https://ru.sputnik.md/20211123/u-chetverykh-politseyskikh-iz-floresht-izyali-nezakonno-khranivsheesya-oruzhie-46633515.html

У четверых полицейских из Флорешт изъяли незаконно хранившееся оружие

У четверых полицейских из Флорешт изъяли незаконно хранившееся оружие

Полицейские присвоили четыре единицы огнестрельного оружия, принадлежавшие умершему мужчине.

2021-11-23T10:36+0200

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полиция

обыски

флорешты

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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Сотрудники Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел (SPIA) провели обыск в домах четырех сотрудников Инспектората полиции Флорешт.Сотрудники SPIA под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели восемь обысков по уголовному делу, открытому 17 ноября 2021 года, согласно ст. 290 Уголовного кодекса "Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт или сбыт оружия и боеприпасов, их кража, совершенная двумя или более лицами".Обыски проводились в домах и автомобилях сотрудников, в том числе в доме и офисе бывшего сотрудника полиции, который занимал должность начальника инспектората.В результате обысков было обнаружено и изъято восемь единиц огнестрельного оружия, боеприпасы - 595 патронов, все хранились незаконно.В случае признания виновными полицейским грозит от двух до семи лет лишения свободы.Расследование продолжается.

флорешты

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2021

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полиция, обыски, флорешты