https://ru.sputnik.md/20211123/odessa-zaderzhali-kontrabanda-moldova-shest-millioni-leev-46635421.html

В Одесской области задержали контрабанду из Молдовы на шесть миллионов леев

В Одесской области задержали контрабанду из Молдовы на шесть миллионов леев

Товар вывезли из Молдовы и планировали продать на рынках Одесской области.

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украина

контрабанда

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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. В Одесской области пограничный спецназ остановил машину с контрабандными товарами на 10 миллионов гривен (6,6 миллионов леев). Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.Грузовой автомобиль Mersedes Sprinter с контрабандными товарами на 10 миллионов гривен задержали 22 ноября возле границы с Молдовой в Одесской области.Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, операцию провели у села Новокрасное Раздельнянского района Одесской области. Сотрудники ведомства действовали совместно с оперативниками СБУ и таможни при поддержке пограничного спецподразделения.По данным ГПСУ, 41-летний уроженец Подольска незаконно перемещал из Молдовы в Украину очки, обувь и одежду. Товар он планировал реализовать на местных рынках.Автомобиль с грузом передали представителям Одесской таможни.

https://ru.sputnik.md/20211105/sigarety-kontrabanda-46194132.html

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украина, контрабанда, в молдове, молдова