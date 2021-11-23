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Почему каждый десятый немец готов не встречать с семьей Рождество
Почему каждый десятый немец готов не встречать с семьей Рождество
Предстоящие рождественские праздники в Германии также пройдут в режиме ограничений.
2021-11-23T23:15+0200
2021-11-23T23:15+0200
коронавирус
в мире
германия
рождество
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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Каждый четвертый немец откажется от поездок на Рождество, а каждый десятый готов не встречать с семьей светлый праздник - из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные исследования, проведенного федеральным статистическим ведомством по заказу телеканала ZDF, передает РИА Новости. Гражданам задали вопрос, от чего они готовы отказаться из-за "четвертой волны" COVID-19.По данным ноябрьского опроса, в котором приняли участие 1028 совершеннолетних граждан Германии, 26% готовы полностью отказаться от поездок во время рождественских праздников (они начинаются в Германии в конце декабря и длятся до 1 января), 23% заявили об отказе от посещения рождественских рынков, концертов и других общественных мероприятий. Еще 19% пропустят рождественскую службу в церкви, а 17% не пойдут на корпоративы. Кроме того, 16% готовы отказаться от покупок подарков в магазинах.Затронет пандемия и празднование Рождества: 9% опрошенных заявили, что готовы отказаться даже от семейных посиделок в узком кругу, 11% не намерены встречаться с остальными родственниками, 14% не хотят приглашать друзей.В Германии полностью привиты более 70% населения. Однако в настоящее время отмечается самая высокая за все время пандемии заболеваемость коронавирусом. Многие регионы уже ввели дополнительные ограничения, они в первую очередь затрагивают права невакцинированных.
https://ru.sputnik.md/20211103/pandemiya-neprivitykh-v-germanii-chetvertaya-volna-koronavirusa-46134464.html
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в мире, германия, рождество

Почему каждый десятый немец готов не встречать с семьей Рождество

23:15 23.11.2021
© Sputnik / Николай Филяков / Перейти в фотобанкРождественское украшение Берлина
Рождественское украшение Берлина - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Николай Филяков
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Предстоящие рождественские праздники в Германии также пройдут в режиме ограничений.
КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Каждый четвертый немец откажется от поездок на Рождество, а каждый десятый готов не встречать с семьей светлый праздник - из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные исследования, проведенного федеральным статистическим ведомством по заказу телеканала ZDF, передает РИА Новости.
Гражданам задали вопрос, от чего они готовы отказаться из-за "четвертой волны" COVID-19.
По данным ноябрьского опроса, в котором приняли участие 1028 совершеннолетних граждан Германии, 26% готовы полностью отказаться от поездок во время рождественских праздников (они начинаются в Германии в конце декабря и длятся до 1 января), 23% заявили об отказе от посещения рождественских рынков, концертов и других общественных мероприятий. Еще 19% пропустят рождественскую службу в церкви, а 17% не пойдут на корпоративы. Кроме того, 16% готовы отказаться от покупок подарков в магазинах.
Затронет пандемия и празднование Рождества: 9% опрошенных заявили, что готовы отказаться даже от семейных посиделок в узком кругу, 11% не намерены встречаться с остальными родственниками, 14% не хотят приглашать друзей.
В Германии полностью привиты более 70% населения. Однако в настоящее время отмечается самая высокая за все время пандемии заболеваемость коронавирусом. Многие регионы уже ввели дополнительные ограничения, они в первую очередь затрагивают права невакцинированных.
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