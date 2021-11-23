https://ru.sputnik.md/20211123/gintsburg-glavnaea-zadacha-uchenye-borba-covid-46631517.html
Гинцбург рассказал о главной задаче, над которой работают ученые для борьбы с COVID
Гинцбург рассказал о главной задаче, над которой работают ученые для борьбы с COVID
Гинцбург рассказал о главной задаче, над которой работают ученые для борьбы с COVID
2021-11-23T09:14+0200
2021-11-23T09:14+0200
2021-11-23T09:14+0200
коронавирус
задача
ученые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/17/46631456_0:221:2606:1687_1920x0_80_0_0_e64d30635bcd26625eb87771139408bd.jpg
КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Основным направлением работы ученых является создание лекарства, которое может защитить тех, кто уже заболел коронавирусом, рассказал РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он добавил, что по этому направлению ведется активная работа: с нового года начнутся испытания коктейля антител прямого антивирусного действия."Здесь тоже понятно, как действовать: с одной стороны, пытаются делать универсальные вакцины, с другой стороны, пытаются делать универсальные технологии, которые позволяли бы быстро приспосабливать уже существующие вакцины к новым вариантам. Все это в прогрессе, все это мы делаем", - отметил Гинцбург.Также российский ученый добавил, что специалистам понятно, как реагировать на изменения COVID-19. Реагировать предстоит на изменение штамма вируса.
https://ru.sputnik.md/20211122/gintsburg-rasskazal-kogda-zakonchitsya-pandemiya-koronavirusa-46625766.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/17/46631456_31:0:2576:1909_1920x0_80_0_0_bd26b6eca25e90a1dcd464dedc3147b8.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
задача, ученые
Гинцбург рассказал о главной задаче, над которой работают ученые для борьбы с COVID
В следующем году начнутся испытания нового лекарства для борьбы с коронавирусом.
КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik.
Основным направлением работы ученых является создание лекарства, которое может защитить тех, кто уже заболел коронавирусом, рассказал РИА Новости
директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он добавил, что по этому направлению ведется активная работа: с нового года начнутся испытания коктейля антител прямого антивирусного действия.
"Здесь тоже понятно, как действовать: с одной стороны, пытаются делать универсальные вакцины, с другой стороны, пытаются делать универсальные технологии, которые позволяли бы быстро приспосабливать уже существующие вакцины к новым вариантам. Все это в прогрессе, все это мы делаем", - отметил Гинцбург.
Также российский ученый добавил, что специалистам понятно, как реагировать на изменения COVID-19. Реагировать предстоит на изменение штамма вируса.