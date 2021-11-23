https://ru.sputnik.md/20211123/politsiya-zaderzhala-organizatora-narkopritona-v-durleshtakh-46637219.html

Полиция задержала организатора наркопритона в Дурлештах

Полиция задержала организатора наркопритона в Дурлештах

Мужчине из Дурлешт грозит до 15 лет тюрьмы за организацию употребления наркотиков.

2021-11-23T13:12+0200

2021-11-23T13:12+0200

2021-11-23T13:12+0200

притон

дурлешты

наркотики

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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Житель Дурлешт в возрасте 49 лет задержан полицией за организацию в своей квартире наркопритона. Об этом сообщает Национальный инспекторат полиции.Сотрудники Управления по расследованию организованной преступности Инспектората расследований совместно с сотрудниками уголовного розыска Инспектората полиции Буюкан 22 ноября провели обыск в доме подозреваемого.Полицейские изъяли несколько сосудов и пакетов, содержащих большое количество растительных веществ со специфическим запахом марихуаны и приспособление для употребления наркотиков.Наркотики были собраны и доставлены в Центр судебной экспертизы.Подозреваемый задержан на 72 часа, в отношении него возбуждено уголовное дело за "Незаконный оборот наркотиков, этноботанических средств или их аналогов с целью отчуждения в особо крупных размерах".Согласно действующему законодательству, виновному в таком преступлении грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.Расследование продолжается.

https://ru.sputnik.md/20211108/studenty-kishinev-torgovlea-narkotiki-46253645.html

дурлешты

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2021

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притон, дурлешты, наркотики