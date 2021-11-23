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Николай Журавский переизбран главой Национального олимпийского комитета
Николай Журавский переизбран главой Национального олимпийского комитета
Николай Журавский избран главой Национального олимпийского комитета до 2024 года.
2021-11-23T16:11+0200
2021-11-23T16:29+0200
спорт
николай журавский
национальный олимпийский комитет
глава
нок
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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Николай Журавский переизбран руководителем Национального олимпийского комитета. Голосование прошло во вторник в рамках Генерального собрания НОК.За действующего главу Национального олимпийского комитета отдали свои голоса 118 делегатов. За его контркандидата Иона Георгиу – 32 человека.Главу НОК избрали до 2024 года.Он подчеркнул, что вне зависимости от того, кто и как голосовал, двери Олимпийского комитета для всех открыты."Наша задача – улучшить ситуацию. Приглашаю всех к открытому диалогу. Делайте предложения для развития комитета и олимпийского движения", – добавил Журавский.Журавский – двукратный олимпийский чемпион (Сеул, 1988 год) и обладатель серебра Олимпиады в Атланте (1996 год).В 2001 году Журавский был признан лучшим спортсменом Молдовы XX века. В том же году стал президентом молдавского Национального олимпийского комитета. С тех пор занимает пост главы НОК.
https://ru.sputnik.md/20210610/gensek-moldavskogo-nok-voshel-v-sostav-evropeyskogo-olimpiyskogo-komiteta-35073767.html
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николай журавский, национальный олимпийский комитет, глава, нок

Николай Журавский переизбран главой Национального олимпийского комитета

16:11 23.11.2021 (обновлено: 16:29 23.11.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariНиколай Журавский
Николай Журавский - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Яна Захарова
Все материалы
Николай Журавский избран главой Национального олимпийского комитета до 2024 года.
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Николай Журавский переизбран руководителем Национального олимпийского комитета. Голосование прошло во вторник в рамках Генерального собрания НОК.
За действующего главу Национального олимпийского комитета отдали свои голоса 118 делегатов. За его контркандидата Иона Георгиу – 32 человека.
Главу НОК избрали до 2024 года.
"Хочу поблагодарить за доверие на трехлетний срок. Приму во внимание все, что было сказано сегодня, в том числе критику, чтобы устранить недостатки", – сказал Журавский.
Он подчеркнул, что вне зависимости от того, кто и как голосовал, двери Олимпийского комитета для всех открыты.
"Наша задача – улучшить ситуацию. Приглашаю всех к открытому диалогу. Делайте предложения для развития комитета и олимпийского движения", – добавил Журавский.
Журавский – двукратный олимпийский чемпион (Сеул, 1988 год) и обладатель серебра Олимпиады в Атланте (1996 год).
В 2001 году Журавский был признан лучшим спортсменом Молдовы XX века. В том же году стал президентом молдавского Национального олимпийского комитета. С тех пор занимает пост главы НОК.
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