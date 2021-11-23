https://ru.sputnik.md/20211123/gazprom-obespechil-bolshe-poloviny-prirosta-dobychi-gaza-v-mire-46656530.html
"Газпром" обеспечил больше половины прироста добычи газа в мире
"Газпром" обеспечил больше половины прироста добычи газа в мире
На рост спроса и добычи газа в мире повлиял целый ряд факторов.
2021-11-23T22:45+0200
2021-11-23T22:45+0200
2021-11-23T22:45+0200
экономика
в мире
россия
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/17/46656486_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_41b6883e77795855d514df77c1a8576e.jpg
КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Свыше половины прироста мировой добычи природного газа – 56 миллиардов кубометров, или 51% обеспечил "Газпром". При этом с 1 января по 30 сентября в мире было добыто 3,2 триллиона кубометров газа, это на 110 миллиардов кубометров, или на на 4% больше, чем за 9 месяцев 2020 года.Такие данные в своем пресс-релизе приводит ПАО "Газпром". Отмечается, что к росту спроса и добычи газа в мире в 2021 году привели восстановление экономической активности, погодный фактор и нестабильность возобновляемых источников энергии.При этом, отмечает "Газпром", в Европе сохраняется устойчивая тенденция падения собственной добычи. Большую часть роста потребления газа на традиционных рынках покроет увеличение добычи "Газпрома" в 2021 году. Как отмечает источник, потребление газа в мире в этом году вырастет на 150 миллиардов кубометров.
https://ru.sputnik.md/20211109/gazprom-zakachka-gaz-pyat-podzemnye-khranilischa-evropa-46268143.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/17/46656486_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7f936204db907028fa5c40d5718392ff.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в мире, россия, газпром
"Газпром" обеспечил больше половины прироста добычи газа в мире
На рост спроса и добычи газа в мире повлиял целый ряд факторов.
КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Свыше половины прироста мировой добычи природного газа – 56 миллиардов кубометров, или 51% обеспечил "Газпром". При этом с 1 января по 30 сентября в мире было добыто 3,2 триллиона кубометров газа, это на 110 миллиардов кубометров, или на на 4% больше, чем за 9 месяцев 2020 года.
Такие данные в своем пресс-релизе приводит ПАО "Газпром". Отмечается, что к росту спроса и добычи газа в мире в 2021 году привели восстановление экономической активности, погодный фактор и нестабильность возобновляемых источников энергии.
При этом, отмечает "Газпром", в Европе сохраняется устойчивая тенденция падения собственной добычи.
"За 9 месяцев снижение составило 10 миллиардов кубометров (- 6%) к тому же периоду 2020 года. В Северной Америке добыча сократилась на 5 миллиардов кубометров. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона – возросла на 20 миллиардов кубометров", - отмечается в пресс-релизе.
Большую часть роста потребления газа на традиционных рынках покроет увеличение добычи "Газпрома" в 2021 году. Как отмечает источник, потребление газа в мире в этом году вырастет на 150 миллиардов кубометров.