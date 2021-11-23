Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211123/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46657065.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
2021-11-23T18:54+0200
2021-11-23T19:28+0200
коронавирус
в молдове
минздрав
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/04/33860067_1452:440:3072:1351_1920x0_80_0_0_2aa601b6ae6bbdf000baaed6a65b6137.jpg
КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 544 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Отмечены пять случаев "импорта" инфекции – два из Италии, по одному — из России, Испании и Таджикистана.Общее число случаев заражения в стране достигло 359 401.У работников системы здравоохранения выявлен 21 случай инфицирования – у 4 врачей, 12 медсестер и 5 работников из числа вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 6902 теста.Госпитализированы 1534 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 130 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 15).В то же время за сутки выздоровели 1313 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 342 356.Минздрав сообщает о 46 погибших за сутки. Общее число скончавшихся на данный момент – 8915.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
https://ru.sputnik.md/20211118/vaktsinu-zaschischayuschuyu-ot-delta-shtamma-gotovy-vypuskat-rf-46506207.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/04/33860067_1267:63:3072:1417_1920x0_80_0_0_fbcec36dd7bc7194665d85c3be3c1e68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:54 23.11.2021 (обновлено: 19:28 23.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 544 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.
Отмечены пять случаев "импорта" инфекции – два из Италии, по одному — из России, Испании и Таджикистана.
Общее число случаев заражения в стране достигло 359 401.
У работников системы здравоохранения выявлен 21 случай инфицирования – у 4 врачей, 12 медсестер и 5 работников из числа вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 6902 теста.
Госпитализированы 1534 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 130 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 15).
В то же время за сутки выздоровели 1313 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 342 356.
Минздрав сообщает о 46 погибших за сутки.
Общее число скончавшихся на данный момент – 8915.
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
Коронавирус
Комбинированную вакцину, защищающую от дельта-штамма, готовы выпускать в РФ
18 ноября, 13:48
Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.
Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября.
По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:15ЦИК Молдовы: второй тур местных выборов пройдет 5 декабря
18:54Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:45Эксперт назвал вероятную страну в Восточной Европе для размещения ядерного оружия
18:20Высший совет прокуроров сформировал комиссию по оценке работы Стояногло
18:07Спыну рассказал, как планируется погасить текущий долг АО "Молдовагаз"
17:45Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев
17:15Когда Молдова вступит в Евросоюз: что заявил глава МИДЕИ
16:45"Спутник Лайт" одобрен в Сан-Марино
16:15Попеску о новом после в России: "Это будет уважаемый человек"
16:14Власти Молдовы выделят 1,4 миллиарда леев для покрытия текущего долга "Молдовагаза"
16:11Николай Журавский переизбран на пост главы Национального олимпийского комитета
15:54Пресс-конференция вице-премьера Андрея Спыну - видео
15:50Официально: Таубер и Григоришин вышли во второй тур выборов в Бельцах
15:28Лечить некому - Гагаузия столкнулась с острым дефицитом врачей
15:17Эксперт - о новом газовом кризисе: это за пределами разумного
15:00Мигранты покидают территорию Белоруссии
14:37В Северной Македонии объявят дни траура после трагического ДТП в Болгарии
14:16Признание дипломов и новая Дорожная карта - итоги визита Санду в Бухарест
13:58LIVE: "Реал Мадрид" прилетел в Молдову на матч с "Шерифом"
13:37Лисневский: о главной проблеме новой власти говорят очень давно