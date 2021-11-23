https://ru.sputnik.md/20211123/priznanie-diplomov-i-novaya-dorozhnaya-karta---itogi-vizita-sandu-v-bukharest-46642794.html
Признание дипломов и новая Дорожная карта - итоги визита Санду в Бухарест
Признание дипломов и новая Дорожная карта - итоги визита Санду в Бухарест
Нику Попеску и Богдан Ауреску подписали Дорожную карту по приоритетным направлениям сотрудничества Румыния - Молдова.
2021-11-23T14:16+0200
2021-11-23T14:16+0200
2021-11-23T14:41+0200
бухарест
румыния
майя санду
клаус йоханнис
политика
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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Министры иностранных дел Румынии и Республики Молдова подписали в Бухаресте Дорожную карту по приоритетным направлениям сотрудничества Румыния-Республика Молдова, а министры образования двух стран подписали соглашение о взаимном признании дипломов учебных заведений и научных званий между странами. Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнесом заявила президент Молдовы Майя Санду.Перед пресс-конференцией президентов главы внешнеполитических ведомств двух стран Нику Попеску и Богдан Ауреску подписали Дорожную карту по приоритетным направлениям сотрудничества Румыния - Молдова.Как пояснил в соцсети глава МИДЕИ Нику Попеску, Дорожная карта включает приоритетные проекты по каждой из областей сотрудничества. Так, например, сотрудничество в области дорожной инфраструктуры предполагает строительство моста через Прут в районе Унген и ремонт железнодорожного моста у Джурджулешт. Соглашение также предполагает подписание договора о выделении Молдове безвозмездной финансовой помощи, оказание содействия в реформировании юстиции, сотрудничество в области образования, медицины, защиты окружающей среди и т.п.После подписания президенты двух государств сделали заявления для прессы.В своем заявлении Клаус Йоханнис поблагодарил президента Майю Санду, врачей и медсестер из Республики Молдова за ценную помощь, недавно оказанную во время пандемии.Иоаннис также заявил, что во время переговоров с президентом Майей Санду он подчеркнул, что Республика Молдова пользуется в Бухаресте чрезвычайно устойчивой и межпартийной поддержкой.Санду рассказала о сотрудничестве с Румынией в области энергетической безопасности. Приветствовала завершение строительства газопровода Яссы-Унгены.Кроме того, Санду высоко оценила шаги по объединению энергосистем двух стран, сославшись на начало работ на участке Исакча-Вулканешты-Кишинев, выразила надежду, что следующим участком будет ЛЭП между Сучавой и Бельцами.Санду также рассказал о дорожной инфраструктуре, упомянув автомобильный мост через Прут из Унген.Касательно европейской интеграции Майя Санду заявила, что Республика Молдова рассчитывает на поддержку Румынии на двусторонней основе и в рамках ЕС.Президент Молдовы Майя Санду совершает однодневный официальный визит в Бухарест по приглашению президента Румынии Клауса Йоханниса.У Санду были запланированы встречи с президентом Йоханнисом, с и. о. премьера Флорином Кыцу, председателем румынского сената Анкой Даной Драгу и с и. о. председателя палаты депутатов Сорином Михаем Гриндяну.
https://ru.sputnik.md/20211120/prezident-moldova-ofitsialnyy-vizit-bukharest-46568182.html
https://ru.sputnik.md/20211115/spynu-o-stroitelstve-lep-vulkaneshty-kishinev-46413167.html
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бухарест, румыния, майя санду, клаус йоханнис
Признание дипломов и новая Дорожная карта - итоги визита Санду в Бухарест
14:16 23.11.2021 (обновлено: 14:41 23.11.2021)
Дорожную карту по приоритетным направлениям сотрудничества Румыния - Молдова подписали Нику Попеску и Богдан Ауреску.
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Министры иностранных дел Румынии и Республики Молдова подписали в Бухаресте Дорожную карту по приоритетным направлениям сотрудничества Румыния-Республика Молдова, а министры образования двух стран подписали соглашение о взаимном признании дипломов учебных заведений и научных званий между странами. Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнесом заявила президент Молдовы Майя Санду.
Перед пресс-конференцией президентов главы внешнеполитических ведомств двух стран Нику Попеску и Богдан Ауреску подписали Дорожную карту по приоритетным направлениям сотрудничества Румыния - Молдова.
Как пояснил в соцсети глава МИДЕИ Нику Попеску, Дорожная карта включает приоритетные проекты по каждой из областей сотрудничества. Так, например, сотрудничество в области дорожной инфраструктуры предполагает строительство моста через Прут в районе Унген и ремонт железнодорожного моста у Джурджулешт.
Соглашение также предполагает подписание договора о выделении Молдове безвозмездной финансовой помощи, оказание содействия в реформировании юстиции, сотрудничество в области образования, медицины, защиты окружающей среди и т.п.
После подписания президенты двух государств сделали заявления для прессы.
В своем заявлении Клаус Йоханнис поблагодарил президента Майю Санду, врачей и медсестер из Республики Молдова за ценную помощь, недавно оказанную во время пандемии.
Иоаннис также заявил, что во время переговоров с президентом Майей Санду он подчеркнул, что Республика Молдова пользуется в Бухаресте чрезвычайно устойчивой и межпартийной поддержкой.
Санду рассказала о сотрудничестве с Румынией в области энергетической безопасности. Приветствовала завершение строительства газопровода Яссы-Унгены.
Кроме того, Санду высоко оценила шаги по объединению энергосистем двух стран, сославшись на начало работ на участке Исакча-Вулканешты-Кишинев, выразила надежду, что следующим участком будет ЛЭП между Сучавой и Бельцами.
Санду также рассказал о дорожной инфраструктуре, упомянув автомобильный мост через Прут из Унген.
Касательно европейской интеграции Майя Санду заявила, что Республика Молдова рассчитывает на поддержку Румынии на двусторонней основе и в рамках ЕС.
"Европейская интеграция также может быть достигнута при поддержке друзей в Бухаресте. Республика Молдова имеет сильную поддержку из Бухареста по этим вопросам", - заявила президент.
Президент Молдовы Майя Санду совершает однодневный официальный визит в Бухарест по приглашению президента Румынии Клауса Йоханниса.
У Санду были запланированы встречи с президентом Йоханнисом, с и. о. премьера Флорином Кыцу, председателем румынского сената Анкой Даной Драгу и с и. о. председателя палаты депутатов Сорином Михаем Гриндяну.