Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211123/ofitsialno-tauber-i-grigorishin-vyshli-vo-vtoroy-tur-vyborov-v-beltsakh-46648537.html
Официально: Таубер и Григоришин вышли во второй тур выборов в Бельцах
Официально: Таубер и Григоришин вышли во второй тур выборов в Бельцах
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала протокол Окружного избирательного совета о подведении итогов выборов мэра Бельц, состоявшихся 21 ноября.
2021-11-23T15:50+0200
2021-11-23T15:55+0200
бельцы
выборы
марина таубер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/0d/30912479_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d2e524c3ca62d939e72bc67125a10a34.jpg
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. За кандидата от Партии"Шор" Марину Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос). Такие данные содержатся в итоговом протоколе, опубликованном ЦИК.Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).При этом явка в Бельцах оказалась самой низкой среди всех населенных пунктов, где в воскресенье проводилось голосование. По данным ЦИК, свои голоса за кандидатов отдали лишь 32,99% от общего числа избирателей, то есть 33 622 человека.Второй тур выборов в Бельцах состоится 5 декабря.
https://ru.sputnik.md/20211121/itogovaya-yavka-mestnye-vybory-moldova-46593437.html
бельцы
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/0d/30912479_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_80e142a37b779da30325b5c14f1d23b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
бельцы, выборы, марина таубер

Официально: Таубер и Григоришин вышли во второй тур выборов в Бельцах

15:50 23.11.2021 (обновлено: 15:55 23.11.2021)
© Sputnik / Evghenii PanasencoOrașul Bălți
Orașul Bălți - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала протокол Окружного избирательного совета о подведении итогов выборов мэра Бельц, состоявшихся 21 ноября.
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. За кандидата от Партии"Шор" Марину Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос). Такие данные содержатся в итоговом протоколе, опубликованном ЦИК.
Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
При этом явка в Бельцах оказалась самой низкой среди всех населенных пунктов, где в воскресенье проводилось голосование. По данным ЦИК, свои голоса за кандидатов отдали лишь 32,99% от общего числа избирателей, то есть 33 622 человека.
Выборы - Sputnik Молдова, 1920, 21.11.2021
Общество
Местные выборы в Молдове состоялись: какова явка после закрытия всех участков
21 ноября, 21:59
Второй тур выборов в Бельцах состоится 5 декабря.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:15Попеску о новом после в России: "Это будет уважаемый человек"
16:14Власти Молдовы выделят 1,4 миллиарда леев для покрытия текущего долга "Молдовагаза"
16:11Николай Журавский переизбран главой Национального олимпийского комитета
15:54Пресс-конференция вице-премьера Андрея Спыну - видео
15:50Официально: Таубер и Григоришин вышли во второй тур выборов в Бельцах
15:28Лечить некому - Гагаузия столкнулась с острым дефицитом врачей
15:17Эксперт - о новом газовом кризисе: это за пределами разумного
15:00Мигранты покидают территорию Белоруссии
14:37В Северной Македонии объявят дни траура после трагического ДТП в Болгарии
14:16Признание дипломов и новая Дорожная карта - итоги визита Санду в Бухарест
13:58LIVE: "Реал Мадрид" прилетел в Молдову на матч с "Шерифом"
13:37Лисневский: о главной проблеме новой власти говорят очень давно
13:12Полиция задержала организатора наркопритона в Дурлештах
12:46Как Кишинев отметит зимние праздники
12:30Генпрокуратура России отправила в суд дело на Вячеслава Платона
12:17Когда в Кишиневе театры и концертные залы вернутся к прежнему режиму работы
12:10Ион Чебан: в Кишиневе устанавливается "оранжевый код" эпидопасности
12:03Румыны под Сталиградом. Был ли выход у добровольных заложников Гитлера?
11:48В Одесской области задержали контрабанду из Молдовы на шесть миллионов леев
11:31Молдавский автобус, полный брынзы и мяса, задержали в Австрии