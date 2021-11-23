https://ru.sputnik.md/20211123/ekspert-nazval-stranu-vostochnoy-evrope-razmescheniya-oruzhiya-nato-46646045.html

Эксперт назвал вероятную страну в Восточной Европе для размещения ядерного оружия

Эксперт назвал вероятную страну в Восточной Европе для размещения ядерного оружия

По мнению политолога, американское ядерное оружие, вероятнее всего, получат страны, которые явно демонстрируют антироссийские настроения.

2021-11-23T18:45+0200

2021-11-23T18:45+0200

2021-11-23T18:45+0200

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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Среди наиболее вероятных стран в Восточной Европе, которые Соединенные Штаты Америки могли бы выбрать для размещения ядерного оружия, является Польша. Такое заявление сделал эксперт клуба "Валдай" и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, пишут "Известия".По мнению эксперта, страны с выраженными антироссийскими настроениями с большей вероятностью могут получить американское ядерное оружие.Он назвал и другие условия для получения государством американского ядерного оружия: способность финансировать строительство необходимой инфраструктуры и обеспечить защиту и безопасность боеголовок. "Думаю, что Польша для этого подходит лучше других. Прочие страны не вполне соответствуют критериям", — уточнил Козюлин.Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 ноября заявил, что ядерные вооружения США могут оказаться в Восточной Европе, если от их размещения откажется Германия. Заявления прозвучали на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.В ответ замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что это является грубым пренебрежением договоренностей между РФ и НАТО, так как альянс обязался не развертывать ядерное оружие на территории новых стран-членов.

https://ru.sputnik.md/20211119/yadernoe-oruzhie-nato-mozhet-okazatsya-v-vostochnoy-evrope-stoltenberg-46546126.html

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