в системе общественного транспорта Молдовы.

2021-11-22T07:30+0200

2021-11-22T07:30+0200

2021-11-22T07:30+0200

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коллапс

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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. В системе общественного транспорта Молдовы есть риск коллапса, если власти не поднимут тарифы на пассажирские перевозки. Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономист Виорел Гырбу."Если тарифы не покрывают расходы, конечно, перевозчики не обязаны работать, из каких денег? Продать свой дом? Что должны делать перевозчики, чтобы предоставить эту услугу? Значит, они не выйдут на работу. Если тарифы ниже стоимости самой услуги, то никто ее не предоставит", – отметил Гырбу. В то же время эксперт считает, что проблема транспортников в первую очередь коснется граждан, ведь при отсутствии транспорта людям придется идти пешком или путешествовать автостопом.Протест автотранспортниковНа площади Великого национального собрания в Кишиневе 25 ноября ожидается протест транспортников против действий чиновников Министерства инфраструктуры и регионального развития, в котором отказываются пересмотреть тарифы на перевозку пассажиров. О протесте объявили в Ассоциации автотранспортников Молдовы (APOTA). Как отметили в ассоциации, уже трижды в министерство направлялись запросы о пересмотре тарифов на перевозку пассажиров. После прошли рабочие заседания между представителями министерства и APOTA."На этих заседаниях от министерства не поступило ни одного предложения по решению проблемы, расчетов по тарифам не провели. Сожалеем, что министерство пытается жонглировать цифрами и занято подкупом транспортников, которых пытаются убедить, что нынешний тариф – реальный", – говорится в сообщении ассоциации.В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). Таким образом, как утверждают транспортники, министерство пытается переложить все бремя повышения цен на топливо на плечи перевозчиков.Вице-премьер, министр инфраструктуры регионального развития Андрей Спыну ранее заявил, что транспортники требовали повышения тарифа более чем в два раза и что министерство не станет пересматривать тарифы, пока не получит конкретные расчеты после анализа.

https://ru.sputnik.md/20211115/budet-li-dvoynoy-tarif-za-perevozku-passazhirov-otvet-vitse-premera-46429828.html

https://ru.sputnik.md/20210730/prichina-otsutstviya-taksi-kishinev-43381437.html

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в молдове, молдова, общественный транспорт, транспорт, коллапс