https://ru.sputnik.md/20211123/kogda-dzhaveliny-stingery-ne-v-radost-ssha-prinuzhdayut-ukrainu-voyne-rossiey--46657824.html

Когда "Джавелины" и "Стингеры" не в радость: США принуждают Украину к войне с Россией

Когда "Джавелины" и "Стингеры" не в радость: США принуждают Украину к войне с Россией

США оперативно перебросили на Украину боеприпасы и намерены отправить в страну военных советников.

2021-11-23T21:15+0200

2021-11-23T21:15+0200

2021-11-23T21:15+0200

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США всерьез разыгрывают антироссийскую "украинскую карту", и теперь только чудо может спасти киевский режим от самоубийственного военного столкновения с Россией в точках плановых провокаций с участием ВСУ и НАТО. Массовой гибелью украинских военнослужащих под ударами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и "Тосочка" американцы намерены показать, кто в Европе хозяин.Под шумок инициированной Вашингтоном паники относительно зимнего "российского вторжения" на Украину США оперативно перебросили в аэропорт Борисполь 80 тонн боеприпасов, и рассматривают варианты отправки в "незалежную" нового вооружения и военных советников.Речь идет не только о противотанковых комплексах (ПТРК) Javelin. США намерены поставить Киеву "афганскую партию" вертолетов Ми-17 и средства ПВО – ПЗРК Stinger и ЗРК Patriot. "Пэтриоты" могут оказаться на Украине только вместе со специалистами (подразделениями) Пентагона – для применения по предназначению (на обучение подразделений ВСУ просто нет времени).Американские военные советники необходимы для оперативного планирования (по стандартам НАТО) и руководства украинскими войсками на поле боя (как в Грузии августа 2008 года и Афганистане – до августа 2021 года). Попадут ли американские вооружения и военные советники в Донбасс – большой вопрос, но движение в этом направлении очевидно.ВСУ впервые применили ПТРК Javelin на линии соприкосновения. Военный атташе посольства США в Киеве полковник Брендон Пресли с группой офицеров разведки Пентагона 20 ноября посетил передовую в Донбассе – в районе населенных пунктов Пески и Марьинка. Заместитель командующего группировкой карательных войск Анатолий Шевченко раскрыл американцам карты и оперативную обстановку. Фактически состоялась рекогносцировка, оценка противника непосредственно на поле боя, и это совершенно не входит в служебные обязанности представителя посольства США.В конце минувшей недели генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о "необъяснимо высокой концентрации российских войск близ украинских границ". В дополнение к этому Пентагон передал европейским союзникам карты, на которых обозначены российские подразделения – около 100 батальонных тактических групп (100 тысяч военнослужащих), якобы готовых к "агрессии", которая состоится в январе – феврале 2022 года одновременно с нескольких направлений."Волшебный пендель" ВашингтонаОчевидно, Киев не сразу оценил решимость (или одержимость) Соединенных Штатов. Минобороны Украины в начале ноября опровергло тревожную информацию Вашингтона о концентрации российских войск близ украинских границ. После встречи в США 18 ноября украинского министра обороны Алексея Резникова с главой Пентагона Ллойдом Остином разночтений относительно "продолжающейся войны Украины с Россией" больше нет.Начальник разведки ВСУ Кирилл Буданов 21 ноября подтвердил подготовку российской агрессии – в январе-феврале. И даже прокомментировал опубликованную карту неизбежного "российского вторжения", которое "будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные операции на востоке, морские десанты в Одессе и Мариуполе и вспомогательный удар из Беларуси". При этом, по прогнозу Буданова, безвозвратные потери ВСУ могут составить более 14 тысяч человек.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в понедельник заявил о полученных от Запада "гарантиях" на случай наступления российской армии. Для начала, Киев требует от Вашингтона средства противовоздушной и противоракетной обороны (продажа такого оружия осуществляется только после одобрения Госдепа и Конгресса США).Между тем, защищать Украину военными средствами готовы отнюдь не все союзники по НАТО. Напомню, Грузию вооружали десятки стран, но за агрессию августа 2008 года пришлось расплачиваться преимущественно грузинским солдатам.Киевская военно-политическая клоунада и действия США на украинском направлении свидетельствуют о подготовке крупной провокации в Донбассе, причем "партнеры" заранее предостерегают Москву от ответа – "повторения ошибки 2014 года". Возможно, планируют на Украине свою "миротворческую" операцию, как в сюжете американского фильма Outside the Wire (2021) – примерно до 2036 года.В случае возобновления боевых действий, в украинском воздушном пространстве могут появиться "полицейские" и разведывательные самолеты ВВС НАТО, а под Киевом – системы ПВО-ПРО. И тем более остро Россия будет воспринимать Украину как огромный авианосец НАТО возле своей границы.Позиция РоссииПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 ноября официально заявил, что Киев добивается силового решения на Донбассе под прикрытием учений НАТО. Глава пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов дополнил картину: "Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о сосредоточении сил на территории нашей страны для военного вторжения на Украину". По оценке СВР, ситуация на Украине подобна той, что сложилась в Грузии в августе 2008 года. Москва явно предупредила "партнеров" о вероятных последствиях агрессии.С другой стороны, американское агентство Bloomberg отметило: "Приоритетом Путина сейчас является продажа газа, а не ведение войны", и приоткрыло карты Запада – непосредственное участие российских войск в боях на востоке Украины похоронит газопровод "Северный поток-2".Объявленные во вторник США новые санкции против СП-2 говорят о безальтернативной "бомбардировке" трубопровода в обозримой перспективе, угрожают европейской энергобезопасности, и все же никакие ограничения не смогут трансформировать суверенную внешнюю политику РФ. Жаль, что "партнеры" этого не понимают.Москва не вынашивает агрессивных планов в отношении соседей, и все же вероятный выбор в Донбассе – по Черчиллю "между войной и позором" – вполне предсказуем. Безопасность западных рубежей страны и обязательства перед более чем полумиллионом российских граждан на территории Донбасса – неизмеримо важнее отдельного энергетического проекта. И совершенно неслучайно секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев напомнил сегодня "партнерам" причинно-следственную связь украинских событий: "Запад разрушил экономику Украины, доведя ее общество до бесправия и даже нищеты, и в любой момент там может полыхнуть так, что миллионы украинцев превратятся в беженцев в поисках приюта".Как бы ни сложилось, все возможные варианты реагирования России на прокси-агрессию США и НАТО в Донбассе – предельно жесткие, и просто не могут быть иными. На перспективу Минобороны РФ укрепляет границы с Украиной новыми тяжелыми огнеметными системами ТОС-2 "Тосочка" с автоматизированной системой управления, и другими надежными гарантиями государственного суверенитета.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

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