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Курс валют на среду: доллар растет, евро сдает позиции
Курс валют на среду: доллар растет, евро сдает позиции
Евро упадет в цене по отношению к молдавскому лею
2021-11-23T22:15+0200
2021-11-23T22:15+0200
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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 24 ноября. Евро снова упадет в цене, а доллар продолжит рост по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле менее чем на четыре бана и закрепится на уровне 19.8946 лея.Доллар вырастет на один бан и будет стоить 17.6943 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 24 ноября немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0.2364 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0.6581 лея. Румынский лей опустится до 4.0197 в пересчете на национальную валюту.
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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро

Курс валют на среду: доллар растет, евро сдает позиции

22:15 23.11.2021
© Sputnik / Павел БедняковЗнак доллара
Знак доллара - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 24 ноября. Евро снова упадет в цене, а доллар продолжит рост по отношению к молдавскому лею.
Евро станет дешевле менее чем на четыре бана и закрепится на уровне 19.8946 лея.
Доллар вырастет на один бан и будет стоить 17.6943 лея.
Ion Chicu - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.
Что касается остальных валют, то 24 ноября немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0.2364 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0.6581 лея. Румынский лей опустится до 4.0197 в пересчете на национальную валюту.
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