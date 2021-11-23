https://ru.sputnik.md/20211123/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-strane-snova-potepleet-46622636.html

Самый точный прогноз погоды: в стране снова потеплеет

Самый точный прогноз погоды: в стране снова потеплеет

Самый точный прогноз погоды когда похолодает.

2021-11-23T07:00+0200

2021-11-23T07:00+0200

2021-11-23T07:00+0200

прогноз погоды

погода

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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, местами слабый дождь.Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +5 до +9 градусов по Цельсию, ночью ожидается от 0 до +5 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 23 ноября: ночью – от +2 до +4, днем – от +6 до +8 градусов.24 ноября днем ожидается похожий температурный режим, без осадков.Позднее, начиная с 25 ноября, немного потеплеет – до +9 днем, а ночью ожидается от 0 до -5 градусов. 26 ноября ожидается максимальная температура днем до +13, а 27-29 ноября потеплеет до +15.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь почитает святых апостолов от 70-ти Родиона и Ераста.На Руси этот день был связан с различными приметами и традициями. Крестьяне освящали в церкви хлеб с большим куском соли, поскольку верили, что зимой это предохраняет скотину от болезней. Половину его скармливали животным, а половину хранили в доме, поскольку считалось, что это средство в состоянии поднять на ноги даже умирающее животное.Также в этот день полагалось помогать нищим, странникам – их надо было и накормить, и по возможности оделить одеждой и деньгами, поскольку обделенные люди были ближе к Богу и их молитвы он услышит скорее.Согласно поверьям, если в этот день земля покрывалась снегом или люди слышали чириканье воробьев, то ждали потепления. Ветер же предвещал приближение метелей. Если развозило дороги, то говорили, что зима будет лютой.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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прогноз погоды, погода