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Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев
Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев
Прибывшие в Молдову дозы препарата будут пропорционально распределены по всем пунктам вакцинации республики.
2021-11-23T17:45+0200
2021-11-23T17:45+0200
коронавирус
в молдове
вакцина
минздрав молдовы
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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Молдова получила 32 760 доз вакцины Pfizer/BioNTech, партия препаратов прибыла в страну во вторник.Это очередная поставка из общего количества в 700 830 доз, закупленных молдавским Минздравом через Офис по управлению программами иностранной помощи."Закупка проведена в ходе реализации проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и поддержка микро-, малых и средних предприятий" в соответствии с Рамочным кредитным соглашением между Республикой Молдова и Банком развития Совета Европы", - сообщило Министерство здравоохранения.В общей сложности к сегодняшнему дню Молдова получила 913 550 доз вакцины Рfizer. Через платформу COVAX – 913 550, в качестве помощи из Румынии – 100 620, через закупки – 402 480 доз. Ведомство также сообщает, что в настоящий момент в Молдове обеими дозами вакцин привиты 918 857 человек.
https://ru.sputnik.md/20210812/pfizer-ili-moderna-ustanovleno-kakaya-vaktsina-effektivnee-pri-delte-43834337.html
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в молдове, вакцина, минздрав молдовы

Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев

17:45 23.11.2021
© REUTERS / DADO RUVICPfizer - Biontech
Pfizer - Biontech - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Прибывшие в Молдову дозы препарата будут пропорционально распределены по всем пунктам вакцинации республики.
КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Молдова получила 32 760 доз вакцины Pfizer/BioNTech, партия препаратов прибыла в страну во вторник.
Это очередная поставка из общего количества в 700 830 доз, закупленных молдавским Минздравом через Офис по управлению программами иностранной помощи.
"Закупка проведена в ходе реализации проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и поддержка микро-, малых и средних предприятий" в соответствии с Рамочным кредитным соглашением между Республикой Молдова и Банком развития Совета Европы", - сообщило Министерство здравоохранения.
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В общей сложности к сегодняшнему дню Молдова получила 913 550 доз вакцины Рfizer. Через платформу COVAX – 913 550, в качестве помощи из Румынии – 100 620, через закупки – 402 480 доз.
Ведомство также сообщает, что в настоящий момент в Молдове обеими дозами вакцин привиты 918 857 человек.
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