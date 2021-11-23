https://ru.sputnik.md/20211123/kogda-moldova-vstupit-v-evrosoyuz-chto-zayavil-glava-midei-46648297.html

Когда Молдова вступит в Евросоюз: что заявил глава МИДЕИ

Когда Молдова вступит в Евросоюз: что заявил глава МИДЕИ

Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску рассказал, когда, по его мнению, республика может вступит в Евросоюз

2021-11-23T17:15+0200

2021-11-23T17:15+0200

2021-11-23T17:15+0200

общество

молдова

европейский союз

европейская интеграция

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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Молдова пока не готова вступить в Европейский союз. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции республики Нику Попеску.По его словам, власти "сконцентрированы на принятии этих действий"."От того, что мы подпишем документ, который отправим сегодня-завтра в Брюссель, наша политическая, геополитическая, экономическая реальность не изменится", – сказал Попеску.Министр обратил внимание, что Молдова не может быть заслуживающим доверия кандидатом на вступление в ЕС.Отвечая на вопрос, сколько конкретно лет потребуется республике для этого, Попеску ответил, что это зависит от многих вещей. "В том числе от наших возможностей, по развитию функциональной экономики, реформы юстиции… Исхожу из того, что у нашего правительства - четырехлетний мандат, и надеюсь, что к концу этих четырех лет у нас будет страна, более европеизированная и вызывающая доверие для того, чтобы сделать жест, как подача (заявки – прим. ред.)", – сказал Попеску.В июне 2014 года страна подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, а в силу оно вступило 1 июля 2016 года. Еще в 2014-м, когда переговоры о подписании Соглашения входили в завершающую фазу, бывший премьер Владимир Филат пообещал, что благодаря этому документу Молдова станет полноправным членом ЕС в 2020 году.За последние 10 лет число сторонников евроинтеграции и тех, кто желает сближения Молдовы с Россией и странами Евразийского экономического союза, остается примерно равным. Лишь единожды за весь период независимости страны, во время исполнения своего мандата третьим президентом Молдовы Владимиром Ворониным, курс на евроинтеграцию республики поддерживали около 70% населения. Затем, после неудачных попыток реформ, проводимых руководством Альянса за европейскую интеграцию, и крупной банковской кражи доля евроскептиков в Молдове значительно возросла.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

молдова, европейский союз, европейская интеграция