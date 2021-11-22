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Захарова – о георгиевских ленточках: идею Великой Победы запретить не получится
Захарова – о георгиевских ленточках: идею Великой Победы запретить не получится
Запрет на ношение георгиевской ленточки выставляет Латвию в неприглядном свете. 22.11.2021, Sputnik Молдова
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видео
латвия
мария захарова
георгиевская лента
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет на ношение георгиевских ленточек в Латвии, отметив, что подобные акции не смогут повлиять на идею Великой Победы во всем ее многообразии."Эти символы живут вне рамок идеологии или узкокорыстной концепции политиков, эти символы выражают идеи, страдания одних ради жизни и блага других... Идею Великой Победы во всем ее многообразии и абсолютности запретить никогда и нигде ни у кого не получится", – заявила Захарова.Сейм Латвии официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. Новость мгновенно вызвала широкий общественный и медийный международный резонанс.
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Захарова о запрете на ношение георгиевской ленточки в Латвии
Захарова о запрете на ношение георгиевской ленточки в Латвии
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латвия, мария захарова, георгиевская лента, видео

Захарова – о георгиевских ленточках: идею Великой Победы запретить не получится

12:49 22.11.2021 (обновлено: 15:06 22.11.2021)
© Sputnik / Предоставлено Марией Захаровой
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Запрет на ношение георгиевской ленточки выставляет Латвию в неприглядном свете.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет на ношение георгиевских ленточек в Латвии, отметив, что подобные акции не смогут повлиять на идею Великой Победы во всем ее многообразии.
"Эти символы живут вне рамок идеологии или узкокорыстной концепции политиков, эти символы выражают идеи, страдания одних ради жизни и блага других... Идею Великой Победы во всем ее многообразии и абсолютности запретить никогда и нигде ни у кого не получится", – заявила Захарова.
Сейм Латвии официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. Новость мгновенно вызвала широкий общественный и медийный международный резонанс.
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