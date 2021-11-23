https://ru.sputnik.md/20211123/politsiya-moldovy-zaderzhala-v-kishineve-rossiyanina-obyavlennogo-v-mezhdunarodnyy-rozysk-46656366.html

Полиция Молдовы задержала в Кишиневе россиянина, объявленного в международный розыск

Полиция Молдовы задержала в Кишиневе россиянина, объявленного в международный розыск

Молдавские полицейские задержали мужчину, разыскиваемого в России.

2021-11-23T20:15+0200

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2021-11-23T20:15+0200

россия

задержание

интерпол

общество

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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Сотрудники Национального инспектората расследований задержали в Кишиневе 52-летнего гражданина Российской Федерации, который в 2013 году был объявлен в международный розыск российскими властями по подозрению в мошенничестве."Путем обмана и злоупотребления доверием мужчина вымогал крупные суммы денег у десятков потерпевших, после чего оформлял фальшивые документы под другим именем и скрывался на территории Приднестровского региона", - говорится в сообщении молдавской полиции.Задержанного поместили в СИЗО на 72 часа.Национальный инспекторат расследований направил все процессуальные документы в Генеральную прокуратуру для начала процедуры экстрадиции из Республики Молдова.

https://ru.sputnik.md/20211123/politsiya-zaderzhala-organizatora-narkopritona-v-durleshtakh-46637219.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

россия, задержание, интерпол