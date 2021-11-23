https://ru.sputnik.md/20211123/sputnik-layt-odobren-v-san-marino-46646029.html
"Спутник Лайт" одобрен в Сан-Марино
"Спутник Лайт" одобрен в Сан-Марино
"Спутник Лайт" получил одобрение в Сан-Марино как самостоятельный препарат и в качестве бустера ко всем другим вакцинам
2021-11-23T16:45+0200
2021-11-23T16:45+0200
2021-11-23T16:45+0200
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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" получила одобрение в Сан-Марино как самостоятельный препарат и в качестве бустера ко всем другим вакцинам, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций."РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" правительством Республики Сан-Марино", - сообщили во вторник в фонде.Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приведены в сообщении, все больше стран регистрируют "Спутник Лайт" "в качестве универсального бустера для увеличения продолжительности действия других вакцин против коронавируса".Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Он зарегистрирован более чем в 15 странах, еще в 30 странах препарат находится в процессе регистрации.Ранее, в феврале 2021 года, Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины "Спутник V".
https://ru.sputnik.md/20211115/sputnik-layt-registratsiyu-es-46425271.html
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спутник, сан-марино
"Спутник Лайт" одобрен в Сан-Марино
Российская вакцина будет применяться не только для бустерной вакцинации.
КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik.
Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" получила одобрение в Сан-Марино как самостоятельный препарат и в качестве бустера ко всем другим вакцинам, передает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций.
"РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" правительством Республики Сан-Марино", - сообщили во вторник в фонде.
"Препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино", - добавили в РФПИ.
Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приведены в сообщении, все больше стран регистрируют "Спутник Лайт" "в качестве универсального бустера для увеличения продолжительности действия других вакцин против коронавируса".
Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Он зарегистрирован более чем в 15 странах, еще в 30 странах препарат находится в процессе регистрации.
Ранее, в феврале 2021 года, Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины "Спутник V".