https://ru.sputnik.md/20211123/ekspert-gaz-krizis-predeli-razum-46646401.html
Эксперт - о новом газовом кризисе: это за пределами разумного
Эксперт - о новом газовом кризисе: это за пределами разумного
Экономический эксперт и экс-депутат Вячеслав Ионице прокомментировал кризисную ситуацию вокруг поставок газа в Молдову.
2021-11-23T15:17+0200
2021-11-23T15:17+0200
2021-11-23T15:33+0200
кризис
газпром
газ
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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Новый виток газового кризиса вызван плохим управлением процессом. А поведение молдавских официальных лиц находится за пределами разумного. Об этом в своем Facebook написал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.По его слова, лучшим решением в этой ситуации было гарантийное письмо от правительства для "Молдовагаза" с четким указанием, что отклонения от тарифов будут покрываться последующими повышениями, а до тех пор они не будут покрываться за счет государственных денег. Этого письма, по словам эксперт, было бы достаточно для того, чтобы "Молдовагаз" получил кредит на рынке и оплатил счет "Газпрома"."Теперь существует риск того, что нам придется выделить государственные деньги, то есть наши деньги, для покрытия ошибки властей. … Неэтично и аморально расплачиваться за газ деньгами бедных людей из деревень, которые спасаются от холода виноградными лозами и дровами. Центральное отопление и отопление природным газом по большей части используется в городах. Повторяю, это аморально", - заявил Ионицэ."Газпром" заявил, что Молдове могут отключить газ через 48 часовРоссийское ПАО "Газпром" крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24"."Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов."Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ", - сообщил Куприянов."Очередной срок текущих платежей - сегодня (в понедельник - прим. ред) 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - добавил он.
https://ru.sputnik.md/20211122/postavki-gaza-moldovu-mogut-byt-ostanovleny-cherez-48-chasov-gazprom-46623301.html
https://ru.sputnik.md/20211123/spynu-o-novom-gazovom-krizise-pravitelstvo-vedet-peregovory-46632832.html
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кризис, газпром, газ
Эксперт - о новом газовом кризисе: это за пределами разумного
15:17 23.11.2021 (обновлено: 15:33 23.11.2021)
Экономический эксперт и экс-депутат Вячеслав Ионицэ прокомментировал кризисную ситуацию вокруг поставок газа в Молдову.
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Новый виток газового кризиса вызван плохим управлением процессом. А поведение молдавских официальных лиц находится за пределами разумного. Об этом в своем Facebook написал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.
Ехать в Москву, предполагать от имени правительства, что текущее потребление будет оплачено 22 ноября, потом вернуться домой и ждать, может быть, россияне забудут о деньгах.
Вячеслав Ионицэ
Экономический эксперт и экс-депутат
По его слова, лучшим решением в этой ситуации было гарантийное письмо от правительства для "Молдовагаза" с четким указанием, что отклонения от тарифов будут покрываться последующими повышениями, а до тех пор они не будут покрываться за счет государственных денег. Этого письма, по словам эксперт, было бы достаточно для того, чтобы "Молдовагаз" получил кредит на рынке и оплатил счет "Газпрома".
"Теперь существует риск того, что нам придется выделить государственные деньги, то есть наши деньги, для покрытия ошибки властей. … Неэтично и аморально расплачиваться за газ деньгами бедных людей из деревень, которые спасаются от холода виноградными лозами и дровами. Центральное отопление и отопление природным газом по большей части используется в городах. Повторяю, это аморально", - заявил Ионицэ.
"Газпром" заявил, что Молдове могут отключить газ через 48 часов
Российское ПАО "Газпром" крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".
"Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.
"Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ", - сообщил Куприянов.
"Очередной срок текущих платежей - сегодня (в понедельник - прим. ред) 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - добавил он.