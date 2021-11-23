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Когда в Кишиневе театры и концертные залы вернутся к прежнему режиму работы
Когда в Кишиневе театры и концертные залы вернутся к прежнему режиму работы
Примар Кишинева Ион Чебан рассказал, как будут работать в столице с 1 декабря театры и концертные залы
2021-11-23T12:17+0200
2021-11-23T12:44+0200
коронавирус
кишинев
ион чебан
концерт
театры
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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. С 1 декабря театры и концертные залы вернутся к прежнему режиму работы. Об этом заявил примар столицы Ион Чебан в видеотрансляции в соцсетях во вторник.Кишиневская чрезвычайная комиссия общественного здоровья с 23 ноября установила на всей территории муниципия Кишинева "оранжевый код" эпидемиологической опасности.При этом градоначальник отметил, что полный текст решения кишиневской чрезвычайной комиссии общественного здоровья будет предоставлен позже.Что предусматривает "оранжевый код"Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью ранее разъяснила, что предполагает "оранжевый код". Учреждения общего образования работают в обычном режиме, с физическим присутствием, с соблюдением действующих мер предосторожности, в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлениями НЧКОЗ, а учреждения профессионально-технического и высшего образования работают в режиме онлайн, за исключением практических часов, где предполагается использование технического оборудования/лабораторий.Доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и в учреждения временного размещения запрещается.Государственные и частные организации организуют режим работы в следующих условиях:а) с введением работы на дому, если позволяет специфика деятельности;b) с введением дифференцированного графика работы, если нет возможности работать на дому, путем разделения сотрудников на группы, которые начинают и, соответственно, завершают рабочий график с разницей не менее чем в час;c) при составлении графика согласно пункту;d) работодатели должны отдавать приоритет при установлении рабочего графика работникам, у которых на содержании есть несовершеннолетние дети.Предприятия общественного питания организовывают свою деятельность при максимальной заполненности в открытых пространствах, а в закрытых пространствах – согласно одному из следующих вариантов:а) с использованием не более 35 процентов от количества имеющихся мест внутри; илиb) с использованием не более 75 процентов от количества имеющихся мест внутри, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, праздничные застолья) разрешена с участием до 200 человек в закрытых пространствах или до 250 человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания площади не менее 2 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством предъявления ими сертификата COVID19, предусмотренного в пункте 5, лицу, назначенному администратором заведения, где проводится мероприятие.Зоны отдыха и парки развлечений организовывают свою деятельность с обеспечением площади в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 4 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.Спортивные/фитнес-центры должны организовывать свою деятельность при соблюдении следующих условий: с обеспечением площади не менее 7 квадратных метров для каждого клиента, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели. Прекращается проведение групповых тренировок.Спортивные мероприятия организовываются с участием зрителей только до 50 процентов от максимальной вместимости пространства, как закрытого, так и открытого, с обязательством всех зрителей предъявлять при входе в пространство, где проходит мероприятие, сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.В порядке отступления от пункта 8 спортивные мероприятия под эгидой специализированных международных федераций проводятся в соответствии с установленными ими протоколами.Научные встречи, конференции, семинары или другие подобные мероприятия организовываются при участии не более 150 человек в закрытых пространствах или 200 человек в открытых пространствах, с обязательством всех участников предъявлять сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, лицу, назначенному администратором учреждения, где проходит мероприятие.Мероприятия, предусмотренные в статье 4 Постановления НЧКОЗ № 61 от 9 сентября 2021 года, проводятся с соблюдением следующих условий:а) при заполненности 50% от количества существующих мест внутри – для мероприятий в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, в закрытых и открытых пространствах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели;b) при заполненности, обеспечивающей площадь в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 7 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, – для мероприятий, проводимых в ночных клубах и на танцполах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели;с) мероприятия на открытом воздухе, такие как спектакли, концерты, фестивали и т. д., организовываются с максимальным количеством 1000 зрителей, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
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кишинев, ион чебан, концерт, театры

Когда в Кишиневе театры и концертные залы вернутся к прежнему режиму работы

12:17 23.11.2021 (обновлено: 12:44 23.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausSala cu Orgă din Chișinău
Sala cu Orgă din Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
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Кишинев ждут первые послабления: примар столицы объявил о том, что изменения коснутся в том числе театров и концертных залов.
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. С 1 декабря театры и концертные залы вернутся к прежнему режиму работы. Об этом заявил примар столицы Ион Чебан в видеотрансляции в соцсетях во вторник.
Кишиневская чрезвычайная комиссия общественного здоровья с 23 ноября установила на всей территории муниципия Кишинева "оранжевый код" эпидемиологической опасности.

С 1 декабря театры, концертные залы вернутся к прежнему режиму работы, естественно, с сохранением защитных мер и предъявлением, как предполагает законодательство и нормы, COVID-сертификата.

Ion Ceban - Sputnik Молдова
Ион Чебан
Примар Кишинева
При этом градоначальник отметил, что полный текст решения кишиневской чрезвычайной комиссии общественного здоровья будет предоставлен позже.

Что предусматривает "оранжевый код"

Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью ранее разъяснила, что предполагает "оранжевый код". Учреждения общего образования работают в обычном режиме, с физическим присутствием, с соблюдением действующих мер предосторожности, в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлениями НЧКОЗ, а учреждения профессионально-технического и высшего образования работают в режиме онлайн, за исключением практических часов, где предполагается использование технического оборудования/лабораторий.
Доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и в учреждения временного размещения запрещается.
Государственные и частные организации организуют режим работы в следующих условиях:
а) с введением работы на дому, если позволяет специфика деятельности;
b) с введением дифференцированного графика работы, если нет возможности работать на дому, путем разделения сотрудников на группы, которые начинают и, соответственно, завершают рабочий график с разницей не менее чем в час;
c) при составлении графика согласно пункту;
d) работодатели должны отдавать приоритет при установлении рабочего графика работникам, у которых на содержании есть несовершеннолетние дети.
Предприятия общественного питания организовывают свою деятельность при максимальной заполненности в открытых пространствах, а в закрытых пространствах – согласно одному из следующих вариантов:
а) с использованием не более 35 процентов от количества имеющихся мест внутри; или
b) с использованием не более 75 процентов от количества имеющихся мест внутри, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, праздничные застолья) разрешена с участием до 200 человек в закрытых пространствах или до 250 человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания площади не менее 2 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством предъявления ими сертификата COVID19, предусмотренного в пункте 5, лицу, назначенному администратором заведения, где проводится мероприятие.
Зоны отдыха и парки развлечений организовывают свою деятельность с обеспечением площади в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 4 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
Спортивные/фитнес-центры должны организовывать свою деятельность при соблюдении следующих условий: с обеспечением площади не менее 7 квадратных метров для каждого клиента, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели. Прекращается проведение групповых тренировок.
Спортивные мероприятия организовываются с участием зрителей только до 50 процентов от максимальной вместимости пространства, как закрытого, так и открытого, с обязательством всех зрителей предъявлять при входе в пространство, где проходит мероприятие, сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
В порядке отступления от пункта 8 спортивные мероприятия под эгидой специализированных международных федераций проводятся в соответствии с установленными ими протоколами.
Научные встречи, конференции, семинары или другие подобные мероприятия организовываются при участии не более 150 человек в закрытых пространствах или 200 человек в открытых пространствах, с обязательством всех участников предъявлять сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, лицу, назначенному администратором учреждения, где проходит мероприятие.
Мероприятия, предусмотренные в статье 4 Постановления НЧКОЗ № 61 от 9 сентября 2021 года, проводятся с соблюдением следующих условий:
а) при заполненности 50% от количества существующих мест внутри – для мероприятий в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, в закрытых и открытых пространствах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели;
b) при заполненности, обеспечивающей площадь в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 7 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, – для мероприятий, проводимых в ночных клубах и на танцполах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели;
с) мероприятия на открытом воздухе, такие как спектакли, концерты, фестивали и т. д., организовываются с максимальным количеством 1000 зрителей, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
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