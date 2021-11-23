https://ru.sputnik.md/20211123/latanie-dyr-nestykovki-chem-konchitsya-istoriya-tekuschii-dolg-moldovagaz-46661140.html

Латание дыр и нестыковки: чем кончится история с текущим долгом "Молдовагаза"

Латание дыр и нестыковки: чем кончится история с текущим долгом "Молдовагаза"

Эксперт рассказал, чем может закончиться история с текущим долгом "Молдовагаза" перед "Газпромом"

2021-11-23T21:43+0200

2021-11-23T21:43+0200

2021-11-23T21:43+0200

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Для Молдовы в газовом вопросе все решилось положительно с подписанием нового контракта между "Молдовагаз" и "Газпромом". Российский поставщик даже предоставил для республики скидку на газ в 25% от той суммы, которая изначально была названа. Фактически контракт был подписан на условиях молдавской стороны. Но, вдруг, жители Молдовы узнает, что гражданам далеко не все рассказали. Дело в том, что молдавская сторона стопроцентно обязана оплатить часть долга, накопленного за октябрь. Если этого не произойдет в течение 48 часов, то "Газпром" прекратит поставки природного газа в республику. Размер долга составляет 74 миллиона 278 тысяч 446 долларов. Задолженность возникла из-за закупки газа в октябре по цене более 790 долларов за тысячу кубометров, и тариф на газ, примененный в октябре, не покрыл разницу. Почему от граждан Молдовы фактически скрыли детали продления газового контракта? Кто виноват в том, что страна фактически оказалась на пороге нового энергетического кризиса? Должен ли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну подать в отставку после скандала с невыплатой "Газпрому" огромных сумм за потребленное "голубое топливо"? Ответы на эти вопросы обсудили с экспертом в области энергетики Сергеем Унгуряну.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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