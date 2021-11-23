https://ru.sputnik.md/20211123/revaktsinatsiya-johnson--johnson-vozmozhna-cherez-dva-mesyatsa-posle-privivki-46617979.html
Ревакцинация Johnson & Johnson возможна через два месяца после прививки
Ревакцинация Johnson & Johnson возможна через два месяца после прививки
Ревакцинация Johnson & Johnson возможна через два месяца после прививки
2021-11-23T08:00+0200
2021-11-23T08:00+0200
2021-11-23T08:00+0200
коронавирус
вакцина
вакцинация
ревакцинация
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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА начало рассматривать заявку на использование усиливающей дозы вакцины от Johnson & Johnson против COVID-19, передает РИА Новости. В заявлении регулятора сообщается, что повторная вакцина возможна уже через два месяца после первого укола."ЕМА приступило к оценке заявки на использование бустерной дозы вакцины компании Johnson & Johnson, которую следует вводить не ранее чем через два месяца после первой дозы людям старше 18 лет", – указывается в документе.Регулятор обещает оценить поданную заявку в течение ближайших нескольких недель.Ревакцинация в МолдовеВ Минздраве Молдовы рассматривают необходимость начала кампании вакцинации бустерной дозой, но властям нужно дождаться мнения экспертов Национального комитета по вакцинации. Такое заявление сделала госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску."Решение Минздрава по вакцинации бустерной дозой было принято, и оно положительное. Но мы пока скованы с технической точки зрения. Чтобы вынести соответствующий приказ, очень важно, чтобы не было никаких сомнений в отношении безопасности граждан, которым разрешена ревакцинация", – заявила Николаеску.Как объяснила Николаеску, в Минздраве еще ждут решения и рекомендаций Национального комитета по вакцинации в стране. Как добавила госсекретарь, в комитете изучают мировую практику применения бустерной дозы и рассматривают, какая вакцина будет наиболее подходящей для граждан Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211117/minzdrav-18-noyabrya-stanet-vozmozhno-vaktsinatsiya-detey-ot-covid-19-46471968.html
https://ru.sputnik.md/20211122/covid-19-mozhet-sprovotsirovat-razvitie-diabeta-46599513.html
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вакцина, вакцинация, ревакцинация
Ревакцинация Johnson & Johnson возможна через два месяца после прививки
Усиливающую дозу вакцины будут получать люди старше 18 лет.
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik.
Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА начало рассматривать заявку на использование усиливающей дозы вакцины от Johnson & Johnson против COVID-19, передает РИА Новости
. В заявлении регулятора сообщается, что повторная вакцина возможна уже через два месяца после первого укола.
"ЕМА приступило к оценке заявки на использование бустерной дозы вакцины компании Johnson & Johnson, которую следует вводить не ранее чем через два месяца после первой дозы людям старше 18 лет", – указывается в документе.
Регулятор обещает оценить поданную заявку в течение ближайших нескольких недель.
Ревакцинация в Молдове
В Минздраве Молдовы рассматривают необходимость начала кампании вакцинации бустерной дозой, но властям нужно дождаться мнения экспертов Национального комитета по вакцинации. Такое заявление сделала госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.
"Решение Минздрава по вакцинации бустерной дозой было принято, и оно положительное. Но мы пока скованы с технической точки зрения. Чтобы вынести соответствующий приказ, очень важно, чтобы не было никаких сомнений в отношении безопасности граждан, которым разрешена ревакцинация", – заявила Николаеску.
Как объяснила Николаеску, в Минздраве еще ждут решения и рекомендаций Национального комитета по вакцинации в стране. Как добавила госсекретарь, в комитете изучают мировую практику применения бустерной дозы и рассматривают, какая вакцина будет наиболее подходящей для граждан Молдовы.