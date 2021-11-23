Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211123/severn-makedoni-dni-traur-dtp-bolgari-46635817.html
В Северной Македонии объявят дни траура после трагического ДТП в Болгарии
В Северной Македонии объявят дни траура после трагического ДТП в Болгарии
В Македонии объявят дни траура после трагического ДТП в Болгарии
2021-11-23T14:37+0200
2021-11-23T14:43+0200
болгария
дтп
северная македония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/17/46635989_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_59aed062f145333936cb4fe83ce6354a.jpg
КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. В Северной Македонии объявят дни траура после аварии автобуса в Болгарии, в результате которой по разным данным погибли 45 или 46 человек, передает РИА Новости. Об этом сообщил президент Северной Македонии Стево Пендаровски.Глава правительства Северной Македонии ранее указал, что будет очень благодарен властям Болгарии, "если откроют причины инцидента и поделятся этой информацией"."Ожидаем, что компетентные органы проведут полное расследование, утвердят причины и ответственность за трагедию, которой не помнит наша новая история. В дни траура, которые последуют, желаю мира и покоя душам погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал глава государства в Twitter.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибло 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних.Премьер Северной Македонии Зоран Заев сообщил, что все погибшие – граждане этой страны. Всего в салоне, по разным данным, находилось 52 или 53 человека. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении.В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку, заявил заместитель главного прокурора Болгарии, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.
https://ru.sputnik.md/20211123/podrobnosti-dtp-v-bolgarii-osnovnye-versii-avarii-46632139.html
болгария
северная македония
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/17/46635989_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df412c5a48c5203d7773e5a55e397bcf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
болгария, дтп, северная македония

В Северной Македонии объявят дни траура после трагического ДТП в Болгарии

14:37 23.11.2021 (обновлено: 14:43 23.11.2021)
© REUTERS / STOYAN NENOVНа месте ДТП с автобусом на автомагистрали "Струма" в Болгарии
На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / STOYAN NENOV
Подписаться на
Жертвами аварии стали только граждане Северной Македонии.
КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. В Северной Македонии объявят дни траура после аварии автобуса в Болгарии, в результате которой по разным данным погибли 45 или 46 человек, передает РИА Новости. Об этом сообщил президент Северной Македонии Стево Пендаровски.
Глава правительства Северной Македонии ранее указал, что будет очень благодарен властям Болгарии, "если откроют причины инцидента и поделятся этой информацией".
"Ожидаем, что компетентные органы проведут полное расследование, утвердят причины и ответственность за трагедию, которой не помнит наша новая история. В дни траура, которые последуют, желаю мира и покоя душам погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал глава государства в Twitter.
Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибло 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних.
На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
Подробности ДТП в Болгарии: основные версии аварии
09:42
Премьер Северной Македонии Зоран Заев сообщил, что все погибшие – граждане этой страны. Всего в салоне, по разным данным, находилось 52 или 53 человека. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении.
В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку, заявил заместитель главного прокурора Болгарии, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:45"Спутник Лайт" одобрен в Сан-Марино
16:15Попеску о новом после в России: "Это будет уважаемый человек"
16:14Власти Молдовы выделят 1,4 миллиарда леев для покрытия текущего долга "Молдовагаза"
16:11Николай Журавский переизбран главой Национального олимпийского комитета
15:54Пресс-конференция вице-премьера Андрея Спыну - видео
15:50Официально: Таубер и Григоришин вышли во второй тур выборов в Бельцах
15:28Лечить некому - Гагаузия столкнулась с острым дефицитом врачей
15:17Эксперт - о новом газовом кризисе: это за пределами разумного
15:00Мигранты покидают территорию Белоруссии
14:37В Северной Македонии объявят дни траура после трагического ДТП в Болгарии
14:16Признание дипломов и новая Дорожная карта - итоги визита Санду в Бухарест
13:58LIVE: "Реал Мадрид" прилетел в Молдову на матч с "Шерифом"
13:37Лисневский: о главной проблеме новой власти говорят очень давно
13:12Полиция задержала организатора наркопритона в Дурлештах
12:46Как Кишинев отметит зимние праздники
12:30Генпрокуратура России отправила в суд дело на Вячеслава Платона
12:17Когда в Кишиневе театры и концертные залы вернутся к прежнему режиму работы
12:10Ион Чебан: в Кишиневе устанавливается "оранжевый код" эпидопасности
12:03Румыны под Сталиградом. Был ли выход у добровольных заложников Гитлера?
11:48В Одесской области задержали контрабанду из Молдовы на шесть миллионов леев