https://ru.sputnik.md/20211123/politsiya-moldovy-zaderzhala-v-kishineve-rossiyanina-obyavlennogo-v-mezhdunarodnyy-rozysk-46656366.html
Полиция Молдовы задержала в Кишиневе россиянина, объявленного в международный розыск
Полиция Молдовы задержала в Кишиневе россиянина, объявленного в международный розыск
Молдавские полицейские задержали мужчину, разыскиваемого в России.
2021-11-23T20:15+0200
2021-11-23T20:15+0200
2021-11-23T20:15+0200
россия
задержание
интерпол
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/04/34627826_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b9dfeda21be3a1936ecbba444addce32.jpg
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Сотрудники Национального инспектората расследований задержали в Кишиневе 52-летнего гражданина Российской Федерации, который в 2013 году был объявлен в международный розыск российскими властями по подозрению в мошенничестве."Путем обмана и злоупотребления доверием мужчина вымогал крупные суммы денег у десятков потерпевших, после чего оформлял фальшивые документы под другим именем и скрывался на территории Приднестровского региона", - говорится в сообщении молдавской полиции.Задержанного поместили в СИЗО на 72 часа.Национальный инспекторат расследований направил все процессуальные документы в Генеральную прокуратуру для начала процедуры экстрадиции из Республики Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211123/politsiya-zaderzhala-organizatora-narkopritona-v-durleshtakh-46637219.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/04/34627826_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ea015dea7de0fac2a51389fec72859c2.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
россия, задержание, интерпол
Полиция Молдовы задержала в Кишиневе россиянина, объявленного в международный розыск
Молдавские полицейские задержали мужчину, разыскиваемого в России.
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Сотрудники Национального инспектората расследований задержали в Кишиневе 52-летнего гражданина Российской Федерации, который в 2013 году был объявлен в международный розыск российскими властями по подозрению в мошенничестве.
"Путем обмана и злоупотребления доверием мужчина вымогал крупные суммы денег у десятков потерпевших, после чего оформлял фальшивые документы под другим именем и скрывался на территории Приднестровского региона", - говорится в сообщении молдавской полиции.
Задержанного поместили в СИЗО на 72 часа.
Национальный инспекторат расследований направил все процессуальные документы в Генеральную прокуратуру для начала процедуры экстрадиции из Республики Молдова.