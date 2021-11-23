Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211123/kogda-moldova-vstupit-v-evrosoyuz-chto-zayavil-glava-midei-46648297.html
Когда Молдова вступит в Евросоюз: что заявил глава МИДЕИ
Когда Молдова вступит в Евросоюз: что заявил глава МИДЕИ
Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску рассказал, когда, по его мнению, республика может вступит в Евросоюз
2021-11-23T17:15+0200
2021-11-23T17:15+0200
общество
молдова
европейский союз
европейская интеграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/10/34404747_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_6f568736bcbd8c6e3731bc1685854219.jpg
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Молдова пока не готова вступить в Европейский союз. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции республики Нику Попеску.По его словам, власти "сконцентрированы на принятии этих действий"."От того, что мы подпишем документ, который отправим сегодня-завтра в Брюссель, наша политическая, геополитическая, экономическая реальность не изменится", – сказал Попеску.Министр обратил внимание, что Молдова не может быть заслуживающим доверия кандидатом на вступление в ЕС.Отвечая на вопрос, сколько конкретно лет потребуется республике для этого, Попеску ответил, что это зависит от многих вещей. "В том числе от наших возможностей, по развитию функциональной экономики, реформы юстиции… Исхожу из того, что у нашего правительства - четырехлетний мандат, и надеюсь, что к концу этих четырех лет у нас будет страна, более европеизированная и вызывающая доверие для того, чтобы сделать жест, как подача (заявки – прим. ред.)", – сказал Попеску.В июне 2014 года страна подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, а в силу оно вступило 1 июля 2016 года. Еще в 2014-м, когда переговоры о подписании Соглашения входили в завершающую фазу, бывший премьер Владимир Филат пообещал, что благодаря этому документу Молдова станет полноправным членом ЕС в 2020 году.За последние 10 лет число сторонников евроинтеграции и тех, кто желает сближения Молдовы с Россией и странами Евразийского экономического союза, остается примерно равным. Лишь единожды за весь период независимости страны, во время исполнения своего мандата третьим президентом Молдовы Владимиром Ворониным, курс на евроинтеграцию республики поддерживали около 70% населения. Затем, после неудачных попыток реформ, проводимых руководством Альянса за европейскую интеграцию, и крупной банковской кражи доля евроскептиков в Молдове значительно возросла.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/10/34404747_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_3601e6fb99cf50963c4de4a6296111d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, европейский союз, европейская интеграция

Когда Молдова вступит в Евросоюз: что заявил глава МИДЕИ

17:15 23.11.2021
© Photo : Banca Națională a MoldoveiGuvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, a avut o întrevedere cu ambasadorul Peter Michalko, șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova
Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, a avut o întrevedere cu ambasadorul Peter Michalko, șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© Photo : Banca Națională a Moldovei
Подписаться на
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Глава внешнеполитического ведомства республики прокомментировал вопрос вступления Молдовы в Европейский союз.
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Молдова пока не готова вступить в Европейский союз. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции республики Нику Попеску.
"Наш абсолютный приоритет – это интеграция в Европейский союз", – сказал Попеску, добавив, что интеграция не происходит благодаря символическим жестам, а за счет конкретных действий.
По его словам, власти "сконцентрированы на принятии этих действий".
"От того, что мы подпишем документ, который отправим сегодня-завтра в Брюссель, наша политическая, геополитическая, экономическая реальность не изменится", – сказал Попеску.
Министр обратил внимание, что Молдова не может быть заслуживающим доверия кандидатом на вступление в ЕС.

"К сожалению, потеряно 30 лет, и эта страна пока не в состоянии прийти с вызывающим доверие месседжем. Поэтому нам потребуется несколько лет хороших реформ", – отметил министр.

Отвечая на вопрос, сколько конкретно лет потребуется республике для этого, Попеску ответил, что это зависит от многих вещей. "В том числе от наших возможностей, по развитию функциональной экономики, реформы юстиции… Исхожу из того, что у нашего правительства - четырехлетний мандат, и надеюсь, что к концу этих четырех лет у нас будет страна, более европеизированная и вызывающая доверие для того, чтобы сделать жест, как подача (заявки – прим. ред.)", – сказал Попеску.
В июне 2014 года страна подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, а в силу оно вступило 1 июля 2016 года. Еще в 2014-м, когда переговоры о подписании Соглашения входили в завершающую фазу, бывший премьер Владимир Филат пообещал, что благодаря этому документу Молдова станет полноправным членом ЕС в 2020 году.
За последние 10 лет число сторонников евроинтеграции и тех, кто желает сближения Молдовы с Россией и странами Евразийского экономического союза, остается примерно равным. Лишь единожды за весь период независимости страны, во время исполнения своего мандата третьим президентом Молдовы Владимиром Ворониным, курс на евроинтеграцию республики поддерживали около 70% населения. Затем, после неудачных попыток реформ, проводимых руководством Альянса за европейскую интеграцию, и крупной банковской кражи доля евроскептиков в Молдове значительно возросла.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:15ЦИК Молдовы: второй тур местных выборов пройдет 5 декабря
18:54Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:45Эксперт назвал вероятную страну в Восточной Европе для размещения ядерного оружия
18:20Высший совет прокуроров сформировал комиссию по оценке работы Стояногло
18:07Спыну рассказал, как планируется погасить текущий долг АО "Молдовагаз"
17:45Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев
17:15Когда Молдова вступит в Евросоюз: что заявил глава МИДЕИ
16:45"Спутник Лайт" одобрен в Сан-Марино
16:15Попеску о новом после в России: "Это будет уважаемый человек"
16:14Власти Молдовы выделят 1,4 миллиарда леев для покрытия текущего долга "Молдовагаза"
16:11Николай Журавский переизбран на пост главы Национального олимпийского комитета
15:54Пресс-конференция вице-премьера Андрея Спыну - видео
15:50Официально: Таубер и Григоришин вышли во второй тур выборов в Бельцах
15:28Лечить некому - Гагаузия столкнулась с острым дефицитом врачей
15:17Эксперт - о новом газовом кризисе: это за пределами разумного
15:00Мигранты покидают территорию Белоруссии
14:37В Северной Македонии объявят дни траура после трагического ДТП в Болгарии
14:16Признание дипломов и новая Дорожная карта - итоги визита Санду в Бухарест
13:58LIVE: "Реал Мадрид" прилетел в Молдову на матч с "Шерифом"
13:37Лисневский: о главной проблеме новой власти говорят очень давно