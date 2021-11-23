https://ru.sputnik.md/20211123/gazprom-obespechil-bolshe-poloviny-prirosta-dobychi-gaza-v-mire-46656530.html

"Газпром" обеспечил больше половины прироста добычи газа в мире

"Газпром" обеспечил больше половины прироста добычи газа в мире

На рост спроса и добычи газа в мире повлиял целый ряд факторов.

2021-11-23T22:45+0200

2021-11-23T22:45+0200

2021-11-23T22:45+0200

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газпром

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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Свыше половины прироста мировой добычи природного газа – 56 миллиардов кубометров, или 51% обеспечил "Газпром". При этом с 1 января по 30 сентября в мире было добыто 3,2 триллиона кубометров газа, это на 110 миллиардов кубометров, или на на 4% больше, чем за 9 месяцев 2020 года.Такие данные в своем пресс-релизе приводит ПАО "Газпром". Отмечается, что к росту спроса и добычи газа в мире в 2021 году привели восстановление экономической активности, погодный фактор и нестабильность возобновляемых источников энергии.При этом, отмечает "Газпром", в Европе сохраняется устойчивая тенденция падения собственной добычи. Большую часть роста потребления газа на традиционных рынках покроет увеличение добычи "Газпрома" в 2021 году. Как отмечает источник, потребление газа в мире в этом году вырастет на 150 миллиардов кубометров.

https://ru.sputnik.md/20211109/gazprom-zakachka-gaz-pyat-podzemnye-khranilischa-evropa-46268143.html

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в мире, россия, газпром