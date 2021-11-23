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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
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https://ru.sputnik.md/20211123/popesku-o-novom-posle-v-rossii-eto-budet-uvazhaemyy-chelovek-46647909.html
Попеску о новом после в России: "Это будет уважаемый человек"
Попеску о новом после в России: "Это будет уважаемый человек"
Глава МИДЕИ сообщил, по каким критериям был выбран глава диппредставительства в Москве
2021-11-23T16:15+0200
2021-11-23T16:15+0200
политика
мидеи
посольство молдовы в россии
нику попеску
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КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Молдова направила в Москву запрос на агреман для молдавского дипломата, которого предлагается аккредитовать в качестве посла Молдовы в России.Об этом заявил в телеэфире глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску.Глава МИДЕИ отказался назвать имя будущего посла в Российской Федерации, однако сообщил, что это карьерный дипломат и "уважаемый человек"."Он очень уважаемый человек, в первую очередь в нашей дипломатической службе", —сказал Попеску.В начале августа правительство Гаврилицы приняло решение об отзыве предыдущего главы посольства Владимира Головатюка из Москвы. Перед этим Головатюка обвинила в домогательствах одна из сотрудниц посольства.
https://ru.sputnik.md/20210908/golovatyuk-o-rabote-poslom-russii-ustanovleny-dobrye-otnosheniya-44587599.html
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мидеи, посольство молдовы в россии, нику попеску

Попеску о новом после в России: "Это будет уважаемый человек"

16:15 23.11.2021
© Sputnik / Кирилл КаллиниковПосольство Республики Молдова в Москве.
Посольство Республики Молдова в Москве. - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Глава МИДЕИ отказался назвать имя дипломата, который займет пост главы посольства Молдовы в Москве.
КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Молдова направила в Москву запрос на агреман для молдавского дипломата, которого предлагается аккредитовать в качестве посла Молдовы в России.
Об этом заявил в телеэфире глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску.
Глава МИДЕИ отказался назвать имя будущего посла в Российской Федерации, однако сообщил, что это карьерный дипломат и "уважаемый человек".
"Он очень уважаемый человек, в первую очередь в нашей дипломатической службе", —сказал Попеску.
Владимир Головатюк - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
Политика
Головатюк - о работе послом в России: установлены добрые отношения
8 сентября, 15:25
В начале августа правительство Гаврилицы приняло решение об отзыве предыдущего главы посольства Владимира Головатюка из Москвы. Перед этим Головатюка обвинила в домогательствах одна из сотрудниц посольства.
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