https://ru.sputnik.md/20211123/migranty-pokidayut-territoriyu-belorussii-46633378.html

Мигранты покидают территорию Белоруссии

Мигранты покидают территорию Белоруссии

Более ста нелегальных мигрантов вылетели из Минска на родину в индивидуальном порядке

2021-11-23T15:00+0200

2021-11-23T15:00+0200

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беларусь

миграны

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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Более ста нелегальных мигрантов вылетели из Минска на родину в индивидуальном порядке, передает РИА Новости. Сообщается, что еще одна группа покинет республику во вторник."Только за вчерашний день 118 человек убыло из национального аэропорта "Минск", такая работа продолжается ежедневно... Эти 118 человек вылетели в индивидуальном порядке, органы внутренних дел, пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу", - сказал глава департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.По его словам, во вторник "еще группа граждан иностранных государств находится в национальном аэропорту "Минск", прошла все таможенные и пограничные процедуры, ожидает возвращения в страны гражданства".Уточняется, что речь не идет о тех лицах, которые находятся в лагере беженцев на белорусско-польской границе.Глава департамента рассказал, что каждый день миграционные органы Белоруссии оформляют необходимые документы людям, которые обращаются с заявлениями о репатриации.Он напомнил, что ряд посольств, в том числе Ирака и Сирии, организуют так называемые эвакуационные рейсы, перелет на родину на которых предлагают своим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.

https://ru.sputnik.md/20211116/migranty-belorussko-polskoy-granitse-popytki-proryva-kholod-bolezni-46441567.html

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