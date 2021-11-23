https://ru.sputnik.md/20211123/kogda-v-beltsakh-postroyat-orkheylend-i-mezhdunarodnyy-aeroport-46620082.html

Когда в Бельцах построят "Орхейлэнд" и международный аэропорт

Когда в Бельцах построят "Орхейлэнд" и международный аэропорт

Будет ли в Бельцах Орхейлэнд

2021-11-23T08:30+0200

2021-11-23T08:30+0200

2021-11-23T08:30+0200

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бельцы

илан шор

местные выборы

марина таубер

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Кандидат от Партии "Шор" Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов на выборах примара Бельц, которые прошли 21 ноября, свидетельствуют данные Центризбиркома Молдовы.Так, за Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат Партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).Случилось ли что-то экстраординарное или лидерство кандидата Партии "Шор" вполне ожидаемо? Что будет после второго тура? Обо всем этом расскажут эксперты: политологи Анатолий Цэрану, Анжела Колацки и Борис Шаповалов.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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бельцы, илан шор, местные выборы, марина таубер, видео