https://ru.sputnik.md/20211123/spynu-o-novom-gazovom-krizise-pravitelstvo-vedet-peregovory-46632832.html

Спыну - о новом газовом кризисе: правительство ведет переговоры

Спыну - о новом газовом кризисе: правительство ведет переговоры

Спыну - о новом газовом кризисе: правительство ведет переговоры

2021-11-23T10:16+0200

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2021-11-23T12:35+0200

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Правительство ведет переговоры и пытается найти выход из сложившейся ситуации вокруг поставок газа в Молдову. Об этом в соцсети написал вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Спыну."Вчера по просьбе "Газпрома" состоялось заседание Наблюдательного совета "Молдовагаза". Единственной темой обсуждения была текущая задолженность "Молдовагаза" за октябрь и аванс за ноябрь. Эти суммы должны были быть выплачены до 20 ноября. Эта формула оплаты за газ является частью базового контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом" и не является новым условием", - рассказал министр.По словам Андрея Спыну, после заседания Наблюдательного совета компании "Молдовагаз" получил уведомление о выплате долга в течение 48 часов. В настоящее время эта задолженность составляет 74 278 446,91 долларов. Задолженность возникла из-за закупки газа в октябре по цене более 790 долларов за тысячу кубометров, и тариф на газ, примененный в октябре, не покрыл разницу. Пока "Молдовагаз" не нашел коммерческого решения для выплаты текущего долга, - уточнил вице-премьер."Газпром" заявил, что Молдове могут отключить газ через 48 часовРоссийское ПАО "Газпром" крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24"."Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов."Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ", - сообщил Куприянов."Очередной срок текущих платежей - сегодня ( в понедельник - прим. ред) 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - добавил он.

https://ru.sputnik.md/20211122/postavki-gaza-moldovu-mogut-byt-ostanovleny-cherez-48-chasov-gazprom-46623301.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

андрей спыну