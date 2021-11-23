https://ru.sputnik.md/20211123/live-real-madrid-priletel-v-moldovu-na-match-s-sherifom-46641234.html

LIVE: "Реал Мадрид" прилетел в Молдову на матч с "Шерифом"

LIVE: "Реал Мадрид" прилетел в Молдову на матч с "Шерифом"

"Реал Мадрид" прилетел в Молдову для того, чтобы сыграть ответный матч с тираспольской командой. Первую очную встречу с "Шерифом" испанский клуб проиграл.

2021-11-23T13:58+0200

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фк "реал мадрид"

лига чемпионов

футбол

видео

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Футболисты мадридского "Реала" прилетели в Молдову и отправляются в Тирасполь, где 24 ноября должны сыграть матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против футбольного клуба "Шериф".В 19.00 во вторник у мадридцев запланирована предматчевая пресс-конференция. На 20.00 запланирована тренировка на главной арене спорткомплекса "Шериф".А 24 ноября в 22.00 игроки одного из грандов испанского футбола, самого титулованного клуба Европы, сыграют против тираспольской команды.В заявку мадридского "Реала" на матч против "Шерифа" вошли 23 человека. Вне игры остались выбывшие из строя Гарет Бэйл, Дани Себальос, Феде Вальверде и Эден Азар.В Молдову команда приедет в таком составе:Напомним, в матче второго тура "Шериф" обыграл "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.По итогам четырех туров "Реал" занимает первое место в группе, выиграв все встречи в группе, кроме игры против "Шерифа" и набрав 9 очков."Шериф" занимает третью строчку с шестью очками.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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фк "реал мадрид", лига чемпионов, футбол, видео