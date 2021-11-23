https://ru.sputnik.md/20211123/gde-v-kishineve-23-noyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46632287.html

Где в Кишиневе 23 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 23 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 23 и 24 ноября.

2021-11-23T10:07+0200

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троллейбус

вакцинация

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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 23 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Центр, на перекрестке улицы Миорица и Хынчештского шоссе, напротив жилищного комплекса "Миорица".Автобус будет располагаться в Бубуечь, на улице Т. Бубуег у здания мэрии.Где будут находиться пункты вакцинации 24 ноябряТроллейбус разместится в секторе Буюканы, на улице Каля Ешилор у входа в парк "Ла Извор".Автобус будет располагаться в Будештах, на улице Кишинэулуй, 115 у детского центра творчества.Вакцинация от коронавируса в МолдовеВ Молдове к 21 ноября применены 1 590 186 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 915 802 человека.Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 18 ноября в Молдове стала возможной вакцинация детей от 12 лет прививкой Pfizer, но только с согласия родителей или опекуна.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в том числе в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.

https://ru.sputnik.md/20211117/minzdrav-18-noyabrya-stanet-vozmozhno-vaktsinatsiya-detey-ot-covid-19-46471968.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

троллейбус, вакцинация