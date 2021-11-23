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LIVE: "Реал Мадрид" прилетел в Молдову на матч с "Шерифом"
LIVE: "Реал Мадрид" прилетел в Молдову на матч с "Шерифом"
"Реал Мадрид" прилетел в Молдову для того, чтобы сыграть ответный матч с тираспольской командой. Первую очную встречу с "Шерифом" испанский клуб проиграл.
2021-11-23T13:58+0200
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Футболисты мадридского "Реала" прилетели в Молдову и отправляются в Тирасполь, где 24 ноября должны сыграть матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против футбольного клуба "Шериф".В 19.00 во вторник у мадридцев запланирована предматчевая пресс-конференция. На 20.00 запланирована тренировка на главной арене спорткомплекса "Шериф".А 24 ноября в 22.00 игроки одного из грандов испанского футбола, самого титулованного клуба Европы, сыграют против тираспольской команды.В заявку мадридского "Реала" на матч против "Шерифа" вошли 23 человека. Вне игры остались выбывшие из строя Гарет Бэйл, Дани Себальос, Феде Вальверде и Эден Азар.В Молдову команда приедет в таком составе:Напомним, в матче второго тура "Шериф" обыграл "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.По итогам четырех туров "Реал" занимает первое место в группе, выиграв все встречи в группе, кроме игры против "Шерифа" и набрав 9 очков."Шериф" занимает третью строчку с шестью очками.
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Евгений Чебан
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фк "реал мадрид", лига чемпионов, футбол, видео

LIVE: "Реал Мадрид" прилетел в Молдову на матч с "Шерифом"

13:58 23.11.2021 (обновлено: 14:36 23.11.2021)
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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"Реал Мадрид" прилетел в Молдову для того, чтобы сыграть ответный матч с тираспольской командой.
Футболисты мадридского "Реала" прилетели в Молдову и отправляются в Тирасполь, где 24 ноября должны сыграть матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против футбольного клуба "Шериф".
В 19.00 во вторник у мадридцев запланирована предматчевая пресс-конференция. На 20.00 запланирована тренировка на главной арене спорткомплекса "Шериф".
А 24 ноября в 22.00 игроки одного из грандов испанского футбола, самого титулованного клуба Европы, сыграют против тираспольской команды.
В заявку мадридского "Реала" на матч против "Шерифа" вошли 23 человека. Вне игры остались выбывшие из строя Гарет Бэйл, Дани Себальос, Феде Вальверде и Эден Азар.

В Молдову команда приедет в таком составе:
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес.
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Дэвид Алаба, Хесус Вальехо, Начо Фернандес, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Лукас Васкес, Иско, Эдуардо Камавинга, Антонио Бланко.
Нападающие: Карим Бензема, Марко Асенсио, Лука Йович, Винисиус Джуниор, Родриго Гоэс, Мариано Диас.
Напомним, в матче второго тура "Шериф" обыграл "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
По итогам четырех туров "Реал" занимает первое место в группе, выиграв все встречи в группе, кроме игры против "Шерифа" и набрав 9 очков.
"Шериф" занимает третью строчку с шестью очками.
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