https://ru.sputnik.md/20211123/lisnevskiy-o-glavnoy-probleme-novoy-vlasti-govoryat-ochen-davno-46605886.html
Лисневский: о главной проблеме новой власти говорят очень давно
Лисневский: о главной проблеме новой власти говорят очень давно
Политтехнолог рассказал о нехватке административных кадров в политических партиях Молдовы и привел данные о сокращении кадровых ресурсов страны.
2021-11-23T13:37+0200
2021-11-23T13:37+0200
2021-11-23T13:37+0200
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Лисневский: о главной проблеме новой власти говорят очень давно
Лисневский: о главной проблеме новой власти говорят очень давно
Нехватка квалифицированных кадров была очевидной на протяжении всей предвыборной кампании в Молдове. Можно с сожалением отметить, что выборы в стране проходят так часто, что стратегии политических партий во время предвыборных кампаний сводятся к популистским обещаниям. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политтехнолог Ян Лисневский.Лисневский напомнил и о том, как Молдова целый год прожила в состоянии предвыборной кампании без полноценного правительства. Но и сегодня, по его словам, видна нехватка административных кадров, которые могли бы делать такую работу.В эфире одного из частных телеканалов премьер-министр Наталья Гаврилица ранее заявляла о проблеме найма кадров для министерств. По ее словам, трудности с поиском специалистов возникают из-за того, что действующее правительство Молдовы отличают высокие стандарты профессионализма и порядочности. "Я горжусь качеством людей, которых мне удалось привлечь в правительство", – сказала тогда Гаврилица.
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, проблема, молдавские власти
Лисневский: о главной проблеме новой власти говорят очень давно
Политолог рассказал о нехватке административных кадров в политических партиях Молдовы и привел данные о сокращении кадровых ресурсов страны.
Нехватка квалифицированных кадров была очевидной на протяжении всей предвыборной кампании в Молдове. Можно с сожалением отметить, что выборы в стране проходят так часто, что стратегии политических партий во время предвыборных кампаний сводятся к популистским обещаниям. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал политтехнолог Ян Лисневский.
"Предвыборные кампании 2009-2010 годов качественно отличались предвыборными программами партий и конкретными кадрами. А нынешний кадровый голод в партии "Действие и солидарность" (PAS) можно было предсказать еще год назад, во время попытки спровоцировать досрочные парламентские выборы", – заявил эксперт.
Лисневский напомнил и о том, как Молдова целый год прожила в состоянии предвыборной кампании без полноценного правительства. Но и сегодня, по его словам, видна нехватка административных кадров, которые могли бы делать такую работу.
"Каждый день в Молдове из таких структур, как полиция, прокуратура, правительство и президентура, уходят 10-20 человек, поэтому естественно, что правительство не в состоянии проанализировать ситуацию с пандемией, а также экономическим и энергетическим кризисом", – заключил эксперт.
В эфире одного из частных телеканалов премьер-министр Наталья Гаврилица ранее заявляла о проблеме найма кадров для министерств. По ее словам, трудности с поиском специалистов возникают из-за того, что действующее правительство Молдовы отличают высокие стандарты профессионализма и порядочности. "Я горжусь качеством людей, которых мне удалось привлечь в правительство", – сказала тогда Гаврилица.