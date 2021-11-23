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https://ru.sputnik.md/20211123/kak-kishinev-otmetit-zimnie-prazdniki-46640057.html
Как Кишинев отметит зимние праздники
Как Кишинев отметит зимние праздники
Примар Кишинева рассказал, как столица отметит Рождество и Новый год 2022
2021-11-23T12:46+0200
2021-11-23T12:57+0200
общество
кишинев
новый год
рождество
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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан заявил, что в ближайшее время будет объявлена программа зимних праздников. Об этом он сообщил в видеотрансляции в соцсетях во вторник.Республика Молдова уникальна тем, что на законодательном уровне в стране утверждены две даты празднования Рождества Христова — по так называемым новому и старому стилю — 25 декабря и 7 января. И до того, как две даты стали официально праздничными, большинство жителей Молдовы встречали Рождество как по старому, так и по новому стилю.В среду, 23 ноября, примар Кишинева Ион Чебан заявил, что столица переходит под действие "оранжевого кода" эпидемиологический опасности.Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют с 22 сентября на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:"Зеленый код" опасности – меньше 50 случаев;"Желтый код" – 50-99 случаев;"Оранжевый код" – 100-249 случаев;"Красный код" – более 250 случаев.Что предусматривает "оранжевый код"Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью ранее разъяснила, что предполагает "оранжевый код". Учреждения общего образования работают в обычном режиме, с физическим присутствием, с соблюдением действующих мер предосторожности, в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлениями НЧКОЗ, а учреждения профессионально-технического и высшего образования работают в режиме онлайн, за исключением практических часов, где предполагается использование технического оборудования/лабораторий.Доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и в учреждения временного размещения запрещается.Государственные и частные организации организуют режим работы в следующих условиях:а) с введением работы на дому, если позволяет специфика деятельности;b) с введением дифференцированного графика работы, если нет возможности работать на дому, путем разделения сотрудников на группы, которые начинают и, соответственно, завершают рабочий график с разницей не менее чем в час;c) при составлении графика согласно пункту;d) работодатели должны отдавать приоритет при установлении рабочего графика работникам, у которых на содержании есть несовершеннолетние дети.Предприятия общественного питания организовывают свою деятельность при максимальной заполненности в открытых пространствах, а в закрытых пространствах – согласно одному из следующих вариантов:а) с использованием не более 35 процентов от количества имеющихся мест внутри; илиb) с использованием не более 75 процентов от количества имеющихся мест внутри, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, праздничные застолья) разрешена с участием до 200 человек в закрытых пространствах или до 250 человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания площади не менее 2 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством предъявления ими сертификата COVID19, предусмотренного в пункте 5, лицу, назначенному администратором заведения, где проводится мероприятие.Зоны отдыха и парки развлечений организовывают свою деятельность с обеспечением площади в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 4 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.Спортивные/фитнес-центры должны организовывать свою деятельность при соблюдении следующих условий: с обеспечением площади не менее 7 квадратных метров для каждого клиента, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели. Прекращается проведение групповых тренировок.Спортивные мероприятия организовываются с участием зрителей только до 50 процентов от максимальной вместимости пространства, как закрытого, так и открытого, с обязательством всех зрителей предъявлять при входе в пространство, где проходит мероприятие, сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.В порядке отступления от пункта 8 спортивные мероприятия под эгидой специализированных международных федераций проводятся в соответствии с установленными ими протоколами.Научные встречи, конференции, семинары или другие подобные мероприятия организовываются при участии не более 150 человек в закрытых пространствах или 200 человек в открытых пространствах, с обязательством всех участников предъявлять сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, лицу, назначенному администратором учреждения, где проходит мероприятие.Мероприятия, предусмотренные в статье 4 Постановления НЧКОЗ № 61 от 9 сентября 2021 года, проводятся с соблюдением следующих условий:а) при заполненности 50% от количества существующих мест внутри – для мероприятий в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, в закрытых и открытых пространствах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели;b) при заполненности, обеспечивающей площадь в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 7 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, – для мероприятий, проводимых в ночных клубах и на танцполах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели;с) мероприятия на открытом воздухе, такие как спектакли, концерты, фестивали и т. д., организовываются с максимальным количеством 1000 зрителей, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
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кишинев, новый год, рождество

Как Кишинев отметит зимние праздники

12:46 23.11.2021 (обновлено: 12:57 23.11.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariЁлка на площади Кишинева
Ёлка на площади Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Алена Матвеева
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Столичный примар рассказал, что ему поступает очень много вопросов о том, как в Кишиневе будут отмечать зимние праздники.
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан заявил, что в ближайшее время будет объявлена программа зимних праздников. Об этом он сообщил в видеотрансляции в соцсетях во вторник.

Многие спрашивают, что будем делать с Рождеством. В ближайшее время объявим полную программу рождественских мероприятий, что будет происходить в муниципии, в пригородах, секторах – от культурных мероприятий до подготовки Кишинева к зимним праздникам.

Ион Чебан - Sputnik Молдова
Ион Чебан
Примар Кишинева
Республика Молдова уникальна тем, что на законодательном уровне в стране утверждены две даты празднования Рождества Христова — по так называемым новому и старому стилю — 25 декабря и 7 января. И до того, как две даты стали официально праздничными, большинство жителей Молдовы встречали Рождество как по старому, так и по новому стилю.
В среду, 23 ноября, примар Кишинева Ион Чебан заявил, что столица переходит под действие "оранжевого кода" эпидемиологический опасности.
Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют с 22 сентября на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:
"Зеленый код" опасности – меньше 50 случаев;
"Желтый код" – 50-99 случаев;
"Оранжевый код" – 100-249 случаев;
"Красный код" – более 250 случаев.

Что предусматривает "оранжевый код"

Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью ранее разъяснила, что предполагает "оранжевый код". Учреждения общего образования работают в обычном режиме, с физическим присутствием, с соблюдением действующих мер предосторожности, в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлениями НЧКОЗ, а учреждения профессионально-технического и высшего образования работают в режиме онлайн, за исключением практических часов, где предполагается использование технического оборудования/лабораторий.
Доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и в учреждения временного размещения запрещается.
Государственные и частные организации организуют режим работы в следующих условиях:
а) с введением работы на дому, если позволяет специфика деятельности;
b) с введением дифференцированного графика работы, если нет возможности работать на дому, путем разделения сотрудников на группы, которые начинают и, соответственно, завершают рабочий график с разницей не менее чем в час;
c) при составлении графика согласно пункту;
d) работодатели должны отдавать приоритет при установлении рабочего графика работникам, у которых на содержании есть несовершеннолетние дети.
Предприятия общественного питания организовывают свою деятельность при максимальной заполненности в открытых пространствах, а в закрытых пространствах – согласно одному из следующих вариантов:
а) с использованием не более 35 процентов от количества имеющихся мест внутри; или
b) с использованием не более 75 процентов от количества имеющихся мест внутри, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, праздничные застолья) разрешена с участием до 200 человек в закрытых пространствах или до 250 человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания площади не менее 2 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством предъявления ими сертификата COVID19, предусмотренного в пункте 5, лицу, назначенному администратором заведения, где проводится мероприятие.
Зоны отдыха и парки развлечений организовывают свою деятельность с обеспечением площади в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 4 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
Спортивные/фитнес-центры должны организовывать свою деятельность при соблюдении следующих условий: с обеспечением площади не менее 7 квадратных метров для каждого клиента, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели. Прекращается проведение групповых тренировок.
Спортивные мероприятия организовываются с участием зрителей только до 50 процентов от максимальной вместимости пространства, как закрытого, так и открытого, с обязательством всех зрителей предъявлять при входе в пространство, где проходит мероприятие, сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
В порядке отступления от пункта 8 спортивные мероприятия под эгидой специализированных международных федераций проводятся в соответствии с установленными ими протоколами.
Научные встречи, конференции, семинары или другие подобные мероприятия организовываются при участии не более 150 человек в закрытых пространствах или 200 человек в открытых пространствах, с обязательством всех участников предъявлять сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, лицу, назначенному администратором учреждения, где проходит мероприятие.
Мероприятия, предусмотренные в статье 4 Постановления НЧКОЗ № 61 от 9 сентября 2021 года, проводятся с соблюдением следующих условий:
а) при заполненности 50% от количества существующих мест внутри – для мероприятий в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, в закрытых и открытых пространствах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели;
b) при заполненности, обеспечивающей площадь в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 7 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, – для мероприятий, проводимых в ночных клубах и на танцполах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели;
с) мероприятия на открытом воздухе, такие как спектакли, концерты, фестивали и т. д., организовываются с максимальным количеством 1000 зрителей, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
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