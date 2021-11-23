https://ru.sputnik.md/20211123/nikolay-zhuravskiy-pereizbran-glavoy-natsionalnogo-olimpiyskogo-komiteta-46652038.html

Николай Журавский переизбран главой Национального олимпийского комитета

Николай Журавский переизбран главой Национального олимпийского комитета

Николай Журавский избран главой Национального олимпийского комитета до 2024 года.

2021-11-23T16:11+0200

2021-11-23T16:11+0200

2021-11-23T16:29+0200

спорт

николай журавский

национальный олимпийский комитет

глава

нок

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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Николай Журавский переизбран руководителем Национального олимпийского комитета. Голосование прошло во вторник в рамках Генерального собрания НОК.За действующего главу Национального олимпийского комитета отдали свои голоса 118 делегатов. За его контркандидата Иона Георгиу – 32 человека.Главу НОК избрали до 2024 года.Он подчеркнул, что вне зависимости от того, кто и как голосовал, двери Олимпийского комитета для всех открыты."Наша задача – улучшить ситуацию. Приглашаю всех к открытому диалогу. Делайте предложения для развития комитета и олимпийского движения", – добавил Журавский.Журавский – двукратный олимпийский чемпион (Сеул, 1988 год) и обладатель серебра Олимпиады в Атланте (1996 год).В 2001 году Журавский был признан лучшим спортсменом Молдовы XX века. В том же году стал президентом молдавского Национального олимпийского комитета. С тех пор занимает пост главы НОК.

https://ru.sputnik.md/20210610/gensek-moldavskogo-nok-voshel-v-sostav-evropeyskogo-olimpiyskogo-komiteta-35073767.html

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2021

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

николай журавский, национальный олимпийский комитет, глава, нок