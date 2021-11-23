https://ru.sputnik.md/20211123/tsik-moldovy-vtoroy-tur-mestnykh-vyborov-proydet-5-dekabrya-46655843.html
ЦИК Молдовы: второй тур местных выборов пройдет 5 декабря
ЦИК Молдовы: второй тур местных выборов пройдет 5 декабря
Во втором туре предстоит избрать примаров шести населенных пунктов, включая Бельцы.
2021-11-23T19:15+0200
2021-11-23T19:15+0200
2021-11-23T19:15+0200
политика
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цик молдовы
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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) на заседании во вторник утвердила дату проведения в республике второго тура местных выборов. Голосование пройдет пятого декабря в шести населенных пунктах страны."В избирательных бюллетенях будут зарегистрированы первые два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре выборов, прошедшем 21 ноября. Если один из кандидатов по какой-либо причине выбывает из предвыборной гонки, его место должен будет занять электоральный конкурент, ставший третьим по количеству набранных голосов в первом туре", - сообщает официальный интернет ресурс молдавской ЦИК.Ведомство также отмечает, что голосование во втором туре будет осуществляться на основе тех же избирательных списков, которые использовались в первом туре.При этом Комиссия постановила, что сумма финансовых средств, которые могут быть перечислены на счет "Избирательного фонда" электоральных конкурентов, не должна превышать потолка, установленного для первого тура.ЦИК напоминает, что по итогам голосования, прошедшего в минувшее воскресенье, были избраны примары девяти населенных пунктов страны.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, местные выборы, второй тур, цик молдовы
ЦИК Молдовы: второй тур местных выборов пройдет 5 декабря
Во втором туре предстоит избрать примаров шести населенных пунктов, включая Бельцы.
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) на заседании во вторник утвердила дату проведения в республике второго тура местных выборов. Голосование пройдет пятого декабря в шести населенных пунктах страны.
"В избирательных бюллетенях будут зарегистрированы первые два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре выборов, прошедшем 21 ноября. Если один из кандидатов по какой-либо причине выбывает из предвыборной гонки, его место должен будет занять электоральный конкурент, ставший третьим по количеству набранных голосов в первом туре", - сообщает официальный интернет ресурс молдавской ЦИК.
Ведомство также отмечает, что голосование во втором туре будет осуществляться на основе тех же избирательных списков, которые использовались в первом туре.
При этом Комиссия постановила, что сумма финансовых средств, которые могут быть перечислены на счет "Избирательного фонда" электоральных конкурентов, не должна превышать потолка, установленного для первого тура.
ЦИК напоминает, что по итогам голосования, прошедшего в минувшее воскресенье, были избраны примары девяти населенных пунктов страны.