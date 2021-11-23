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Молдавский автобус, полный брынзы и мяса, задержали в Австрии
Молдавский автобус, полный брынзы и мяса, задержали в Австрии
Автобус с гражданами Молдовы был остановлен на границе с Австрией на прошлой неделе.
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автобус
франция
посылки
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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Автобус с 25 гражданами Молдовы на борту был остановлен на днях на австрийской границе в городе Никельсдорф. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили большое количество еды, алкоголя и сигарет.В частности, по данным местной прессы, молдавские граждане хотели ввезти во Францию ​​510 килограмм мяса и рыбы, 330 килограмм фруктов и овощей, 304 литра алкоголя, 84 килограмма брынзы и 320 сигарет.Продукты были конфискованы.
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автобус, франция, посылки

Молдавский автобус, полный брынзы и мяса, задержали в Австрии

11:31 23.11.2021
© Photo : BMF/ZAÖCe a fost depistat într-un autocar ce transporta moldoveni în Franța
Ce a fost depistat într-un autocar ce transporta moldoveni în Franța - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© Photo : BMF/ZAÖ
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Автобус с гражданами Молдовы был остановлен на границе с Австрией на прошлой неделе.
КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Автобус с 25 гражданами Молдовы на борту был остановлен на днях на австрийской границе в городе Никельсдорф. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили большое количество еды, алкоголя и сигарет.
В частности, по данным местной прессы, молдавские граждане хотели ввезти во Францию ​​510 килограмм мяса и рыбы, 330 килограмм фруктов и овощей, 304 литра алкоголя, 84 килограмма брынзы и 320 сигарет.

"На импорт мяса, молочных продуктов, других продуктов животного происхождения и растений распространяются ограничения. Это необходимо для предотвращения эпидемий и болезней. В некоторых случаях существуют ограничения или даже запреты на импорт", - говорится в сообщении австрийских правоохранителей.

Продукты были конфискованы.
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