https://ru.sputnik.md/20211123/spynu-o-novom-gazovom-krizise-pravitelstvo-vedet-peregovory-46632832.html
Спыну - о новом газовом кризисе: правительство ведет переговоры
Спыну - о новом газовом кризисе: правительство ведет переговоры
Спыну - о новом газовом кризисе: правительство ведет переговоры
2021-11-23T10:16+0200
2021-11-23T10:16+0200
2021-11-23T12:35+0200
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Правительство ведет переговоры и пытается найти выход из сложившейся ситуации вокруг поставок газа в Молдову. Об этом в соцсети написал вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Спыну."Вчера по просьбе "Газпрома" состоялось заседание Наблюдательного совета "Молдовагаза". Единственной темой обсуждения была текущая задолженность "Молдовагаза" за октябрь и аванс за ноябрь. Эти суммы должны были быть выплачены до 20 ноября. Эта формула оплаты за газ является частью базового контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом" и не является новым условием", - рассказал министр.По словам Андрея Спыну, после заседания Наблюдательного совета компании "Молдовагаз" получил уведомление о выплате долга в течение 48 часов. В настоящее время эта задолженность составляет 74 278 446,91 долларов. Задолженность возникла из-за закупки газа в октябре по цене более 790 долларов за тысячу кубометров, и тариф на газ, примененный в октябре, не покрыл разницу. Пока "Молдовагаз" не нашел коммерческого решения для выплаты текущего долга, - уточнил вице-премьер."Газпром" заявил, что Молдове могут отключить газ через 48 часовРоссийское ПАО "Газпром" крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24"."Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов."Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ", - сообщил Куприянов."Очередной срок текущих платежей - сегодня ( в понедельник - прим. ред) 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - добавил он.
https://ru.sputnik.md/20211122/postavki-gaza-moldovu-mogut-byt-ostanovleny-cherez-48-chasov-gazprom-46623301.html
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андрей спыну
Спыну - о новом газовом кризисе: правительство ведет переговоры
10:16 23.11.2021 (обновлено: 12:35 23.11.2021)
Вице-премьер Андрей Спыну прокомментировал ситуацию вокруг поставок газа в Молдову.
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Правительство ведет переговоры и пытается найти выход из сложившейся ситуации вокруг поставок газа в Молдову. Об этом в соцсети написал вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Спыну.
"Вчера по просьбе "Газпрома" состоялось заседание Наблюдательного совета "Молдовагаза". Единственной темой обсуждения была текущая задолженность "Молдовагаза" за октябрь и аванс за ноябрь. Эти суммы должны были быть выплачены до 20 ноября. Эта формула оплаты за газ является частью базового контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом" и не является новым условием", - рассказал министр.
По словам Андрея Спыну, после заседания Наблюдательного совета компании "Молдовагаз" получил уведомление о выплате долга в течение 48 часов. В настоящее время эта задолженность составляет 74 278 446,91 долларов. Задолженность возникла из-за закупки газа в октябре по цене более 790 долларов за тысячу кубометров, и тариф на газ, примененный в октябре, не покрыл разницу. Пока "Молдовагаз" не нашел коммерческого решения для выплаты текущего долга, - уточнил вице-премьер.
Сегодня в Министерство инфраструктуры и регионального развития поступил запрос "Молдовагаза" по поводу создавшейся ситуации. В этом смысле правительство ведет переговоры, чтобы найти решения и гарантировать доставку газа гражданам нашей страны. В связи с этим мы вернемся с дополнительной информацией.
Андрей Спыну
Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции
"Газпром" заявил, что Молдове могут отключить газ через 48 часов
Российское ПАО "Газпром" крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".
"Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.
"Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ", - сообщил Куприянов.
"Очередной срок текущих платежей - сегодня ( в понедельник - прим. ред) 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - добавил он.