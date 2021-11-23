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https://ru.sputnik.md/20211123/priznanie-diplomov-i-novaya-dorozhnaya-karta---itogi-vizita-sandu-v-bukharest-46642794.html
Признание дипломов и новая Дорожная карта - итоги визита Санду в Бухарест
Признание дипломов и новая Дорожная карта - итоги визита Санду в Бухарест
Нику Попеску и Богдан Ауреску подписали Дорожную карту по приоритетным направлениям сотрудничества Румыния - Молдова.
2021-11-23T14:16+0200
2021-11-23T14:41+0200
бухарест
румыния
майя санду
клаус йоханнис
политика
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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Министры иностранных дел Румынии и Республики Молдова подписали в Бухаресте Дорожную карту по приоритетным направлениям сотрудничества Румыния-Республика Молдова, а министры образования двух стран подписали соглашение о взаимном признании дипломов учебных заведений и научных званий между странами. Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнесом заявила президент Молдовы Майя Санду.Перед пресс-конференцией президентов главы внешнеполитических ведомств двух стран Нику Попеску и Богдан Ауреску подписали Дорожную карту по приоритетным направлениям сотрудничества Румыния - Молдова.Как пояснил в соцсети глава МИДЕИ Нику Попеску, Дорожная карта включает приоритетные проекты по каждой из областей сотрудничества. Так, например, сотрудничество в области дорожной инфраструктуры предполагает строительство моста через Прут в районе Унген и ремонт железнодорожного моста у Джурджулешт. Соглашение также предполагает подписание договора о выделении Молдове безвозмездной финансовой помощи, оказание содействия в реформировании юстиции, сотрудничество в области образования, медицины, защиты окружающей среди и т.п.После подписания президенты двух государств сделали заявления для прессы.В своем заявлении Клаус Йоханнис поблагодарил президента Майю Санду, врачей и медсестер из Республики Молдова за ценную помощь, недавно оказанную во время пандемии.Иоаннис также заявил, что во время переговоров с президентом Майей Санду он подчеркнул, что Республика Молдова пользуется в Бухаресте чрезвычайно устойчивой и межпартийной поддержкой.Санду рассказала о сотрудничестве с Румынией в области энергетической безопасности. Приветствовала завершение строительства газопровода Яссы-Унгены.Кроме того, Санду высоко оценила шаги по объединению энергосистем двух стран, сославшись на начало работ на участке Исакча-Вулканешты-Кишинев, выразила надежду, что следующим участком будет ЛЭП между Сучавой и Бельцами.Санду также рассказал о дорожной инфраструктуре, упомянув автомобильный мост через Прут из Унген.Касательно европейской интеграции Майя Санду заявила, что Республика Молдова рассчитывает на поддержку Румынии на двусторонней основе и в рамках ЕС.Президент Молдовы Майя Санду совершает однодневный официальный визит в Бухарест по приглашению президента Румынии Клауса Йоханниса.У Санду были запланированы встречи с президентом Йоханнисом, с и. о. премьера Флорином Кыцу, председателем румынского сената Анкой Даной Драгу и с и. о. председателя палаты депутатов Сорином Михаем Гриндяну.
https://ru.sputnik.md/20211120/prezident-moldova-ofitsialnyy-vizit-bukharest-46568182.html
https://ru.sputnik.md/20211115/spynu-o-stroitelstve-lep-vulkaneshty-kishinev-46413167.html
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Евгений Чебан
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бухарест, румыния, майя санду, клаус йоханнис

Признание дипломов и новая Дорожная карта - итоги визита Санду в Бухарест

14:16 23.11.2021 (обновлено: 14:41 23.11.2021)
© Inquam Photos / GEORGE CALINDeclaratii comune sustinute de presedintele Klaus Iohannis si omologul sau moldovean, Maia Sandu, la Palatul Cotroceni din Bucuresti
Declaratii comune sustinute de presedintele Klaus Iohannis si omologul sau moldovean, Maia Sandu, la Palatul Cotroceni din Bucuresti - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© Inquam Photos / GEORGE CALIN
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Дорожную карту по приоритетным направлениям сотрудничества Румыния - Молдова подписали Нику Попеску и Богдан Ауреску.
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Министры иностранных дел Румынии и Республики Молдова подписали в Бухаресте Дорожную карту по приоритетным направлениям сотрудничества Румыния-Республика Молдова, а министры образования двух стран подписали соглашение о взаимном признании дипломов учебных заведений и научных званий между странами. Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнесом заявила президент Молдовы Майя Санду.
Перед пресс-конференцией президентов главы внешнеполитических ведомств двух стран Нику Попеску и Богдан Ауреску подписали Дорожную карту по приоритетным направлениям сотрудничества Румыния - Молдова.
Как пояснил в соцсети глава МИДЕИ Нику Попеску, Дорожная карта включает приоритетные проекты по каждой из областей сотрудничества. Так, например, сотрудничество в области дорожной инфраструктуры предполагает строительство моста через Прут в районе Унген и ремонт железнодорожного моста у Джурджулешт.
Соглашение также предполагает подписание договора о выделении Молдове безвозмездной финансовой помощи, оказание содействия в реформировании юстиции, сотрудничество в области образования, медицины, защиты окружающей среди и т.п.
После подписания президенты двух государств сделали заявления для прессы.
В своем заявлении Клаус Йоханнис поблагодарил президента Майю Санду, врачей и медсестер из Республики Молдова за ценную помощь, недавно оказанную во время пандемии.
Иоаннис также заявил, что во время переговоров с президентом Майей Санду он подчеркнул, что Республика Молдова пользуется в Бухаресте чрезвычайно устойчивой и межпартийной поддержкой.
Президент Молдовы Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
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Президент Молдовы Майя Санду совершит официальный визит в Бухарест
20 ноября, 13:32
Санду рассказала о сотрудничестве с Румынией в области энергетической безопасности. Приветствовала завершение строительства газопровода Яссы-Унгены.
Кроме того, Санду высоко оценила шаги по объединению энергосистем двух стран, сославшись на начало работ на участке Исакча-Вулканешты-Кишинев, выразила надежду, что следующим участком будет ЛЭП между Сучавой и Бельцами.
Санду также рассказал о дорожной инфраструктуре, упомянув автомобильный мост через Прут из Унген.
LIVE: Спыну рассказывает о строительстве ЛЭП Вулканешты – Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
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Спыну рассказал о строительстве ЛЭП Вулканешты – Кишинев
15 ноября, 12:57
Касательно европейской интеграции Майя Санду заявила, что Республика Молдова рассчитывает на поддержку Румынии на двусторонней основе и в рамках ЕС.

"Европейская интеграция также может быть достигнута при поддержке друзей в Бухаресте. Республика Молдова имеет сильную поддержку из Бухареста по этим вопросам", - заявила президент.

Президент Молдовы Майя Санду совершает однодневный официальный визит в Бухарест по приглашению президента Румынии Клауса Йоханниса.
У Санду были запланированы встречи с президентом Йоханнисом, с и. о. премьера Флорином Кыцу, председателем румынского сената Анкой Даной Драгу и с и. о. председателя палаты депутатов Сорином Михаем Гриндяну.
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