https://ru.sputnik.md/20211123/kurs-valyut-na-sredu-dollar-rastet-evro-sdaet-pozitsii-46659493.html

Курс валют на среду: доллар растет, евро сдает позиции

Курс валют на среду: доллар растет, евро сдает позиции

Евро упадет в цене по отношению к молдавскому лею

2021-11-23T22:15+0200

2021-11-23T22:15+0200

2021-11-23T22:15+0200

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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 24 ноября. Евро снова упадет в цене, а доллар продолжит рост по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле менее чем на четыре бана и закрепится на уровне 19.8946 лея.Доллар вырастет на один бан и будет стоить 17.6943 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 24 ноября немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0.2364 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0.6581 лея. Румынский лей опустится до 4.0197 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20211122/kiku-v-moldove-est-dengi-chtoby-zaplatit-za-gaz-46628296.html

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2021

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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро