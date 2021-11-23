https://ru.sputnik.md/20211123/ofitsialno-tauber-i-grigorishin-vyshli-vo-vtoroy-tur-vyborov-v-beltsakh-46648537.html

Официально: Таубер и Григоришин вышли во второй тур выборов в Бельцах

Официально: Таубер и Григоришин вышли во второй тур выборов в Бельцах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала протокол Окружного избирательного совета о подведении итогов выборов мэра Бельц, состоявшихся 21 ноября.

2021-11-23T15:50+0200

2021-11-23T15:50+0200

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бельцы

выборы

марина таубер

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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. За кандидата от Партии"Шор" Марину Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос). Такие данные содержатся в итоговом протоколе, опубликованном ЦИК.Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).При этом явка в Бельцах оказалась самой низкой среди всех населенных пунктов, где в воскресенье проводилось голосование. По данным ЦИК, свои голоса за кандидатов отдали лишь 32,99% от общего числа избирателей, то есть 33 622 человека.Второй тур выборов в Бельцах состоится 5 декабря.

https://ru.sputnik.md/20211121/itogovaya-yavka-mestnye-vybory-moldova-46593437.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

бельцы, выборы, марина таубер