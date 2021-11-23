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https://ru.sputnik.md/20211123/ekspert-gaz-krizis-predeli-razum-46646401.html
Эксперт - о новом газовом кризисе: это за пределами разумного
Эксперт - о новом газовом кризисе: это за пределами разумного
Экономический эксперт и экс-депутат Вячеслав Ионице прокомментировал кризисную ситуацию вокруг поставок газа в Молдову.
2021-11-23T15:17+0200
2021-11-23T15:33+0200
кризис
газпром
газ
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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Новый виток газового кризиса вызван плохим управлением процессом. А поведение молдавских официальных лиц находится за пределами разумного. Об этом в своем Facebook написал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.По его слова, лучшим решением в этой ситуации было гарантийное письмо от правительства для "Молдовагаза" с четким указанием, что отклонения от тарифов будут покрываться последующими повышениями, а до тех пор они не будут покрываться за счет государственных денег. Этого письма, по словам эксперт, было бы достаточно для того, чтобы "Молдовагаз" получил кредит на рынке и оплатил счет "Газпрома"."Теперь существует риск того, что нам придется выделить государственные деньги, то есть наши деньги, для покрытия ошибки властей. … Неэтично и аморально расплачиваться за газ деньгами бедных людей из деревень, которые спасаются от холода виноградными лозами и дровами. Центральное отопление и отопление природным газом по большей части используется в городах. Повторяю, это аморально", - заявил Ионицэ."Газпром" заявил, что Молдове могут отключить газ через 48 часовРоссийское ПАО "Газпром" крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24"."Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов."Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ", - сообщил Куприянов."Очередной срок текущих платежей - сегодня (в понедельник - прим. ред) 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - добавил он.
https://ru.sputnik.md/20211122/postavki-gaza-moldovu-mogut-byt-ostanovleny-cherez-48-chasov-gazprom-46623301.html
https://ru.sputnik.md/20211123/spynu-o-novom-gazovom-krizise-pravitelstvo-vedet-peregovory-46632832.html
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Евгений Чебан
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кризис, газпром, газ

Эксперт - о новом газовом кризисе: это за пределами разумного

15:17 23.11.2021 (обновлено: 15:33 23.11.2021)
© Sputnik / Rodion ProcaВячеслав Ионицэ
Вячеслав Ионицэ - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Rodion Proca
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Евгений Чебан
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Экономический эксперт и экс-депутат Вячеслав Ионицэ прокомментировал кризисную ситуацию вокруг поставок газа в Молдову.
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Новый виток газового кризиса вызван плохим управлением процессом. А поведение молдавских официальных лиц находится за пределами разумного. Об этом в своем Facebook написал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Ехать в Москву, предполагать от имени правительства, что текущее потребление будет оплачено 22 ноября, потом вернуться домой и ждать, может быть, россияне забудут о деньгах.

Вячеслав Ионицэ - Sputnik Молдова
Вячеслав Ионицэ
Экономический эксперт и экс-депутат
По его слова, лучшим решением в этой ситуации было гарантийное письмо от правительства для "Молдовагаза" с четким указанием, что отклонения от тарифов будут покрываться последующими повышениями, а до тех пор они не будут покрываться за счет государственных денег. Этого письма, по словам эксперт, было бы достаточно для того, чтобы "Молдовагаз" получил кредит на рынке и оплатил счет "Газпрома".
"Теперь существует риск того, что нам придется выделить государственные деньги, то есть наши деньги, для покрытия ошибки властей. … Неэтично и аморально расплачиваться за газ деньгами бедных людей из деревень, которые спасаются от холода виноградными лозами и дровами. Центральное отопление и отопление природным газом по большей части используется в городах. Повторяю, это аморально", - заявил Ионицэ.
ПАО Газпром - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
Экономика
Поставки газа в Молдову могут быть остановлены через 48 часов – "Газпром"
Вчера, 18:47

"Газпром" заявил, что Молдове могут отключить газ через 48 часов

Российское ПАО "Газпром" крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".
"Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.
"Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ", - сообщил Куприянов.
"Очередной срок текущих платежей - сегодня (в понедельник - прим. ред) 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - добавил он.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
Спыну - о новом газовом кризисе: правительство ведет переговоры
10:16
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