https://ru.sputnik.md/20211123/poka-vse-spali-obyski-v-tyurmakh-strashnoe-dtp-v-bolgarii-i-situatsiya-s-covid-46630388.html

Пока все спали: обыски в тюрьмах, страшное ДТП в Болгарии и ситуация с COVID

Пока все спали: обыски в тюрьмах, страшное ДТП в Болгарии и ситуация с COVID

Пока все спали: обыски в тюрьмах, страшное ДТП в Болгарии и ситуация с COVID

2021-11-23T08:46+0200

2021-11-23T08:46+0200

2021-11-23T08:46+0200

дтп

пенитенциар

обыски

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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Масштабные обыски проходят в пенитенциарных учреждениях и в нескольких населенных пунктах Молдовы, сообщает полиция. В операциях задействованы более 530 полицейских.Сообщается, что обыски осуществляются сотрудниками Национальной следственной инспекции, Главного управления уголовных расследований при поддержке Fulger под руководством прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Национальной пенитенциарной администрацией.В ближайшее время будут представлены детали обысков.В ДТП с участием автобуса в Болгарии погибли 46 человекВ результате серьезного ДТП в Болгарии погибли как минимум 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних, передает РИА Новости. Авария с участием автобуса произошло ночью в возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. Сколько человек было в салоне, точно пока не известно, по сообщениям СМИ — 52 или 53."По предварительным данным, на 31-м километре автомагистрали "Струма" разбился автобус, зарегистрированный в Республике Северная Македония. В результате аварии погибли 46 человек", — говорится на сайте МВД Болгарии.Автобус, возвращался в Северную Македонию из экскурсионной поездки в Турцию, пишет болгарское издание Tribune.По информации телеканала NOVA, все погибшие — граждане Северной Македонии.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 258 миллионов.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 258 миллионов 268 тысяч 775. Из них 5 159 194 скончались. Применены свыше 7 425 290 232 дозы вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (47 888 123). Следом идут Индия (34 518 901) и Бразилия (22 020 412).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 9 942 859 случаев, в России – 9 205 431 случаев заражения, в Турции – 8 598 380, на Украине – 3 501 815, в Румынии –1 764 251.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 655 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число эпизодов заражения в стране достигло 358 857.Минздрав сообщает о 35 погибших. В опубликованном списке указаны смерти за октябрь и ноябрь 2021 года.Общее число скончавшихся на данный момент – 8869.

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дтп, пенитенциар, обыски