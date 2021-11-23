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В Одесской области задержали контрабанду из Молдовы на шесть миллионов леев
В Одесской области задержали контрабанду из Молдовы на шесть миллионов леев
Товар вывезли из Молдовы и планировали продать на рынках Одесской области.
2021-11-23T11:48+0200
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контрабанда
в молдове
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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. В Одесской области пограничный спецназ остановил машину с контрабандными товарами на 10 миллионов гривен (6,6 миллионов леев). Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.Грузовой автомобиль Mersedes Sprinter с контрабандными товарами на 10 миллионов гривен задержали 22 ноября возле границы с Молдовой в Одесской области.Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, операцию провели у села Новокрасное Раздельнянского района Одесской области. Сотрудники ведомства действовали совместно с оперативниками СБУ и таможни при поддержке пограничного спецподразделения.По данным ГПСУ, 41-летний уроженец Подольска незаконно перемещал из Молдовы в Украину очки, обувь и одежду. Товар он планировал реализовать на местных рынках.Автомобиль с грузом передали представителям Одесской таможни.
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Евгений Чебан
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украина, контрабанда, в молдове, молдова

В Одесской области задержали контрабанду из Молдовы на шесть миллионов леев

11:48 23.11.2021
© Photo : State Border Guard Service of Ukraine A încercat să ducă din Moldova în Ucraina haine și accesorii în valoare de peste 300 de mii de euro
A încercat să ducă din Moldova în Ucraina haine și accesorii în valoare de peste 300 de mii de euro - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© Photo : State Border Guard Service of Ukraine
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Товар вывезли из Молдовы и планировали продать на рынках Одесской области.
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. В Одесской области пограничный спецназ остановил машину с контрабандными товарами на 10 миллионов гривен (6,6 миллионов леев). Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Грузовой автомобиль Mersedes Sprinter с контрабандными товарами на 10 миллионов гривен задержали 22 ноября возле границы с Молдовой в Одесской области.
Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, операцию провели у села Новокрасное Раздельнянского района Одесской области. Сотрудники ведомства действовали совместно с оперативниками СБУ и таможни при поддержке пограничного спецподразделения.
По данным ГПСУ, 41-летний уроженец Подольска незаконно перемещал из Молдовы в Украину очки, обувь и одежду. Товар он планировал реализовать на местных рынках.
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