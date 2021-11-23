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"Оранжевый код" эпидопасности в Кишиневе: опубликовано решение комиссии
"Оранжевый код" эпидопасности в Кишиневе: опубликовано решение комиссии
Территориальная комиссия общественного здоровья установила в муниципии Кишинев "оранжевый код" эпидемиологической опасности.
2021-11-23T22:46+0200
2021-11-23T22:46+0200
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. На всей территории муниципия Кишинев установлен "оранжевый код" эпидемиологической опасности. Соответствующее решение территориальная комиссия общественного здоровья опубликовала вечером во вторник.Ранее о том, что такое решение принято, сообщил мэр столицы Ион Чебан.Работа больниц и бустерная доза прививкиСогласно опубликованному документу, Главное управление медицинской и санитарной помощи муниципального совета столицы отдало распоряжение с 1 декабря постепенно выводить из статуса медучреждений коронавирусного профиля муниципальные клинические больницы. Однако при необходимости, если вновь будет наблюдаться рост числа случаев заражения COVID-19, они вернутся к ковидному профилю.Центр COVID-19 на Moldexpo с 1 декабря приостановит стационарное лечение больных коронавирусом, площади будут законсервированы, однако при первой необходимости будут использованы в прежнем режиме. Остается функционировать триажный центр, операционный менеджмент переходит под ответственность кишиневской больницы Святой Троицы.Тестирование непривитых педагогических работниковЧрезвычайная комиссия общественного здоровья также приняла к сведению полную поставку партии быстрых тестов, приобретенных через открытый аукцион из муниципального бюджета. Они направлены на тестирование непривитых сотрудников учебных заведений начального, гимназического и лицейского образования в Кишиневе. Эта партия тестов будет в полном объеме направлена Главному управлению образования, молодежи и спорта для дальнейшего использования.Управление, со своей стороны, совместно с Главным управлением медицинской и социальной помощи и территориальными медицинскими ассоциациями обеспечит раз в 14 дней организацию тестирования на рабочем месте непривитых сотрудников учебных заведений начального, гимназического и лицейского образования. Это административный персонал, педагоги, непедагогические кадры, вспомогательный дидактический персонал.Работа театров, концертных залов, кино и спортзаловС 1 декабря разрешается деятельность в обычном режиме театров, концертных залов и кинотеатров на территории муниципия Кишинев с обязательным предоставлением гражданами:Также с 1 декабря работа спортивных центров, спортплощадок и плавательных бассейнов вернется к обычному режиму при условии внедрения и мониторинга соблюдения мер предостращения и контроля за распространением коронавируса. Доступ зрителей будет разрешен при обязательном предъявлении сертификатов вакцинации от коронавируса.Решение комиссии под №48 вступает в силу со дня издания, то есть, с 23 ноября.До настоящего времени в столице действовал "красный код". В последний раз комиссия принимала решение об ограничениях 29 октября.Что предусматривает "оранжевый код"Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью ранее разъяснила, что предполагает "оранжевый код". Учреждения общего образования работают в обычном режиме, с физическим присутствием, с соблюдением действующих мер предосторожности, в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлениями НЧКОЗ, а учреждения профессионально-технического и высшего образования работают в режиме онлайн, за исключением практических часов, где предполагается использование технического оборудования/лабораторий.Доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и в учреждения временного размещения запрещается.Государственные и частные организации организуют режим работы в следующих условиях:а) с введением работы на дому, если позволяет специфика деятельности;b) с введением дифференцированного графика работы, если нет возможности работать на дому, путем разделения сотрудников на группы, которые начинают и, соответственно, завершают рабочий график с разницей не менее чем в час;c) при составлении графика согласно пункту;d) работодатели должны отдавать приоритет при установлении рабочего графика работникам, у которых на содержании есть несовершеннолетние дети.Предприятия общественного питания организовывают свою деятельность при максимальной заполненности в открытых пространствах, а в закрытых пространствах – согласно одному из следующих вариантов:а) с использованием не более 35 процентов от количества имеющихся мест внутри; илиb) с использованием не более 75 процентов от количества имеющихся мест внутри, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, праздничные застолья) разрешена с участием до 200 человек в закрытых пространствах или до 250 человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания площади не менее 2 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством предъявления ими сертификата COVID19, предусмотренного в пункте 5, лицу, назначенному администратором заведения, где проводится мероприятие.Зоны отдыха и парки развлечений организовывают свою деятельность с обеспечением площади в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 4 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.Спортивные/фитнес-центры должны организовывать свою деятельность при соблюдении следующих условий: с обеспечением площади не менее 7 квадратных метров для каждого клиента, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели. Прекращается проведение групповых тренировок.Спортивные мероприятия организовываются с участием зрителей только до 50 процентов от максимальной вместимости пространства, как закрытого, так и открытого, с обязательством всех зрителей предъявлять при входе в пространство, где проходит мероприятие, сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.В порядке отступления от пункта 8 спортивные мероприятия под эгидой специализированных международных федераций проводятся в соответствии с установленными ими протоколами.Научные встречи, конференции, семинары или другие подобные мероприятия организовываются при участии не более 150 человек в закрытых пространствах или 200 человек в открытых пространствах, с обязательством всех участников предъявлять сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, лицу, назначенному администратором учреждения, где проходит мероприятие.Мероприятия, предусмотренные в статье 4 Постановления НЧКОЗ № 61 от 9 сентября 2021 года, проводятся с соблюдением следующих условий:а) при заполненности 50% от количества существующих мест внутри – для мероприятий в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, в закрытых и открытых пространствах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели;b) при заполненности, обеспечивающей площадь в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 7 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, – для мероприятий, проводимых в ночных клубах и на танцполах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели;с) мероприятия на открытом воздухе, такие как спектакли, концерты, фестивали и т. д., организовываются с максимальным количеством 1000 зрителей, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
https://ru.sputnik.md/20211123/bolee-32-tysyach-doz-vaktsiny-pfizer-dostavleny-v-kishinev-46654308.html
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Ирина Каруш
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"Оранжевый код" эпидопасности в Кишиневе: опубликовано решение комиссии

22:46 23.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus Кишинев люди город Люди
Кишинев люди город Люди - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
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Территориальная комиссия общественного здоровья установила в муниципии Кишинев "оранжевый код" эпидемиологической опасности.
КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. На всей территории муниципия Кишинев установлен "оранжевый код" эпидемиологической опасности. Соответствующее решение территориальная комиссия общественного здоровья опубликовала вечером во вторник.
Ранее о том, что такое решение принято, сообщил мэр столицы Ион Чебан.
"Кишиневская чрезвычайная комиссия общественного здоровья с сегодняшнего дня устанавливает на всей территории муниципия Кишинев "оранжевый код". Это позволит нам ослабить некоторые меры в отношении HoReCa, спорта и культуры", - отметил он.

Работа больниц и бустерная доза прививки

Согласно опубликованному документу, Главное управление медицинской и санитарной помощи муниципального совета столицы отдало распоряжение с 1 декабря постепенно выводить из статуса медучреждений коронавирусного профиля муниципальные клинические больницы. Однако при необходимости, если вновь будет наблюдаться рост числа случаев заражения COVID-19, они вернутся к ковидному профилю.
Центр COVID-19 на Moldexpo с 1 декабря приостановит стационарное лечение больных коронавирусом, площади будут законсервированы, однако при первой необходимости будут использованы в прежнем режиме. Остается функционировать триажный центр, операционный менеджмент переходит под ответственность кишиневской больницы Святой Троицы.

"Чрезвычайная комиссия общественного здоровья муниципия кишинев просит министерство здравоохранения издать в неотложном порядке приказ о применении бустерной (третьей) дозы вакцины против коронавируса в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и группы экспертов при Национальном комитете по иммунизации", - также отмечается в тексте постановления.

Тестирование непривитых педагогических работников

Чрезвычайная комиссия общественного здоровья также приняла к сведению полную поставку партии быстрых тестов, приобретенных через открытый аукцион из муниципального бюджета. Они направлены на тестирование непривитых сотрудников учебных заведений начального, гимназического и лицейского образования в Кишиневе. Эта партия тестов будет в полном объеме направлена Главному управлению образования, молодежи и спорта для дальнейшего использования.
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Управление, со своей стороны, совместно с Главным управлением медицинской и социальной помощи и территориальными медицинскими ассоциациями обеспечит раз в 14 дней организацию тестирования на рабочем месте непривитых сотрудников учебных заведений начального, гимназического и лицейского образования. Это административный персонал, педагоги, непедагогические кадры, вспомогательный дидактический персонал.

Работа театров, концертных залов, кино и спортзалов

С 1 декабря разрешается деятельность в обычном режиме театров, концертных залов и кинотеатров на территории муниципия Кишинев с обязательным предоставлением гражданами:
сертификата (на бумажном или электронном носителе), который подтверждает полный курс вакцинации от коронавируса (действителен спустя 14 дней после получения заключительной дозы);
медицинской справки, которая подтверждает перенесенный коронавирус (не ранее чем за 6 месяцев);
теста, подтверждающего наличие антител (действителен три месяца с момента выдачи);
быстрого диагностического теста Ag SARS-Cov-2 (не раньше 48 часов);
теста ПЦР (не раньше 72 часов).
Также с 1 декабря работа спортивных центров, спортплощадок и плавательных бассейнов вернется к обычному режиму при условии внедрения и мониторинга соблюдения мер предостращения и контроля за распространением коронавируса.
Доступ зрителей будет разрешен при обязательном предъявлении сертификатов вакцинации от коронавируса.
Решение комиссии под №48 вступает в силу со дня издания, то есть, с 23 ноября.
До настоящего времени в столице действовал "красный код". В последний раз комиссия принимала решение об ограничениях 29 октября.

Что предусматривает "оранжевый код"

Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью ранее разъяснила, что предполагает "оранжевый код". Учреждения общего образования работают в обычном режиме, с физическим присутствием, с соблюдением действующих мер предосторожности, в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлениями НЧКОЗ, а учреждения профессионально-технического и высшего образования работают в режиме онлайн, за исключением практических часов, где предполагается использование технического оборудования/лабораторий.
Доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и в учреждения временного размещения запрещается.
Государственные и частные организации организуют режим работы в следующих условиях:
а) с введением работы на дому, если позволяет специфика деятельности;
b) с введением дифференцированного графика работы, если нет возможности работать на дому, путем разделения сотрудников на группы, которые начинают и, соответственно, завершают рабочий график с разницей не менее чем в час;
c) при составлении графика согласно пункту;
d) работодатели должны отдавать приоритет при установлении рабочего графика работникам, у которых на содержании есть несовершеннолетние дети.
Предприятия общественного питания организовывают свою деятельность при максимальной заполненности в открытых пространствах, а в закрытых пространствах – согласно одному из следующих вариантов:
а) с использованием не более 35 процентов от количества имеющихся мест внутри; или
b) с использованием не более 75 процентов от количества имеющихся мест внутри, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, праздничные застолья) разрешена с участием до 200 человек в закрытых пространствах или до 250 человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания площади не менее 2 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством предъявления ими сертификата COVID19, предусмотренного в пункте 5, лицу, назначенному администратором заведения, где проводится мероприятие.
Зоны отдыха и парки развлечений организовывают свою деятельность с обеспечением площади в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 4 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
Спортивные/фитнес-центры должны организовывать свою деятельность при соблюдении следующих условий: с обеспечением площади не менее 7 квадратных метров для каждого клиента, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели. Прекращается проведение групповых тренировок.
Спортивные мероприятия организовываются с участием зрителей только до 50 процентов от максимальной вместимости пространства, как закрытого, так и открытого, с обязательством всех зрителей предъявлять при входе в пространство, где проходит мероприятие, сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
В порядке отступления от пункта 8 спортивные мероприятия под эгидой специализированных международных федераций проводятся в соответствии с установленными ими протоколами.
Научные встречи, конференции, семинары или другие подобные мероприятия организовываются при участии не более 150 человек в закрытых пространствах или 200 человек в открытых пространствах, с обязательством всех участников предъявлять сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, лицу, назначенному администратором учреждения, где проходит мероприятие.
Мероприятия, предусмотренные в статье 4 Постановления НЧКОЗ № 61 от 9 сентября 2021 года, проводятся с соблюдением следующих условий:
а) при заполненности 50% от количества существующих мест внутри – для мероприятий в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, в закрытых и открытых пространствах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели;
b) при заполненности, обеспечивающей площадь в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 7 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, – для мероприятий, проводимых в ночных клубах и на танцполах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели;
с) мероприятия на открытом воздухе, такие как спектакли, концерты, фестивали и т. д., организовываются с максимальным количеством 1000 зрителей, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
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