https://ru.sputnik.md/20211123/ofitsialno-tauber-i-grigorishin-vyshli-vo-vtoroy-tur-vyborov-v-beltsakh-46648537.html
Официально: Таубер и Григоришин вышли во второй тур выборов в Бельцах
Официально: Таубер и Григоришин вышли во второй тур выборов в Бельцах
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала протокол Окружного избирательного совета о подведении итогов выборов мэра Бельц, состоявшихся 21 ноября.
2021-11-23T15:50+0200
2021-11-23T15:50+0200
2021-11-23T15:55+0200
бельцы
выборы
марина таубер
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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. За кандидата от Партии"Шор" Марину Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос). Такие данные содержатся в итоговом протоколе, опубликованном ЦИК.Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).При этом явка в Бельцах оказалась самой низкой среди всех населенных пунктов, где в воскресенье проводилось голосование. По данным ЦИК, свои голоса за кандидатов отдали лишь 32,99% от общего числа избирателей, то есть 33 622 человека.Второй тур выборов в Бельцах состоится 5 декабря.
https://ru.sputnik.md/20211121/itogovaya-yavka-mestnye-vybory-moldova-46593437.html
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Евгений Чебан
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бельцы, выборы, марина таубер
Официально: Таубер и Григоришин вышли во второй тур выборов в Бельцах
15:50 23.11.2021 (обновлено: 15:55 23.11.2021)
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала протокол Окружного избирательного совета о подведении итогов выборов мэра Бельц, состоявшихся 21 ноября.
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. За кандидата от Партии"Шор" Марину Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос). Такие данные содержатся в итоговом протоколе, опубликованном ЦИК.
Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
При этом явка в Бельцах оказалась самой низкой среди всех населенных пунктов, где в воскресенье проводилось голосование. По данным ЦИК, свои голоса за кандидатов отдали лишь 32,99% от общего числа избирателей, то есть 33 622 человека.
Второй тур выборов в Бельцах состоится 5 декабря.