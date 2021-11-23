https://ru.sputnik.md/20211123/severn-makedoni-dni-traur-dtp-bolgari-46635817.html

В Северной Македонии объявят дни траура после трагического ДТП в Болгарии

В Северной Македонии объявят дни траура после трагического ДТП в Болгарии

В Македонии объявят дни траура после трагического ДТП в Болгарии

2021-11-23T14:37+0200

2021-11-23T14:37+0200

2021-11-23T14:43+0200

болгария

дтп

северная македония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/17/46635989_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_59aed062f145333936cb4fe83ce6354a.jpg

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. В Северной Македонии объявят дни траура после аварии автобуса в Болгарии, в результате которой по разным данным погибли 45 или 46 человек, передает РИА Новости. Об этом сообщил президент Северной Македонии Стево Пендаровски.Глава правительства Северной Македонии ранее указал, что будет очень благодарен властям Болгарии, "если откроют причины инцидента и поделятся этой информацией"."Ожидаем, что компетентные органы проведут полное расследование, утвердят причины и ответственность за трагедию, которой не помнит наша новая история. В дни траура, которые последуют, желаю мира и покоя душам погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал глава государства в Twitter.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибло 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних.Премьер Северной Македонии Зоран Заев сообщил, что все погибшие – граждане этой страны. Всего в салоне, по разным данным, находилось 52 или 53 человека. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении.В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку, заявил заместитель главного прокурора Болгарии, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.

https://ru.sputnik.md/20211123/podrobnosti-dtp-v-bolgarii-osnovnye-versii-avarii-46632139.html

болгария

северная македония

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

болгария, дтп, северная македония