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Лисневский: о главной проблеме новой власти говорят очень давно
Лисневский: о главной проблеме новой власти говорят очень давно
Политтехнолог рассказал о нехватке административных кадров в политических партиях Молдовы и привел данные о сокращении кадровых ресурсов страны.
2021-11-23T13:37+0200
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Лисневский: о главной проблеме новой власти говорят очень давно
Лисневский: о главной проблеме новой власти говорят очень давно
Нехватка квалифицированных кадров была очевидной на протяжении всей предвыборной кампании в Молдове. Можно с сожалением отметить, что выборы в стране проходят так часто, что стратегии политических партий во время предвыборных кампаний сводятся к популистским обещаниям. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политтехнолог Ян Лисневский.Лисневский напомнил и о том, как Молдова целый год прожила в состоянии предвыборной кампании без полноценного правительства. Но и сегодня, по его словам, видна нехватка административных кадров, которые могли бы делать такую работу.В эфире одного из частных телеканалов премьер-министр Наталья Гаврилица ранее заявляла о проблеме найма кадров для министерств. По ее словам, трудности с поиском специалистов возникают из-за того, что действующее правительство Молдовы отличают высокие стандарты профессионализма и порядочности. "Я горжусь качеством людей, которых мне удалось привлечь в правительство", – сказала тогда Гаврилица.
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Лисневский: о главной проблеме новой власти говорят очень давно

13:37 23.11.2021
Радио
Лисневский: о главной проблеме новой власти говорят очень давно
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Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Политолог рассказал о нехватке административных кадров в политических партиях Молдовы и привел данные о сокращении кадровых ресурсов страны.
Нехватка квалифицированных кадров была очевидной на протяжении всей предвыборной кампании в Молдове. Можно с сожалением отметить, что выборы в стране проходят так часто, что стратегии политических партий во время предвыборных кампаний сводятся к популистским обещаниям. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политтехнолог Ян Лисневский.

"Предвыборные кампании 2009-2010 годов качественно отличались предвыборными программами партий и конкретными кадрами. А нынешний кадровый голод в партии "Действие и солидарность" (PAS) можно было предсказать еще год назад, во время попытки спровоцировать досрочные парламентские выборы", – заявил эксперт.

Лисневский напомнил и о том, как Молдова целый год прожила в состоянии предвыборной кампании без полноценного правительства. Но и сегодня, по его словам, видна нехватка административных кадров, которые могли бы делать такую работу.

"Каждый день в Молдове из таких структур, как полиция, прокуратура, правительство и президентура, уходят 10-20 человек, поэтому естественно, что правительство не в состоянии проанализировать ситуацию с пандемией, а также экономическим и энергетическим кризисом", – заключил эксперт.

В эфире одного из частных телеканалов премьер-министр Наталья Гаврилица ранее заявляла о проблеме найма кадров для министерств. По ее словам, трудности с поиском специалистов возникают из-за того, что действующее правительство Молдовы отличают высокие стандарты профессионализма и порядочности. "Я горжусь качеством людей, которых мне удалось привлечь в правительство", – сказала тогда Гаврилица.
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