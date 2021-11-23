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Лисневский: о главной проблеме новой власти говорят очень давно

Лисневский: о главной проблеме новой власти говорят очень давно

Политтехнолог рассказал о нехватке административных кадров в политических партиях Молдовы и привел данные о сокращении кадровых ресурсов страны.

2021-11-23T13:37+0200

2021-11-23T13:37+0200

2021-11-23T13:37+0200

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Лисневский: о главной проблеме новой власти говорят очень давно Лисневский: о главной проблеме новой власти говорят очень давно

Нехватка квалифицированных кадров была очевидной на протяжении всей предвыборной кампании в Молдове. Можно с сожалением отметить, что выборы в стране проходят так часто, что стратегии политических партий во время предвыборных кампаний сводятся к популистским обещаниям. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политтехнолог Ян Лисневский.Лисневский напомнил и о том, как Молдова целый год прожила в состоянии предвыборной кампании без полноценного правительства. Но и сегодня, по его словам, видна нехватка административных кадров, которые могли бы делать такую работу.В эфире одного из частных телеканалов премьер-министр Наталья Гаврилица ранее заявляла о проблеме найма кадров для министерств. По ее словам, трудности с поиском специалистов возникают из-за того, что действующее правительство Молдовы отличают высокие стандарты профессионализма и порядочности. "Я горжусь качеством людей, которых мне удалось привлечь в правительство", – сказала тогда Гаврилица.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, проблема, молдавские власти