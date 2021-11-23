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Когда в Бельцах построят "Орхейлэнд" и международный аэропорт
Когда в Бельцах построят "Орхейлэнд" и международный аэропорт
Будет ли в Бельцах Орхейлэнд
2021-11-23T08:30+0200
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бельцы
илан шор
местные выборы
марина таубер
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Кандидат от Партии "Шор" Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов на выборах примара Бельц, которые прошли 21 ноября, свидетельствуют данные Центризбиркома Молдовы.Так, за Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат Партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).Случилось ли что-то экстраординарное или лидерство кандидата Партии "Шор" вполне ожидаемо? Что будет после второго тура? Обо всем этом расскажут эксперты: политологи Анатолий Цэрану, Анжела Колацки и Борис Шаповалов.
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бельцы, илан шор, местные выборы, марина таубер, видео

Когда в Бельцах построят "Орхейлэнд" и международный аэропорт

08:30 23.11.2021
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем итоги первого тура местных выборов в северной столице Молдовы.
Кандидат от Партии "Шор" Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов на выборах примара Бельц, которые прошли 21 ноября, свидетельствуют данные Центризбиркома Молдовы.
Так, за Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат Партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
Случилось ли что-то экстраординарное или лидерство кандидата Партии "Шор" вполне ожидаемо? Что будет после второго тура? Обо всем этом расскажут эксперты: политологи Анатолий Цэрану, Анжела Колацки и Борис Шаповалов.
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