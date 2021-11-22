https://ru.sputnik.md/20211122/voz-dostavila-pervuyu-gumanitarnuyu-pomosch-bezhentsam-na-belorussko-polskuyu-granitsu-46600112.html

ВОЗ доставила первую гуманитарную помощь беженцам на белорусско-польскую границу

ВОЗ доставила первую гуманитарную помощь беженцам на белорусско-польскую границу

ВОЗ доставила первую гуманитарную помощь беженцам на белорусско-польскую границу

2021-11-22T14:21+0200

2021-11-22T14:21+0200

2021-11-22T14:21+0200

в мире

польша

беларусь

гуманитарная помощь

воз

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/13/46533226_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_be8bddae57b412d5276bc4f3f725eeec.jpg

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения осуществила доставку первой партии гуманитарной помощи в центр "Брузги" на белорусско-польской границе для мигрантов, передает РИА Новости. Гуманитарная помощь включает в себя гигиенические наборы, которые пригодятся в том числе для профилактики COVID-19."Это гигиенические наборы в рамках миссии ВОЗ, гуманитарный груз. Они включают, учитывая напряженную ситуацию с COVID, антисептик для рук, маски, жидкое мыло, зубную пасту, влажные салфетки, туалетную бумагу", - рассказал руководитель проекта в офисе ВОЗ в Минске Олег Дубовик.По его словам, первая часть груза уже доставлена в центр. Всего в течение дня планируется привезти 600 наборов.Кроме того, ВОЗ собирается поставить медикаменты, необходимые для экстренных ситуаций.В воскресенье начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда сообщила, что из логистического центра "Брузги" были госпитализированы около 100 мигрантов, в том числе с тяжелой формой коронавируса.Среди основных причин госпитализации Кеда выделила пневмонию, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, травмы, полученные на границе."Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом", - добавила врач.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания, одежду.

https://ru.sputnik.md/20211116/kholod-noch-koster-kak-greyutsya-migranty-belorussko-polskoy-granitse-46442052.html

польша

беларусь

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, польша, беларусь, гуманитарная помощь, воз, мигранты