https://ru.sputnik.md/20211122/v-kishineve-tri-bolnitsy-perestanut-prinimat-covid-patsientov-46618124.html
В Кишиневе три больницы перестанут принимать COVID-пациентов
В Кишиневе три больницы перестанут принимать COVID-пациентов
Из-за снижения количества случаев заражения коронавирусом в некоторых больницах столицы закроются COVID-отделения.
2021-11-22T17:35+0200
2021-11-22T17:35+0200
2021-11-22T17:35+0200
кишинев
больницы
коронавирус
в молдове
ион чебан
алла немеренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/13/34052950_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_5a6a846106ba9638be8c1eccc974c07c.jpg
КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. С 1 декабря перестанут принимать пациентов, больных коронавирусом, муниципальная фтизиопневмологическая больница (150 мест), старый роддом в муниципальной клинической больнице Георге Палади (110 мест), муниципальная детская больница Валентина Игнатенко (30 мест). Об этом в соцсетях заявил мэр Кишинева Ион Чебан.Параллельно с этим, по словам мэра, в муниципальной больнице Святой Троицы созданы внутренние ковидные и нековидные потоки.В этом лечебном учреждении продолжает работать отделение на 100 мест для больных коронавирусом, также есть 36 мест для больных с другими патологиями.В Центре COVID-19 на Moldexpo, как пояснил мэр, будет остановлена работа (законсервирована) стационарного павильона COVID-19, но павильон для обследования пациентов с подозрением на коронавирус останется в рабочем состоянии.С 1 декабря продолжат работу с зараженными COVID-19-пациентами следующие муниципальные больницы:Муниципальные больницы, проработавшие один год и восемь месяцев с начала пандемии COVID-19, взяли на себя все бремя госпитализации и лечения инфицированных пациентов, предусмотрев 1708 мест в профильных палатах и 79 мест для интенсивной терапии для пациентов из Кишинева и всей республики, отметил мэр.Напомним, COVID-центр, более года действующий в выставочном центре Moldexpo, будет закрыт в ближайшие дни. Об этом заявила в парламенте министр здравоохранения Алла Немеренко. По словам министра, центр превратился в "мегабольницу на более чем 400 коек для лечения COVID-19 и на 37 коек для реанимации".
https://ru.sputnik.md/20211122/cheban-zakrytie-covid-tsentr-moldexpo-prestuplenie-protiv-grazhdan-46602427.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/13/34052950_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_7053ded8e6164608ecb29aeb6c839e53.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
кишинев, больницы, в молдове, ион чебан, алла немеренко
В Кишиневе три больницы перестанут принимать COVID-пациентов
Из-за снижения количества случаев заражения коронавирусом в некоторых больницах молдавской столицы закроются COVID-отделения.
КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. С 1 декабря перестанут принимать пациентов, больных коронавирусом, муниципальная фтизиопневмологическая больница (150 мест), старый роддом в муниципальной клинической больнице Георге Палади (110 мест), муниципальная детская больница Валентина Игнатенко (30 мест). Об этом в соцсетях заявил мэр Кишинева Ион Чебан.
Параллельно с этим, по словам мэра, в муниципальной больнице Святой Троицы созданы внутренние ковидные и нековидные потоки.
В этом лечебном учреждении продолжает работать отделение на 100 мест для больных коронавирусом, также есть 36 мест для больных с другими патологиями.
В Центре COVID-19 на Moldexpo, как пояснил мэр, будет остановлена работа (законсервирована) стационарного павильона COVID-19, но павильон для обследования пациентов с подозрением на коронавирус останется в рабочем состоянии.
"Полагаю, что в условиях неопределенной эпидемиологической ситуации, когда нас предупреждают на региональном уровне о возможном появлении новой волны инфицирования (5 волна), места для госпитализации пациентов в Центре COVID-19 на Moldexpo необходимо сохранить", – считает мэр столицы.
С 1 декабря продолжат работу с зараженными COVID-19-пациентами следующие муниципальные больницы:
"Георге Палади" – 200 мест;
"Св. Архангела Михаила" – 300 мест;
Детская инфекционная больница - 100 мест;
Муниципальные больницы, проработавшие один год и восемь месяцев с начала пандемии COVID-19, взяли на себя все бремя госпитализации и лечения инфицированных пациентов, предусмотрев 1708 мест в профильных палатах и 79 мест для интенсивной терапии для пациентов из Кишинева и всей республики, отметил мэр.
“Только в прошлом году примэрия Кишинева выделила более 132 миллионов леев на борьбу с пандемией COVID-19. На сегодняшний день ни предыдущее, ни нынешнее правительство не возместили нам ни одного бана, хотя собирались это сделать”, – сообщил Ион Чебан.
Напомним, COVID-центр, более года действующий в выставочном центре Moldexpo, будет закрыт в ближайшие дни. Об этом заявила в парламенте министр здравоохранения Алла Немеренко. По словам министра, центр превратился в "мегабольницу на более чем 400 коек для лечения COVID-19 и на 37 коек для реанимации".