https://ru.sputnik.md/20211123/podrobnosti-dtp-v-bolgarii-osnovnye-versii-avarii-46632139.html

Подробности ДТП в Болгарии: основные версии аварии

Подробности ДТП в Болгарии: основные версии аварии

Следственные органы Болгарии в качестве основных версий причины ДТП с автобусом рассматривают техническую неисправность и человеческую ошибку

2021-11-23T09:42+0200

2021-11-23T09:42+0200

2021-11-23T09:42+0200

болгария

дтп

жертвы

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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Следственные органы Болгарии рассматривают две основные версии причины ДТП с автобусом, которое произошло в ночь на вторник на автомагистрали "Струма", передает РИА Новости. Наиболее вероятные - техническая неисправность автобуса и человеческая ошибка, заявил заместитель главного прокурора республики, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов."Тела обгорели до неузнаваемости. Предстоит еще взять образцы, чтобы установить личность каждого из погибших", - приводит слова Сарафова телеканал Nova.Глава следственной службы назвал эту аварию "невиданной по масштабам трагедией". Он уточнил, что пока нет точной информации о том, находились ли в сгоревшем автобусе граждане Болгарии.По предварительным данным, в автобусе находились 52 человека, 45 из них, в том числе 12 детей, погибли. Семь человек госпитализированы, их жизнь находится вне опасности, указал Сарафов.Крупная авария произошла во вторник около 2.00 по местному времени (03.00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии, где автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. По информации СМИ, автобус ехал из Турции в Северную Македонию.

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болгария, дтп, жертвы