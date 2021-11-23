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Генпрокуратура России отправила в суд дело на Вячеслава Платона
Генпрокуратура России отправила в суд дело на Вячеслава Платона
Российское ведомство обвиняет скандального бизнесмена в незаконном выводе крупных сумм денег из РФ.
2021-11-23T12:30+0200
2021-11-23T12:55+0200
общество
уголовное дело
россия
молдова
вячеслав платон
генеральная прокуратура россии
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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона. Молдавскому бизнесмену вменяется в вину создание преступного сообщества и совершение незаконных валютных операций. "По версии следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец "BC Moldindconbank S.A." (АО КБ "Молдиндконбанк) Вячеслав Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное сообщество с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации", - сообщает пресс-служба российского ведомства.В Генпрокуратуре России также указывают, что с июня 2013 года по май 2014-го соучастники совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента - АО КБ "Молдиндконбанк" - с предоставлением заведомо подложных документов более чем на 126 миллиардов рублей.После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, "который уклоняется от явки в суд".Напомним, ранее Молдова в выдаче Вячеслава Платона России отказала. В самой Молдове Платон в 2017 году был приговорен к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii. Однако в июне 2020 года суд приостановил исполнение наказания и отпустил бизнесмена. А уже в мае нынешнего года прокуратура Молдовы отказалась от обвинений в адрес Платона, оправдала и окончательно выпустила его на свободу.
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уголовное дело, россия, молдова, вячеслав платон, генеральная прокуратура россии

Генпрокуратура России отправила в суд дело на Вячеслава Платона

12:30 23.11.2021 (обновлено: 12:55 23.11.2021)
© Photo : RealitateaVeaceslav Platon
Veaceslav Platon - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© Photo : Realitatea
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Дмитрий Терехов
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Российское ведомство обвиняет скандального бизнесмена в незаконном выводе крупных сумм денег из РФ.
КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона. Молдавскому бизнесмену вменяется в вину создание преступного сообщества и совершение незаконных валютных операций.
"По версии следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец "BC Moldindconbank S.A." (АО КБ "Молдиндконбанк) Вячеслав Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное сообщество с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации", - сообщает пресс-служба российского ведомства.
В Генпрокуратуре России также указывают, что с июня 2013 года по май 2014-го соучастники совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента - АО КБ "Молдиндконбанк" - с предоставлением заведомо подложных документов более чем на 126 миллиардов рублей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, "который уклоняется от явки в суд".
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2 августа, 17:20
Напомним, ранее Молдова в выдаче Вячеслава Платона России отказала.
В самой Молдове Платон в 2017 году был приговорен к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii. Однако в июне 2020 года суд приостановил исполнение наказания и отпустил бизнесмена. А уже в мае нынешнего года прокуратура Молдовы отказалась от обвинений в адрес Платона, оправдала и окончательно выпустила его на свободу.
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