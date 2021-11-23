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Гинцбург рассказал о главной задаче, над которой работают ученые для борьбы с COVID
Гинцбург рассказал о главной задаче, над которой работают ученые для борьбы с COVID
Гинцбург рассказал о главной задаче, над которой работают ученые для борьбы с COVID
2021-11-23T09:14+0200
2021-11-23T09:14+0200
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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Основным направлением работы ученых является создание лекарства, которое может защитить тех, кто уже заболел коронавирусом, рассказал РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он добавил, что по этому направлению ведется активная работа: с нового года начнутся испытания коктейля антител прямого антивирусного действия."Здесь тоже понятно, как действовать: с одной стороны, пытаются делать универсальные вакцины, с другой стороны, пытаются делать универсальные технологии, которые позволяли бы быстро приспосабливать уже существующие вакцины к новым вариантам. Все это в прогрессе, все это мы делаем", - отметил Гинцбург.Также российский ученый добавил, что специалистам понятно, как реагировать на изменения COVID-19. Реагировать предстоит на изменение штамма вируса.
https://ru.sputnik.md/20211122/gintsburg-rasskazal-kogda-zakonchitsya-pandemiya-koronavirusa-46625766.html
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задача, ученые

Гинцбург рассказал о главной задаче, над которой работают ученые для борьбы с COVID

09:14 23.11.2021
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Владимир Песня
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В следующем году начнутся испытания нового лекарства для борьбы с коронавирусом.
КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Основным направлением работы ученых является создание лекарства, которое может защитить тех, кто уже заболел коронавирусом, рассказал РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он добавил, что по этому направлению ведется активная работа: с нового года начнутся испытания коктейля антител прямого антивирусного действия.
"Здесь тоже понятно, как действовать: с одной стороны, пытаются делать универсальные вакцины, с другой стороны, пытаются делать универсальные технологии, которые позволяли бы быстро приспосабливать уже существующие вакцины к новым вариантам. Все это в прогрессе, все это мы делаем", - отметил Гинцбург.
Также российский ученый добавил, что специалистам понятно, как реагировать на изменения COVID-19. Реагировать предстоит на изменение штамма вируса.
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