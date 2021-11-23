https://ru.sputnik.md/20211123/bolee-32-tysyach-doz-vaktsiny-pfizer-dostavleny-v-kishinev-46654308.html
Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев
Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев
Прибывшие в Молдову дозы препарата будут пропорционально распределены по всем пунктам вакцинации республики.
2021-11-23T17:45+0200
2021-11-23T17:45+0200
2021-11-23T17:45+0200
коронавирус
в молдове
вакцина
минздрав молдовы
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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Молдова получила 32 760 доз вакцины Pfizer/BioNTech, партия препаратов прибыла в страну во вторник.Это очередная поставка из общего количества в 700 830 доз, закупленных молдавским Минздравом через Офис по управлению программами иностранной помощи."Закупка проведена в ходе реализации проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и поддержка микро-, малых и средних предприятий" в соответствии с Рамочным кредитным соглашением между Республикой Молдова и Банком развития Совета Европы", - сообщило Министерство здравоохранения.В общей сложности к сегодняшнему дню Молдова получила 913 550 доз вакцины Рfizer. Через платформу COVAX – 913 550, в качестве помощи из Румынии – 100 620, через закупки – 402 480 доз. Ведомство также сообщает, что в настоящий момент в Молдове обеими дозами вакцин привиты 918 857 человек.
https://ru.sputnik.md/20210812/pfizer-ili-moderna-ustanovleno-kakaya-vaktsina-effektivnee-pri-delte-43834337.html
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Дмитрий Терехов
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Sputnik Молдова
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, вакцина, минздрав молдовы
Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев
Прибывшие в Молдову дозы препарата будут пропорционально распределены по всем пунктам вакцинации республики.
КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Молдова получила 32 760 доз вакцины Pfizer/BioNTech, партия препаратов прибыла в страну во вторник.
Это очередная поставка из общего количества в 700 830 доз, закупленных молдавским Минздравом через Офис по управлению программами иностранной помощи.
"Закупка проведена в ходе реализации проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и поддержка микро-, малых и средних предприятий" в соответствии с Рамочным кредитным соглашением между Республикой Молдова и Банком развития Совета Европы", - сообщило Министерство здравоохранения.
В общей сложности к сегодняшнему дню Молдова получила 913 550 доз вакцины Рfizer. Через платформу COVAX – 913 550, в качестве помощи из Румынии – 100 620, через закупки – 402 480 доз.
Ведомство также сообщает, что в настоящий момент в Молдове обеими дозами вакцин привиты 918 857 человек.