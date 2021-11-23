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Латание дыр и нестыковки: чем кончится история с текущим долгом "Молдовагаза"
Латание дыр и нестыковки: чем кончится история с текущим долгом "Молдовагаза"
Эксперт рассказал, чем может закончиться история с текущим долгом "Молдовагаза" перед "Газпромом"
2021-11-23T21:43+0200
2021-11-23T21:43+0200
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в молдове
долг
газ
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Для Молдовы в газовом вопросе все решилось положительно с подписанием нового контракта между "Молдовагаз" и "Газпромом". Российский поставщик даже предоставил для республики скидку на газ в 25% от той суммы, которая изначально была названа. Фактически контракт был подписан на условиях молдавской стороны. Но, вдруг, жители Молдовы узнает, что гражданам далеко не все рассказали. Дело в том, что молдавская сторона стопроцентно обязана оплатить часть долга, накопленного за октябрь. Если этого не произойдет в течение 48 часов, то "Газпром" прекратит поставки природного газа в республику. Размер долга составляет 74 миллиона 278 тысяч 446 долларов. Задолженность возникла из-за закупки газа в октябре по цене более 790 долларов за тысячу кубометров, и тариф на газ, примененный в октябре, не покрыл разницу. Почему от граждан Молдовы фактически скрыли детали продления газового контракта? Кто виноват в том, что страна фактически оказалась на пороге нового энергетического кризиса? Должен ли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну подать в отставку после скандала с невыплатой "Газпрому" огромных сумм за потребленное "голубое топливо"? Ответы на эти вопросы обсудили с экспертом в области энергетики Сергеем Унгуряну.
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Андрей Петрик
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в молдове, долг, газ, видео

Латание дыр и нестыковки: чем кончится история с текущим долгом "Молдовагаза"

21:43 23.11.2021
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Эксперт ответил, смогут ли альтернативные источники энергии спасти Молдову от возможных энергетических кризисов в будущем.
Для Молдовы в газовом вопросе все решилось положительно с подписанием нового контракта между "Молдовагаз" и "Газпромом". Российский поставщик даже предоставил для республики скидку на газ в 25% от той суммы, которая изначально была названа. Фактически контракт был подписан на условиях молдавской стороны.
Но, вдруг, жители Молдовы узнает, что гражданам далеко не все рассказали. Дело в том, что молдавская сторона стопроцентно обязана оплатить часть долга, накопленного за октябрь. Если этого не произойдет в течение 48 часов, то "Газпром" прекратит поставки природного газа в республику. Размер долга составляет 74 миллиона 278 тысяч 446 долларов. Задолженность возникла из-за закупки газа в октябре по цене более 790 долларов за тысячу кубометров, и тариф на газ, примененный в октябре, не покрыл разницу.
Почему от граждан Молдовы фактически скрыли детали продления газового контракта? Кто виноват в том, что страна фактически оказалась на пороге нового энергетического кризиса? Должен ли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну подать в отставку после скандала с невыплатой "Газпрому" огромных сумм за потребленное "голубое топливо"? Ответы на эти вопросы обсудили с экспертом в области энергетики Сергеем Унгуряну.
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