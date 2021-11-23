https://ru.sputnik.md/20211123/lechit-nekomu---gagauziya-stolknulas-s-ostrym-defitsitom-vrachey-46648069.html

Лечить некому - Гагаузия столкнулась с острым дефицитом врачей

Лечить некому - Гагаузия столкнулась с острым дефицитом врачей

Как в Молдове в целом, так и в Гагаузии, в частности, значительная часть медицинских работников достигла пенсионного возраста.

2021-11-23T15:28+0200

2021-11-23T15:28+0200

2021-11-23T15:54+0200

общество

врач

гагаузия

дефицит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34391424_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cac70e6784b22e55bf632fbd4a363715.jpg

КОМРАТ, 23 ноя - Sputnik, Максим Топал. Дефицит кадров - проблема номер один для молдавской сферы здравоохранения. Усугубила ситуацию пандемия, которая унесла жизнь десятков врачей, а многих вынудила уволиться.В Комратском районе нагрузка на медработников выше всех норм. В Центре здоровья Комрата не хватает семейных врачей, лаборантов. Нет работника УЗИ, терапевта, рентгенолога, хирурга, педиатра. Не лучше обстоят дела и в районной больнице Комрата, где не хватает специалистов терапевтического и хирургического профиля, реаниматологов и анестезиологов, травматологов, окулистов и кардиологов.Проблема нехватки врачей остро ощущается во всех районах Гагаузии и Молдовы, говорят в Главном управлении здравоохранения и социальной защиты Гагаузии. Не хватает более сотни специалистов различного профиля, из которых большинство - узкие специалисты, остальные – врачи первого звена.Семейных врачей нет в селах Котовское, Русская Киселия, Ферапонтьевка, Карбалия и Кириет-Лунга. В эти села один либо два раза в неделю приезжают на прием семейные врачи из соседних населенных пунктов. "Срочным" пациентам приходится ездить в Комрат или Кишинев.Большой проблемой остается то, что подавляющее большинство врачей либо уже достигло пенсионного возраста, либо находится в предпенсионном возрасте. К примеру, в Комрате работает всего девять семейных врачей, из которых пять – пенсионеры. Если они уйдут на заслуженный отдых, то на 20 участков останется всего лишь четыре семейных врача, рассказывает директор Центра здоровья Комрата Ирина Тодорова."Каждый из врачей сейчас у меня очень нагружен и перегружен, они принимают пациентов с 2-3 участков. По Комрату есть пять человек пенсионного возраста, спасибо, что они до сих пор работают. Но и с этими пятью "семейниками"-пенсионерами покрытие врачами меньше, чем 70 процентов. Если они уйдут, покрытие будет еще меньше, менее 50 процентов. А в отпускной период или когда кто-то более, ситуация становится просто катастрофической", - отметила Ирина Тодорова.Несмотря на возраст и повышенные риски заразиться коронавирусом, врачи продолжают и далее нести свою службу. Почему – объясняет семейный врач Центра здоровья Комрата Валентина Филева.Она работает семейным врачом на протяжении 35 лет. За это время, отмечает врач, отношение к медработникам значительно ухудшилось. Из-за этого, считает Валентина Филева, молодые люди не спешат идти работать в государственные медучреждения."Сегодня мы почему-то наблюдаем большую агрессию от пациентов к медработникам. Такое ощущение, что в том, что происходит, виноваты мы. Но ведь мы не враги нашим пациентам - наоборот, стараемся, чтобы у нас и у вас все было хорошо. Только уважение к нашему труду поможет привести к нам молодых специалистов", - сказала Филева.Усугубляет критическую ситуацию пандемия коронавируса. COVID-19 стал причиной смерти 13 врачей из Гагаузии. На данный момент средний возраст врачебного персонала в Гагаузии составляет 54 года, рассказывает начальник Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии Светлана Дулева."Тех пенсионеров, которые достаточно эффективны на своем рабочем месте, мы сохраняем. Конечно, если по состоянию здоровья они не могут выполнять свои функциональные обязанности, то приходится с ними расставаться. Если анализировать только предпенсионный возраст, то наша потребность в пределах 100 докторов на сегодняшний день", - отметила начальник ведомства Светлана Дулева.Заявки, регулярно и уже много лет отправляемые в Министерство здравоохранения, практически каждый год остаются без ответа. Причина проста – идти работать в регионы желающих мало. Тех, кто приходит, – считанные единицы.Для привлечения новых специалистов в Гагаузии действует несколько мотивирующих региональных программ. Так, врачи, вернувшиеся или переходящие работать в медицинские учреждения автономии из других районов страны, получают единовременную выплату в 100 тысяч леев, а также дополнительные льготы для приобретения жилья.В связи с острой нехваткой специалистов в области медицины региональное управление здравоохранения совместно с управлением образования Гагаузии запустили грантовую программу для желающих обучаться в Медицинском университете Кишинева. Ежегодно по пять студентов смогут бесплатно обучаться при условии, что по окончании учебы поступят на работу в медицинские учреждения Гагаузии.

https://ru.sputnik.md/20211101/krasnyy-kod-shkola-gagauzia-prodlili-osennie-kanikuly-46082275.html

https://ru.sputnik.md/20211018/byudzhetnyy-uchrezhdeniy-gagauzia-dengi-oplata-schet-gaz-45674288.html

гагаузия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

врач, гагаузия, дефицит