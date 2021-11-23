https://ru.sputnik.md/20211123/moldavskiy-avtobus-polnyy-brynzy-i-myasa-zaderzhali-v-avstrii-46634370.html
Молдавский автобус, полный брынзы и мяса, задержали в Австрии
Молдавский автобус, полный брынзы и мяса, задержали в Австрии
Автобус с гражданами Молдовы был остановлен на границе с Австрией на прошлой неделе.
2021-11-23T11:31+0200
2021-11-23T11:31+0200
2021-11-23T11:31+0200
автобус
франция
посылки
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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Автобус с 25 гражданами Молдовы на борту был остановлен на днях на австрийской границе в городе Никельсдорф. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили большое количество еды, алкоголя и сигарет.В частности, по данным местной прессы, молдавские граждане хотели ввезти во Францию 510 килограмм мяса и рыбы, 330 килограмм фруктов и овощей, 304 литра алкоголя, 84 килограмма брынзы и 320 сигарет.Продукты были конфискованы.
https://ru.sputnik.md/20201220/video--operatsiya-likvidatsiya-v-nice-unichtozhili-posylki-iz-moldovy-i-rumynii-32958066.html
франция
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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Евгений Чебан
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автобус, франция, посылки
Молдавский автобус, полный брынзы и мяса, задержали в Австрии
Автобус с гражданами Молдовы был остановлен на границе с Австрией на прошлой неделе.
КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Автобус с 25 гражданами Молдовы на борту был остановлен на днях на австрийской границе в городе Никельсдорф. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили большое количество еды, алкоголя и сигарет.
В частности, по данным местной прессы, молдавские граждане хотели ввезти во Францию 510 килограмм мяса и рыбы, 330 килограмм фруктов и овощей, 304 литра алкоголя, 84 килограмма брынзы и 320 сигарет.
"На импорт мяса, молочных продуктов, других продуктов животного происхождения и растений распространяются ограничения. Это необходимо для предотвращения эпидемий и болезней. В некоторых случаях существуют ограничения или даже запреты на импорт", - говорится в сообщении австрийских правоохранителей.
Продукты были конфискованы.