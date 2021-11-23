https://ru.sputnik.md/20211123/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46657065.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.

2021-11-23T18:54+0200

2021-11-23T18:54+0200

2021-11-23T19:28+0200

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 544 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Отмечены пять случаев "импорта" инфекции – два из Италии, по одному — из России, Испании и Таджикистана.Общее число случаев заражения в стране достигло 359 401.У работников системы здравоохранения выявлен 21 случай инфицирования – у 4 врачей, 12 медсестер и 5 работников из числа вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 6902 теста.Госпитализированы 1534 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 130 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 15).В то же время за сутки выздоровели 1313 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 342 356.Минздрав сообщает о 46 погибших за сутки. Общее число скончавшихся на данный момент – 8915.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211118/vaktsinu-zaschischayuschuyu-ot-delta-shtamma-gotovy-vypuskat-rf-46506207.html

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2021

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в молдове, минздрав, статистика