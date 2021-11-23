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"Реал Мадрид" и "Шериф": заявления накануне матча Лиги чемпионов в Тирасполе
Перед ответной игрой группового этапа Лиги чемпионов клубы провели открытые тренировки и пообщались с прессой.
ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В среду "Реал Мадрид" и тираспольский "Шериф" вновь сойдутся в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Накануне ответного матча клубы действовали по регламенту: провели пресс-конференции и открытые тренировки.
Анчелотти и команда готовятся к реваншу
В отличие от миланского "Интера" и донецкого "Шахтера", королевский клуб провел предматчевую тренировку на главной арене в Тирасполе. На поле "Шерифа" впервые вышли Лука Модрич, Франсиско Иско, Карим Бензема и еще 20 футболистов. Вместе с испанцами на стадионе появился и легендарный бразилец Роберто Карлос. Он уже был в Тирасполе в 2009 году в составе турецкого "Фенербахче". На этот раз он выступит в качестве комментатора. Еще одна звезда "Реала" - главный тренер Карло Анчелотти. Специалист признался, что впечатлен спортивным сооружением в Тирасполе.
© Sputnik / Sorokopud Julia"Реал Мадрид" на главной арене в Тирасполе
"Реал Мадрид" на главной арене в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
"В целом мне здесь нравится. У нас хороший отель, и меня удивил стадион - он новый и действительно современный. А вообще, те, кто играют и являются частью этого футбольного мира, умеют адаптироваться ко всему", - заявил наставник мадридского клуба.
Карло Анчелотти допустил, что исход матча с "Шерифом" может быть любым. "Выиграем – хорошо. Проиграем – что с этим поделаешь?" - размышлял тренер "сливочных", вспоминая защиту "желто-черных" и собственные ошибки в прошлом матче.
"Что касается игры, которая напоминает мне неудачный опыт первого матча на "Бернабеу". Скажу, что за исключением возможного выхода в старте Милитао и Родриго, ротации не будет. Надо учитывать моменты и динамику. Одна из немногих игр, которые мы проиграли в этом году, была против "Шерифа", - сказал Карло Анчелотти.
Свои возможности на предматчевой пресс-конференции оценил и голкипер "Реала" Куртуа Тибо. У "Шерифа очень сильная защита. Но мы сделаем завтра все возможное, чтобы прошлый результат не повторился", - пообещал вратарь мадридского клуба.
© AFP 2021 / SERGEI GAPONКуртуа Тибо
Куртуа Тибо
© AFP 2021 / SERGEI GAPON
Команда Вернидуба приложит максимум усилий
Футболисты "Шерифа" провели открытую тренировку на втором тренировочном поле, подальше от прессы. Перед этим к журналистам вышли главный тренер тираспольчан Юрий Вернидуб и капитан команды Густаво Дуланто. Перуанец отметил особый интерес города к приезду соперников.
"Мы довольны, как в Тирасполе встретили "Реал", и сами очень рады принять такой клуб в Тирасполе. Мы надеемся на хорошую игру", - сказал Дуланто.
Украинский тренер "Шерифа" прогнозы на матч делал осторожно, без резких заявлений. Вернидуб отметил, что к игре со своей командой готовился тщательно и надеется завтра достойно противостоять гранду. Рулевой "желто-черных" высказался относительно травмированных Жасура Яхшибоева и Момо Янсане.
"Надеюсь, наш лазарет опустеет. Янсане и Яхшибоев - также в заявке и готовятся. Может, не с первых минут, но они могут появиться завтра на поле", - уточнил тренер "Шерифа".
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шериф" обыграл "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" (2:1). Ответная игра состоится в среду, 24 ноября, в Тирасполе. Начало в 22:00.
"Шериф" накануне матча с "Реалом"
"Реал" единолично возглавляет группу D c 9 очками после четырех игр, Миланский "Интер" занимает второе место (7 очков), "Шериф" находится на промежуточном третьем месте (6 очков). Замыкает турнирную таблицу "Шахтер" (1 балл).
Во втором матче пятого раунда групповой стадии главного клубного турнира Европы в квартете D "Интер" дома сыграет с "Шахтером". В случае поражения донецкой команды "Шериф" при любом исходе домашней встречи с "Реалом" гарантирует себе еврокубковую весну.