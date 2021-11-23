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США вводят санкции против двух судов, участвующих в реализации "Севпотока-2"
США вводят санкции против двух судов, участвующих в реализации "Севпотока-2"
США вводят санкции против двух судов, участвующих в реализации "Севпотока-2"
2021-11-23T11:03+0200
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сша
северный поток-2
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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. США вводят санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости."К Transadria Ltd. будут применены санкции,... а ее судно "Марлин" будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке", - говорится в пресс-релизе.Второе судно госсекретарь не назвал.Новые цели для американских санкций были названы в докладе, который госдепартамент представил конгрессу. Блинкен сообщил, что в связи с "Северным потоком - 2" США ввели санкции в общей сложности против восьми юридических или физических лиц и 17 судов, им принадлежащих.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции - проявление недобросовестной конкуренции."Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка", - говорится в заявлении посла, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.Как говорится в заявлении, "американская администрация, будь то республиканцы или демократы, уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество"."Сначала в Вашингтоне хотели сорвать завершение строительства трубопровода. Не удалось: магистраль проложена и готова к запуску. Теперь здесь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию. И это при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса", - заявил посол.Он отметил, что Москва категорически отвергает обвинения в свой адрес "относительно российской энергетической политики"."Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Мы на практике доказали, что являемся надежными партнерами в энергосфере", - заявил Антонов.Газопровод "Северный поток - 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.
https://ru.sputnik.md/20211119/yushkov-kak-zapusk-severnogo-potoka--2-povliyaet-na-stoimost-gaza-v-moldove-46501384.html
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сша, северный поток-2

США вводят санкции против двух судов, участвующих в реализации "Севпотока-2"

11:03 23.11.2021 (обновлено: 11:16 23.11.2021)
© Sputnik / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкИнаугурация избранного президента США Дж. Байдена
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Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции в общей сложности против восьми юридических или физических лиц и 17 судов.
КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. США вводят санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

"К Transadria Ltd. будут применены санкции,... а ее судно "Марлин" будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке", - говорится в пресс-релизе.

Второе судно госсекретарь не назвал.

Новые цели для американских санкций были названы в докладе, который госдепартамент представил конгрессу. Блинкен сообщил, что в связи с "Северным потоком - 2" США ввели санкции в общей сложности против восьми юридических или физических лиц и 17 судов, им принадлежащих.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции - проявление недобросовестной конкуренции.
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"Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка", - говорится в заявлении посла, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Как говорится в заявлении, "американская администрация, будь то республиканцы или демократы, уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество".
"Сначала в Вашингтоне хотели сорвать завершение строительства трубопровода. Не удалось: магистраль проложена и готова к запуску. Теперь здесь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию. И это при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса", - заявил посол.

Он отметил, что Москва категорически отвергает обвинения в свой адрес "относительно российской энергетической политики".
"Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Мы на практике доказали, что являемся надежными партнерами в энергосфере", - заявил Антонов.
Газопровод "Северный поток - 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.
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