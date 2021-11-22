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Вадим Чебан - о проблеме с поставкой газа: работаем, не могу дать прогноз
20:43 22.11.2021 (обновлено: 21:03 22.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausГлава "Молдовагаз" Вадим Чебан
© Sputnik / Mihai Caraus
Глава "Молдовагаза" прокомментировал Sputnik Молдова ситуацию с возможным прекращением поставок газа в страну.
КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что руководство предприятия продолжает работать над разрешением ситуации с необходимостью оплатить текущие поставки газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов.
"Работаем. Не могу дать никакого прогноза", — сказал глава "Молдовагаза".
Чебан объяснил, что тариф на газ на 1 ноября был утвержден 10 ноября.
"Но у нас не было финансовых средств, чтобы заплатить 50 процентов за ноябрь, как это предусмотрено в контракте. Поэтому возникла такая ситуация. Мы работаем над решением этой проблемы, чтобы найти финансирование и закрыть долг", — сказал Чебан.
По его словам, эта работа идет совместно с правительством.
Позже в эфире одного из частных телеканалов Вадим Чебан сообщил, что вопрос о поставках газа и оплате за него будет обсуждаться с правительством во вторник.
"У нас есть решения, завтра утром мы обсудим с правительством механизм предоставления некоторых финансовых средств: ассигнования либо из госбюджета, либо через Energocom, и эти деньги мы им вернем. Проблема в том, что нам эти деньги нужны быстро, и если обращаться в коммерческий банк, мы потеряем больше времени", - заявил председатель правления АО "Молдовагаз".
"Молдовагаз надеется на помощь властей
Ранее АО "Молдовагаз" подтвердило получение уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов.
"Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров - в октябре 2021 года, при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.
Там также уточнили, что в настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации.
"В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Республики Молдова в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен", – уточнили в "Молдовагаз".
Газпром заявил, что Молдове могут отключить газ через 48 часов
Российское ПАО "Газпром" крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".
"Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.
"Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ", - сообщил Куприянов.
"Очередной срок текущих платежей - сегодня ( в понедельник, прим. ред) 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - добавил он.
Контракт "Молдовагаза" и "Газпрома" на поставку газа
Молдавское правительство и "Молдовагаз" пришли к соглашению с "Газпромом" на переговорах в Санкт-Петербурге 29 октября. Контракт был заключен на пять лет и вступил в силу с первого ноября 2021 года.
Согласно контракту, цена на газ для Молдовы будет порядка 450 долларов за тысячу кубометров.
Во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Ранее действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Позднее в связи с нехваткой поступающих объемов газа в Молдове был объявлен сначала режим тревоги в энергетическим секторе, а затем чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом.
В октябре Молдова успела сделать несколько закупок газа из альтернативных источников: был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.