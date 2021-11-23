https://ru.sputnik.md/20211123/sputnik-layt-odobren-v-san-marino-46646029.html

"Спутник Лайт" одобрен в Сан-Марино

"Спутник Лайт" одобрен в Сан-Марино

"Спутник Лайт" получил одобрение в Сан-Марино как самостоятельный препарат и в качестве бустера ко всем другим вакцинам

2021-11-23T16:45+0200

2021-11-23T16:45+0200

2021-11-23T16:45+0200

коронавирус

спутник

сан-марино

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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" получила одобрение в Сан-Марино как самостоятельный препарат и в качестве бустера ко всем другим вакцинам, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций."РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" правительством Республики Сан-Марино", - сообщили во вторник в фонде.Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приведены в сообщении, все больше стран регистрируют "Спутник Лайт" "в качестве универсального бустера для увеличения продолжительности действия других вакцин против коронавируса".Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Он зарегистрирован более чем в 15 странах, еще в 30 странах препарат находится в процессе регистрации.Ранее, в феврале 2021 года, Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины "Спутник V".

https://ru.sputnik.md/20211115/sputnik-layt-registratsiyu-es-46425271.html

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