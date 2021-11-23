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Полиция Молдовы задержала в Кишиневе россиянина, объявленного в международный розыск
Полиция Молдовы задержала в Кишиневе россиянина, объявленного в международный розыск
Молдавские полицейские задержали мужчину, разыскиваемого в России.
2021-11-23T20:15+0200
2021-11-23T20:15+0200
россия
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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Сотрудники Национального инспектората расследований задержали в Кишиневе 52-летнего гражданина Российской Федерации, который в 2013 году был объявлен в международный розыск российскими властями по подозрению в мошенничестве."Путем обмана и злоупотребления доверием мужчина вымогал крупные суммы денег у десятков потерпевших, после чего оформлял фальшивые документы под другим именем и скрывался на территории Приднестровского региона", - говорится в сообщении молдавской полиции.Задержанного поместили в СИЗО на 72 часа.Национальный инспекторат расследований направил все процессуальные документы в Генеральную прокуратуру для начала процедуры экстрадиции из Республики Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211123/politsiya-zaderzhala-organizatora-narkopritona-v-durleshtakh-46637219.html
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Евгений Чебан
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россия, задержание, интерпол

Полиция Молдовы задержала в Кишиневе россиянина, объявленного в международный розыск

20:15 23.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausЗадержание
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Молдавские полицейские задержали мужчину, разыскиваемого в России.
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Сотрудники Национального инспектората расследований задержали в Кишиневе 52-летнего гражданина Российской Федерации, который в 2013 году был объявлен в международный розыск российскими властями по подозрению в мошенничестве.
"Путем обмана и злоупотребления доверием мужчина вымогал крупные суммы денег у десятков потерпевших, после чего оформлял фальшивые документы под другим именем и скрывался на территории Приднестровского региона", - говорится в сообщении молдавской полиции.
Задержанного поместили в СИЗО на 72 часа.
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Национальный инспекторат расследований направил все процессуальные документы в Генеральную прокуратуру для начала процедуры экстрадиции из Республики Молдова.
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