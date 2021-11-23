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У четверых полицейских из Флорешт изъяли незаконно хранившееся оружие
У четверых полицейских из Флорешт изъяли незаконно хранившееся оружие
Полицейские присвоили четыре единицы огнестрельного оружия, принадлежавшие умершему мужчине.
2021-11-23T10:36+0200
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полиция
обыски
флорешты
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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Сотрудники Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел (SPIA) провели обыск в домах четырех сотрудников Инспектората полиции Флорешт.Сотрудники SPIA под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели восемь обысков по уголовному делу, открытому 17 ноября 2021 года, согласно ст. 290 Уголовного кодекса "Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт или сбыт оружия и боеприпасов, их кража, совершенная двумя или более лицами".Обыски проводились в домах и автомобилях сотрудников, в том числе в доме и офисе бывшего сотрудника полиции, который занимал должность начальника инспектората.В результате обысков было обнаружено и изъято восемь единиц огнестрельного оружия, боеприпасы - 595 патронов, все хранились незаконно.В случае признания виновными полицейским грозит от двух до семи лет лишения свободы.Расследование продолжается.
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полиция, обыски, флорешты

У четверых полицейских из Флорешт изъяли незаконно хранившееся оружие

10:36 23.11.2021 (обновлено: 10:43 23.11.2021)
© Photo : Ministerul Afacerilor InterneУ полицейских из Флорешт изъяли незаконно хранившееся оружие
У полицейских из Флорешт изъяли незаконно хранившееся оружие - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© Photo : Ministerul Afacerilor Interne
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Полицейские присвоили четыре единицы огнестрельного оружия, принадлежавшие умершему мужчине.
КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Сотрудники Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел (SPIA) провели обыск в домах четырех сотрудников Инспектората полиции Флорешт.
Сотрудники SPIA под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели восемь обысков по уголовному делу, открытому 17 ноября 2021 года, согласно ст. 290 Уголовного кодекса "Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт или сбыт оружия и боеприпасов, их кража, совершенная двумя или более лицами".

"Расследование проводилось в отношении группы сотрудников Инспектората полиции Флорешт, которые, используя служебное положение, незаконно присвоили четыре единицы огнестрельного оружия, которые ранее на законных основаниях принадлежали мужчине (умер в этом году), жителю Флорештского района", - говорится в сообщении полиции.

Обыски проводились в домах и автомобилях сотрудников, в том числе в доме и офисе бывшего сотрудника полиции, который занимал должность начальника инспектората.
В результате обысков было обнаружено и изъято восемь единиц огнестрельного оружия, боеприпасы - 595 патронов, все хранились незаконно.
В случае признания виновными полицейским грозит от двух до семи лет лишения свободы.
Расследование продолжается.
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