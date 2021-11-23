https://ru.sputnik.md/20211123/moldavskiy-avtobus-polnyy-brynzy-i-myasa-zaderzhali-v-avstrii-46634370.html

Молдавский автобус, полный брынзы и мяса, задержали в Австрии

Молдавский автобус, полный брынзы и мяса, задержали в Австрии

Автобус с гражданами Молдовы был остановлен на границе с Австрией на прошлой неделе.

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автобус

франция

посылки

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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Автобус с 25 гражданами Молдовы на борту был остановлен на днях на австрийской границе в городе Никельсдорф. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили большое количество еды, алкоголя и сигарет.В частности, по данным местной прессы, молдавские граждане хотели ввезти во Францию ​​510 килограмм мяса и рыбы, 330 килограмм фруктов и овощей, 304 литра алкоголя, 84 килограмма брынзы и 320 сигарет.Продукты были конфискованы.

https://ru.sputnik.md/20201220/video--operatsiya-likvidatsiya-v-nice-unichtozhili-posylki-iz-moldovy-i-rumynii-32958066.html

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2021

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автобус, франция, посылки