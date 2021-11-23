https://ru.sputnik.md/20211123/pogodnye-rekordy-moldovy-23-noyabrya-46626221.html
Погодные рекорды Молдовы 23 ноября
Погодные рекорды Молдовы 23 ноября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
2021-11-23T00:02+0200
2021-11-23T00:02+0200
2021-11-23T00:02+0200
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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 23 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 23 ноября 1902 года столбик термометра упал до отметки в –12,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1969 году. Тогда, в двадцать третий день ноября, воздух прогрелся до +17,9 градуса по Цельсию.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Александр Исаев
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Александр Исаев
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климат, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 23 ноября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 23 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 23 ноября 1902 года столбик термометра упал до отметки в –12,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1969 году. Тогда, в двадцать третий день ноября, воздух прогрелся до +17,9 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.