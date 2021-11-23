https://ru.sputnik.md/20211123/popesku-o-novom-posle-v-rossii-eto-budet-uvazhaemyy-chelovek-46647909.html

Попеску о новом после в России: "Это будет уважаемый человек"

Попеску о новом после в России: "Это будет уважаемый человек"

Глава МИДЕИ сообщил, по каким критериям был выбран глава диппредставительства в Москве

2021-11-23T16:15+0200

2021-11-23T16:15+0200

2021-11-23T16:15+0200

политика

мидеи

посольство молдовы в россии

нику попеску

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КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Молдова направила в Москву запрос на агреман для молдавского дипломата, которого предлагается аккредитовать в качестве посла Молдовы в России.Об этом заявил в телеэфире глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску.Глава МИДЕИ отказался назвать имя будущего посла в Российской Федерации, однако сообщил, что это карьерный дипломат и "уважаемый человек"."Он очень уважаемый человек, в первую очередь в нашей дипломатической службе", —сказал Попеску.В начале августа правительство Гаврилицы приняло решение об отзыве предыдущего главы посольства Владимира Головатюка из Москвы. Перед этим Головатюка обвинила в домогательствах одна из сотрудниц посольства.

https://ru.sputnik.md/20210908/golovatyuk-o-rabote-poslom-russii-ustanovleny-dobrye-otnosheniya-44587599.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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мидеи, посольство молдовы в россии, нику попеску