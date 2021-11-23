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"Газпром" обеспечил больше половины прироста добычи газа в мире
"Газпром" обеспечил больше половины прироста добычи газа в мире
На рост спроса и добычи газа в мире повлиял целый ряд факторов.
2021-11-23T22:45+0200
2021-11-23T22:45+0200
экономика
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газпром
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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Свыше половины прироста мировой добычи природного газа – 56 миллиардов кубометров, или 51% обеспечил "Газпром". При этом с 1 января по 30 сентября в мире было добыто 3,2 триллиона кубометров газа, это на 110 миллиардов кубометров, или на на 4% больше, чем за 9 месяцев 2020 года.Такие данные в своем пресс-релизе приводит ПАО "Газпром". Отмечается, что к росту спроса и добычи газа в мире в 2021 году привели восстановление экономической активности, погодный фактор и нестабильность возобновляемых источников энергии.При этом, отмечает "Газпром", в Европе сохраняется устойчивая тенденция падения собственной добычи. Большую часть роста потребления газа на традиционных рынках покроет увеличение добычи "Газпрома" в 2021 году. Как отмечает источник, потребление газа в мире в этом году вырастет на 150 миллиардов кубометров.
https://ru.sputnik.md/20211109/gazprom-zakachka-gaz-pyat-podzemnye-khranilischa-evropa-46268143.html
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в мире, россия, газпром

"Газпром" обеспечил больше половины прироста добычи газа в мире

22:45 23.11.2021
© Sputnik / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкРазработка Ковыктинского газового месторождения в Иркутской области
Разработка Ковыктинского газового месторождения в Иркутской области - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Игорь Агеенко
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
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На рост спроса и добычи газа в мире повлиял целый ряд факторов.
КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Свыше половины прироста мировой добычи природного газа – 56 миллиардов кубометров, или 51% обеспечил "Газпром". При этом с 1 января по 30 сентября в мире было добыто 3,2 триллиона кубометров газа, это на 110 миллиардов кубометров, или на на 4% больше, чем за 9 месяцев 2020 года.
Такие данные в своем пресс-релизе приводит ПАО "Газпром". Отмечается, что к росту спроса и добычи газа в мире в 2021 году привели восстановление экономической активности, погодный фактор и нестабильность возобновляемых источников энергии.
При этом, отмечает "Газпром", в Европе сохраняется устойчивая тенденция падения собственной добычи.
"За 9 месяцев снижение составило 10 миллиардов кубометров (- 6%) к тому же периоду 2020 года. В Северной Америке добыча сократилась на 5 миллиардов кубометров. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона – возросла на 20 миллиардов кубометров", - отмечается в пресс-релизе.
Большую часть роста потребления газа на традиционных рынках покроет увеличение добычи "Газпрома" в 2021 году. Как отмечает источник, потребление газа в мире в этом году вырастет на 150 миллиардов кубометров.
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