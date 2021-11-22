https://ru.sputnik.md/20211122/v-kishineve-tri-bolnitsy-perestanut-prinimat-covid-patsientov-46618124.html

В Кишиневе три больницы перестанут принимать COVID-пациентов

В Кишиневе три больницы перестанут принимать COVID-пациентов

Из-за снижения количества случаев заражения коронавирусом в некоторых больницах столицы закроются COVID-отделения.

2021-11-22T17:35+0200

2021-11-22T17:35+0200

2021-11-22T17:35+0200

кишинев

больницы

коронавирус

в молдове

ион чебан

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. С 1 декабря перестанут принимать пациентов, больных коронавирусом, муниципальная фтизиопневмологическая больница (150 мест), старый роддом в муниципальной клинической больнице Георге Палади (110 мест), муниципальная детская больница Валентина Игнатенко (30 мест). Об этом в соцсетях заявил мэр Кишинева Ион Чебан.Параллельно с этим, по словам мэра, в муниципальной больнице Святой Троицы созданы внутренние ковидные и нековидные потоки.В этом лечебном учреждении продолжает работать отделение на 100 мест для больных коронавирусом, также есть 36 мест для больных с другими патологиями.В Центре COVID-19 на Moldexpo, как пояснил мэр, будет остановлена работа (законсервирована) стационарного павильона COVID-19, но павильон для обследования пациентов с подозрением на коронавирус останется в рабочем состоянии.С 1 декабря продолжат работу с зараженными COVID-19-пациентами следующие муниципальные больницы:Муниципальные больницы, проработавшие один год и восемь месяцев с начала пандемии COVID-19, взяли на себя все бремя госпитализации и лечения инфицированных пациентов, предусмотрев 1708 мест в профильных палатах и 79 мест для интенсивной терапии для пациентов из Кишинева и всей республики, отметил мэр.Напомним, COVID-центр, более года действующий в выставочном центре Moldexpo, будет закрыт в ближайшие дни. Об этом заявила в парламенте министр здравоохранения Алла Немеренко. По словам министра, центр превратился в "мегабольницу на более чем 400 коек для лечения COVID-19 и на 37 коек для реанимации".

https://ru.sputnik.md/20211122/cheban-zakrytie-covid-tsentr-moldexpo-prestuplenie-protiv-grazhdan-46602427.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

кишинев, больницы, в молдове, ион чебан, алла немеренко