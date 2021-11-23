https://ru.sputnik.md/20211123/bolee-32-tysyach-doz-vaktsiny-pfizer-dostavleny-v-kishinev-46654308.html

Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев

Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев

Прибывшие в Молдову дозы препарата будут пропорционально распределены по всем пунктам вакцинации республики.

2021-11-23T17:45+0200

2021-11-23T17:45+0200

2021-11-23T17:45+0200

коронавирус

в молдове

вакцина

минздрав молдовы

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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Молдова получила 32 760 доз вакцины Pfizer/BioNTech, партия препаратов прибыла в страну во вторник.Это очередная поставка из общего количества в 700 830 доз, закупленных молдавским Минздравом через Офис по управлению программами иностранной помощи."Закупка проведена в ходе реализации проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и поддержка микро-, малых и средних предприятий" в соответствии с Рамочным кредитным соглашением между Республикой Молдова и Банком развития Совета Европы", - сообщило Министерство здравоохранения.В общей сложности к сегодняшнему дню Молдова получила 913 550 доз вакцины Рfizer. Через платформу COVAX – 913 550, в качестве помощи из Румынии – 100 620, через закупки – 402 480 доз. Ведомство также сообщает, что в настоящий момент в Молдове обеими дозами вакцин привиты 918 857 человек.

https://ru.sputnik.md/20210812/pfizer-ili-moderna-ustanovleno-kakaya-vaktsina-effektivnee-pri-delte-43834337.html

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2021

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в молдове, вакцина, минздрав молдовы